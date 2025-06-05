Rakennustietosäätiön kultaiset ansiomerkit 2025 – Kunnianosoitus poikkeuksellisesta panoksesta kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämiseen
Rakennustietosäätiö RTS sr jakaa vuosittain kultaisia ansiomerkkejä henkilöille, jotka ovat huomattavalla tavalla vaikuttaneet RTS-konsernin toimintaan. Ansiomerkkejä on jaettu vuodesta 1975 lukien, ja niitä myönnetty nyt yhteensä 197 kappaletta.
Rakennustietosäätiön hallitus myönsi kultaiset ansiomerkit 2025 seuraaville henkilöille:
- Maria-Elena Ehrnrooth, kansainvälisten asioiden kehitysjohtaja, Keskuskauppakamari
- Esa Halmetoja, erityisasiantuntija, tekniikan tohtori
- Johanna Jalas, johtava asiantuntija, Ramboll Finland Oy
- Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
- Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö, SKOL ry, Teknologiateollisuus ry
- Urpo Koivula, vanhempi erityisasiantuntija, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
- Kalle Kähkönen, professori, Tampereen yliopisto
- Minna Liuksiala, toimitusjohtaja, RASI ry
- Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kultaisen ansiomerkin saajat ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla RTS-konsernin sekä sen tietotuotteiden ja palveluiden kehittämiseen esimerkiksi hallituksessa, edustajistossa tai toimikunnissa.
– Kultainen ansiomerkki on henkilökohtainen osoitus merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämistyöstä RTS-konsernin puitteissa. Yleishyödyllisenä toimijanana tuotamme tietoa alan kehittämiseen ja erityisesti toimikunnissa työstetyt RTS-konsernin tietotuotteet ja -palvelut tunnetaan alalla hyvin. Niitä pidetään luotettavina tiedon lähteinä, kuvaa Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tarpio.
– RTS-konsernin toimintaan osallistuu lukuisia kokeneita ja osaavia alan ammattilaisia. Haluamme kultaisten ansiomerkkien kautta kiittää näitä KIRA-alan merkityksellistä ja hyödyllistä työtä tekeviä henkilöitä. Ansiomerkin saajat ovat olleet toiminnassamme aktiivisia, ja sen lisäksi he ovat tuoneet alan uudistumisen mahdollisuuksia esille omissa organisaatioissaan sekä eri verkostoissa, toteaa säätiön yliasiamies Markku Hedman.
Osaamista ja asennetta alan kehittämiseen
RTS-konserniin kuuluvat Rakennustietosäätiön ohella säätiön kokonaan omistamat Rakennustieto Oy sekä Rakennustietomalli Oy.
Rakennustieto Oy:n hallituksessa Maria-Elena Ehrnrooth ja Riitta Juutilainen, Rakennustietomalli Oy:n hallituksessa Esa Halmetoja ja Rakennustietosäätiön hallituksessa Kalle Kähkönen ovat asiantuntevalla ja aktiivisella tavalla ohjanneet koko RTS-konsernin toimintaa.
Rakennustietosäätiön toimikunnissa työskentelee vuosittain satoja asiantuntijoita, jotka etsivät ratkaisuja kiinteistö- ja rakentamisalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistävät hyvien käytäntöjen yleistymistä. Toimikunnissa ovat edustettuina kiinteistö- ja rakentamisalan paras asiantuntemus sekä alan eri osapuolien näkemykset.
Johanna Jalas, Matti Kiiskinen, Urpo Koivula, Minna Liuksiala ja Juha-Ville Mäkinen ovat osallistuneet aktiivisesti Rakennustietosäätiön eri toimikuntien toimintaan ja tukeneet näin useiden kehityshankkeiden toteuttamista ja luoneet edellytyksiä niiden onnistumiselle. Minna Liuksiala sekä Matti Kiiskinen ovat toimikuntatyön lisäksi toimineet edustajiston jäseninä.
– Haluan kannustaa kaikkia osallistumaan toimikuntien työhön. Merkittävää tässä työssä sen lisäksi että jaetaan tietoa, on se, että työssä oppii valtavasti ja saa itselleen mahtavan ammattisen verkoston – kavereita, joille voi tarpeen tullen kilauttaa, kertoi Urpo Koivula puheessaan.
Urpo Koivula on toiminut 40 vuotta eri RYL-palvelun tai RT-ohjekorttien sisältöjä tuottavien tai päivittävien toimikuntien työssä eri rooleissa. Hän toimii yhä Talotekniikka RYL valvovan toimikunnan puheenjohtajana.
Kultaiset ansiomerkit jaettiin 21. elokuuta RTS-konsernin Terassijuhlien yhteydessä.
