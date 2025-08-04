Solidiumin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Osakeomistusten tuotto oli 13,3 prosenttia, uusi toimitusjohtaja nimitettiin
Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.1.–30.6.2025 oli 13,3 prosenttia. Osakeomistusten arvo nousi katsauskauden aikana 6 867 miljoonasta eurosta 7 584 miljoonaan euroon. Solidium tuloutti katsauskauden alussa 312 miljoonaa euroa voitonjakoa Suomen valtiolle.
Omistusyhtiöillä vahvaa kehitystä epävarmassa ympäristössä
Epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta Solidiumin osakeomistukset ja laajemmin Helsingin pörssi tuottivat hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Huhtikuun alussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tekemät tullipäätökset ja kasvavat kauppasotapelot aiheuttivat hetkellistä turbulenssia osakemarkkinoilla. Markkinat kuitenkin toipuivat nopeasti, ja myös Solidiumin omistusyhtiöiden kurssit palasivat lyhyen laskun jälkeen edeltäneille tasoilleen. Outokumpu, Metso, Anora ja Sampo tuottivat parhaiten.
Matts Rosenberg Solidiumin toimitusjohtajaksi
Matts Rosenberg nimitettiin Solidiumin toimitusjohtajaksi 9. huhtikuuta 2025 ja hän pääsi aloittamaan uudessa roolissaan 11. elokuuta 2025. Mattsilla on yli 20 vuoden kokemus aktiivisesta omistajuudesta, sijoittamisesta sekä yritysjärjestelyistä.
”Solidium edustaa minulle pitkäjänteistä ja vastuullista omistajuutta ja sillä on ainutlaatuinen asema suomalaisessa talouselämässä. Yhdessä Solidiumin ammattimaisen tiimin, verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteeni on kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja kiihdyttää arvonluontia”, kommentoi Matts Rosenberg.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matts Rosenberg, soittopyynnöt Jaana Lahti, puh. 050 339 8801
Liite:
Solidiumin puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2025
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,9 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.
