Solidiumin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Osakeomistusten tuotto oli 13,3 prosenttia, uusi toimitusjohtaja nimitettiin

Omistusyhtiöillä vahvaa kehitystä epävarmassa ympäristössä

Epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta Solidiumin osakeomistukset ja laajemmin Helsingin pörssi tuottivat hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Huhtikuun alussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tekemät tullipäätökset ja kasvavat kauppasotapelot aiheuttivat hetkellistä turbulenssia osakemarkkinoilla. Markkinat kuitenkin toipuivat nopeasti, ja myös Solidiumin omistusyhtiöiden kurssit palasivat lyhyen laskun jälkeen edeltäneille tasoilleen. Outokumpu, Metso, Anora ja Sampo tuottivat parhaiten.

Matts Rosenberg Solidiumin toimitusjohtajaksi

Matts Rosenberg nimitettiin Solidiumin toimitusjohtajaksi 9. huhtikuuta 2025 ja hän pääsi aloittamaan uudessa roolissaan 11. elokuuta 2025. Mattsilla on yli 20 vuoden kokemus aktiivisesta omistajuudesta, sijoittamisesta sekä yritysjärjestelyistä.

”Solidium edustaa minulle pitkäjänteistä ja vastuullista omistajuutta ja sillä on ainutlaatuinen asema suomalaisessa talouselämässä. Yhdessä Solidiumin ammattimaisen tiimin, verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteeni on kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja kiihdyttää arvonluontia”, kommentoi Matts Rosenberg.

