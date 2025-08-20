Henriksson juhlisti uutta saamelaiskäräjälakia Inarissa – RKP ja minä olemme tehneet väsymättömästi töitä saamelaisten kanssa heidän oikeuksiensa turvaamiseksi

Henriksson vieraili keskiviikkona Inarissa juhlistamassa uutta lakia juhlaillallisella yhdessä Saamelaiskäräjien edustajien kanssa. Henriksson kertoo olevansa helpottunut ja iloinen, kun hän nyt katsoo taaksepäin kaikkeen siihen, mitä viime vuosikymmeninä on tapahtunut.

– Noin neljätoista vuotta sitten minut nimitettiin ensimmäisen kerran oikeusministeriksi Suomen hallitukseen, ja sain silloin myös vastuun johtaa saamelaiskäräjälain uudistusta. Siitä lähtien sekä RKP että minä olemme tehneet väsymättömästi töitä saamelaisten kanssa heidän oikeuksiensa turvaamiseksi. Siitä tuli vertaansa vailla oleva kamppailu, johon sisältyi paljon dramatiikkaa kolmessa eri hallituksessa: Kataisen ja Stubbin hallituksissa, Sanna Marinin hallituksessa, ja lopulta onnistuimme nyt Orpon hallituksessa viemään asian läpi, Henriksson sanoo.

Henriksson, joka on myös Renew Europe -ryhmän sekä Euroopan parlamentin perinteisten vähemmistöjen ryhmän varapuheenjohtaja, katsoo nyt eteenpäin ja toteaa, että EU:ssa täytyy pohtia, miten saamelaisten asemaa voidaan vahvistaa.

– Myös EU:n tulee kantaa vastuunsa vahvistaakseen Euroopan ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten, asemaa. Saamelaisilla on oikeus omaan kieleensä, kulttuuriinsa ja perinteisiin elinkeinoihinsa. Siksi tarvitsemme parempia rakenteita, jotta saamelaiset voivat osallistua EU:n päätöksentekoon. Saamelaiset tarvitsevat myös tukea sopeuttaakseen perinteiset elinkeinonsa siihen uuteen todellisuuteen, jonka ilmastonmuutos tuo mukanaan. Työtä saamelaisten oikeuksien puolesta täytyy jatkaa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Henriksson päättää.

