Kortetuvan päivätoiminta ja työvalmennus Kätevä Jyväskylässä vaihtavat toimitiloja keskenään

Toiminta jatkuu kuten ennenkin

Tilamuutoksella ei ole vaikutuksia yksiköiden toimintaan, vaan toiminnan sisältö, asiakkaat ja henkilöstö säilyy samana kuin ennen muuttoa. Tavoitteena on, että muutoksen myötä molempien yksiköiden käytössä on toimivammat tilat.

Muuttoon on valmistauduttu yhdessä asiakkaiden kanssa

Muuttoa on valmisteltu yhdessä asiakkaiden kanssa kevään, kesän ja syksyn aikana.

– Toimipisteet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, joten olemme käyneet yhdessä asiakkaiden kanssa tutustumassa tiloihin, kertoo palveluvastaava Johanna Aarniovuori.

Kortetupa suljettuna 25.-29.8., myös osa Kätevän toiminnoista on suljettuna samaan aikaan

Muuton vuoksi Kortetupa on suljettuna 25.–29.8. Kätevän valmennusryhmä ja Kohtaamo ovat myös suljettuna 25.–29.8., mutta töissä ja avotöissä käyvät asiakkaat ovat töissä normaalisti. Asiakkaille ja läheisille on tiedotettu asiasta ja sulun aikana toimintaa tarvitseville asiakkaille on järjestetty korvaavaa toimintaa.

Kortetuvalla ja Kätevässä päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille asiakkaille

Työvalmennuspalvelu Kätevä valmentaa kehitysvammaisia henkilöitä työelämään. Autamme asiakkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille avustaviin tehtäviin. Rakennamme yksilöllisiä työllistymispolkuja, jotka vastaavat valmennettavan toiveita, osaamista ja koulutusta sekä työnantajan tarpeita. Kätevän työvalmentajat tukevat sekä työnantajaa että valmennettavaa. Osana valmennusta teemme alihankintatöitä.

Kortetupa on kädentaitopainotteinen päivätoimintayksikkö kehitysvammaisille aikuisille. Kortetuvalla on pieni puoti, jossa myymme asiakkaidemme tekemiä persoonallisia uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita. Puoti jatkaa toimintaansa uusissa tiloissa ja on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–15.30 ja perjantaisin klo 8–14.