Sää jatkuu viileänä – etelässä vastaavia lämpötiloja mitataan tyypillisesti syyskuun puolivälissä
Viileä sää jatkuu loppuviikolla koko maassa. Sää on epävakaista, mutta väliin mahtuu auringonpaistettakin.
Pohjoisesta on virrannut viileää ilmaa koko Suomeen, ja kuluvan viikon sää on ollut selvästi viileämpi kuin edellisviikolla.
"Hallaa eli maanpinnan pakkasta on havaittu etelässä asti, ja myös päivän ylimmät lämpötilat ovat jääneet vuodenaikaan nähden alhaisiksi", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Cecilia Wolff.
Keskiviikon ja torstain välisenä yönä lämpötila laski pakkasen puolelle useilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla Lapissa sekä Lappeenrannan Konnunsuolla. Kylmin lukema, –1,8 °C, mitattiin Muonion Oustajärvellä ja Kittilän Lompolonvuomassa; tämä oli kuluvan elokuun tähän asti kylmin yö.
Viikonloppu ei tuo suuria muutoksia lämpötiloihin: selkeinä ja heikkotuulisina öinä esiintyy laajalti hallaa, ja paikoin on odotettavissa yöpakkasiakin. Päivisin lämpötila kohoaa yleisesti 10–17 asteeseen, mutta Lapissa jäädään paikoin tämän alle. Nämä lukemat ovat 3–6 astetta tavanomaista viileämpiä, ja etelässä vastaavia lämpötiloja mitataan tyypillisesti vasta syyskuun puolivälissä.
Epävakaista, mutta myös poutaa ja aurinkoa
Loppuviikolla sää jatkuu epävakaisena: paikoin tulee sadekuuroja, mahdollisesti ukkosen kera. Lapissa voi tulla jatkuvampiakin sateita. Väliin mahtuu kuitenkin poutaa ja auringonpaistetta.
Lauantaina etelästä lähestyvä matalapaine lisää epävarmuutta ennusteeseen, mutta tuoreimpien säämallien mukaan jatkuvammat sateet painottuvat Suomen itäpuolelle. Tällöin suurimmassa osassa maata voidaan odottaa melko poutaista ja osin myös aurinkoista lauantaipäivää. Sunnuntaina sadekuurot jälleen yleistyvät koko maassa.
Viileä säätyyppi näyttää jatkuvan pitkälle ensi viikkoon. Elokuun loppua kohti ennustettavuus kuitenkin heikkenee.
"Tämänhetkisten ennusteiden valossa viileämpi loppukuu on todennäköisempi, mutta pieni mahdollisuus lämpenemiseen on edelleen olemassa", Wolff sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Matalapaine voimistaa tuulia lähipäivinä vaarallisen voimakkaaksi – säässä tapahtuu selvä käänne kohti syksyä14.8.2025 14:15:22 EEST | Tiedote
Pohjois-Atlantilta saapuva syvenevä matalapaine liikkuu perjantain ja lauantain aikana Suomen yli kohti kaakkoa. Matalapaine voimistaa tuulia ja vie mennessään helteiset ilmat Suomen yltä.
Ilmastonmuutos teki pohjoisen heinäkuisesta helleaallosta vähintään kymmenen kertaa todennäköisemmän14.8.2025 03:00:00 EEST | Tiedote
Heinäkuun 12.–25. päivänä koettu kahden viikon hellejakso Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa oli ilmastonmuutoksen vuoksi noin kaksi astetta kuumempi ja vähintään kymmenen kertaa todennäköisempi kuin ilman ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä, kertoo uusi kansainvälinen tutkimus.
UV-säteilyn kertymät lähellä ennätystä heinäkuussa12.8.2025 14:17:01 EEST | Tiedote
Aurinkoinen heinäkuu näkyi UV-säteilykertymissä: auringon UV-säteilyn heinäkuun kokonaiskertymä oli mittaushistorian toiseksi suurin sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa auringolta on syytä suojautua vielä syyskuuhun saakka.
Lämpö jatkuu – loppuviikolla mahdollisuus helteeseen11.8.2025 15:33:05 EEST | Tiedote
Sää jatkuu kesäisen lämpimänä, ja helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Tiistaina maan länsiosaan syntyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi sataa paikoin rankasti vettä ja rakeita.
Kiinan pienhiukkaspäästöjen väheneminen on kiihdyttänyt ilmaston lämpenemistä11.8.2025 11:15:01 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Kiinan pienhiukkaspäästöjen raju väheneminen on tärkein syy ilmaston lämpenemisen kiihtymiselle vuoden 2010 jälkeen. Pienhiukkaspäästöt ovat aiemmin viilentäneet ilmastoa – nyt niiden väheneminen on tuonut kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta aiempaa selvemmin näkyviin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme