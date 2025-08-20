Onnistunut Biltema Lohjan PikaRekry tavoitti suuren määrän määrän työnhakijoita

Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuma ke 24.9. Luksian Nummelan kampuksella 20.8.2025 10:18:55 EEST | Tiedote

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työnantajapalvelut, Lohjan ja Karkkilan työnantajapalvelut ja Luksia järjestävät Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuman keskiviikkona 24.9.2025 klo 14.30–17.00 Luksian Nummelan kampuksella, osoitteessa Ojakkalantie 2.