Lohjan kaupunki

Onnistunut Biltema Lohjan PikaRekry tavoitti suuren määrän määrän työnhakijoita

21.8.2025 14:51:14 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut järjestivät 5.–7.8. PikaRekry-tapahtuman syyskuussa avattavaan Lohjan Biltema-tavarataloon.

Tapahtuma tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden osallistua lyhyeen työhaastatteluun Bilteman edustajan kanssa sekä toimittaa työhakemuksensa, ansioluettelonsa ja valokuvansa rekrytointia varten.

Kolmen päivän aikana haastatteluja pidettiin yhteensä 215 kappaletta. Paikalla oli Bilteman henkilöstöä eri puolilta Suomea, tulevan Lohjan tavaratalon päällikkö sekä Bilteman toimitusjohtaja Mikael Sellen.

Bilteman henkilöstöpäällikön mukaan valintaprosessi osoittautui haastavaksi, sillä hakijoiden taso oli erittäin korkea. Sekä Biltema että Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut pitivät tapahtumaa onnistuneena. Yhteistyötä ja PikaRekry-konseptia on täten tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Avainsanat

lohjan kaupunkilohja-karkkila työllisyyspalveluttyöllisyyspalvelutrekrytointibiltema

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye