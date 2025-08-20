Onnistunut Biltema Lohjan PikaRekry tavoitti suuren määrän määrän työnhakijoita
Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut järjestivät 5.–7.8. PikaRekry-tapahtuman syyskuussa avattavaan Lohjan Biltema-tavarataloon.
Tapahtuma tarjosi työnhakijoille mahdollisuuden osallistua lyhyeen työhaastatteluun Bilteman edustajan kanssa sekä toimittaa työhakemuksensa, ansioluettelonsa ja valokuvansa rekrytointia varten.
Kolmen päivän aikana haastatteluja pidettiin yhteensä 215 kappaletta. Paikalla oli Bilteman henkilöstöä eri puolilta Suomea, tulevan Lohjan tavaratalon päällikkö sekä Bilteman toimitusjohtaja Mikael Sellen.
Bilteman henkilöstöpäällikön mukaan valintaprosessi osoittautui haastavaksi, sillä hakijoiden taso oli erittäin korkea. Sekä Biltema että Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut pitivät tapahtumaa onnistuneena. Yhteistyötä ja PikaRekry-konseptia on täten tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.
Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!
Pauliina Jalola-KorhosaariPalvelupäällikkö, Työnantaja- ja urapalvelutLohja-Karkkila työllisyyspalvelutPuh:+358 40 642 0984pauliina.jalola-korhosaari@lohja.fi
