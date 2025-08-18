Ruohonjuuri avasi uuden myymälän Tampereen Ratinassa – valikoimissa myös paikallisia tuotteita
Luonnonmukaisen hyvinvoinnin kauppa Ruohonjuuri laajentaa toimintaansa Tampereella uudella, inspiroivalla myymäläkonseptilla. Myymälän avajaisia vietetään 21.8.2025 Ratinan kauppakeskuksessa. Tämä on jo toinen Ruohonjuuren myymälä Tampereella, täydentäen Hämeenkadulla toimivaa liikettä.
Uusi myymälä edustaa Ruohonjuuren uudistettua konseptia, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.
“Olemme iloisia saadessamme toivottaa Ruohonjuuren tervetulleeksi Ratinaan. Uudenlainen myymäläkonsepti rikastuttaa kauppakeskuksemme kokonaisuutta ja vastaa asiakkaidemme odotuksiin. Arvostamme Ruohonjuuren vahvaa panostusta kestävään kehitykseen, joka heijastaa myös omia arvojamme. On hienoa saada Ruohonjuuri osaksi Ratinan kasvavaa ja monipuolistuvaa tarjontaa,“ kertoo kauppakeskusjohtaja Mervi Ahola.
“Uuden myymäläkonseptin tarkoitus on tehdä kestävämmät ja hyvinvoinnin kannalta paremmat valinnat mahdollisimman helpoiksi. Haluamme tuoda asiakkaille iloa ja elinvoimaa sekä merkityksellisiä kohtaamisia. Tämän tärkeys korostuu nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa. Ratinan valikoimissa on myös paljon paikallisten, Tampereen ja Pirkanmaan alueen toimittajien tuotteita kuten JUURI-hoitosarja, Frantsilan luonnonkosmetiikka, Puhdistamon ravintolisät sekä Good Guysin ja Poikain parhaat juomat,“ kertoo Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.
Ruohonjuuri on hiljattain ilmoittanut myös Pohjoismaisesta hankintayhteistyöstä ruotsalaisen Hälsökraft holdingin ja norjalaisen Kinsarvikin kanssa. Yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia rakentaa vahvoja toimittajasuhteita ja synergioita koko hyvinvointialalle.
“Ruohonjuuren laajentuminen Tampereelle ja uuden konseptin lanseeraus ovat vahva osoitus terveyskauppojen elinvoimasta myös haastavassa markkinatilanteessa. Life-ketjun konkurssin jälkeen alalla on nähty nopeaa uudelleenjärjestäytymistä, ja myös nämä Ruohonjuuren panostukset kertovat uskosta kotimaisen terveyskaupan tulevaisuuteen,“ toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, jolla on 17 myymälää sekä verkkokauppa Suomessa. Ruohonjuuri on kotimainen luonnonkosmetiikkaan, hyvinvointituotteisiin ja luomuruokaan erikoistunut hyvinvoinnin kauppa, joka on toiminut jo vuodesta 1982 kestävän kehityksen edelläkävijänä. Suurimpana osakkeenomistajana ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry sekä Dodo ry
Yhteyshenkilöt
Päivi PaltolaRuohonjuuri OyPuh:+358 40 7688 704paivi.paltola@ruohonjuuri.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. Liittoon kuuluu noin 120 luontaistuotealan erikoiskauppaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto: Kasvirohdosvalmisteiden saatavuutta parannettava – rohkea sääntelyuudistus tukisi kansanterveyttä ja elinkeinoelämää18.8.2025 17:00:42 EEST | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee apteekkitalouden uudistusta ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista. Lausunnossaan liitto esittää, että myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet tulisi mahdollistaa tulevaisuudessa myyntiin myös apteekin ulkopuolella.
Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa terveystuotealaa myös Suomessa – Ruohonjuuri mukana rakentamassa kestävää hyvinvointia yli rajojen6.8.2025 09:53:47 EEST | Tiedote
Kolme terveystuotealan toimijaa Pohjoismaista – ruotsalainen Hälsokraft HK Holding, suomalainen Ruohonjuuri Oy ja norjalainen Kinsarvik/Goodlife – ovat tiivistämässä yhteistyötään luodakseen vahvemman yhteispohjoismaisen verkoston. Tavoitteena on vahvistaa asemaa paikallisilla markkinoilla, jakaa osaamista ja edistää kestävää hyvinvointia laaja-alaisesti.
Nordic Collaboration to Enhance Health and Wellbeing Across the Region5.8.2025 12:38:26 EEST | Press release
Ruohonjuuri (FI) + Kinsarvik (NO) + Hälsokraft (SWE) Hälsokraft HK Holding, a well-established Swedish health retail group, Ruohonjuuri, a Finnish pioneer in organic and sustainable products and Kinsarvik/Goodlife, a leading Norwegian natural health retailer, are excited to announce the strengthening of their collaboration to enhance their presence across the Nordic region.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme