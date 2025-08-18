Ruohonjuuri avasi uuden myymälän Tampereen Ratinassa – valikoimissa myös paikallisia tuotteita

Uusi myymälä edustaa Ruohonjuuren uudistettua konseptia, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.

“Olemme iloisia saadessamme toivottaa Ruohonjuuren tervetulleeksi Ratinaan. Uudenlainen myymäläkonsepti rikastuttaa kauppakeskuksemme kokonaisuutta ja vastaa asiakkaidemme odotuksiin. Arvostamme Ruohonjuuren vahvaa panostusta kestävään kehitykseen, joka heijastaa myös omia arvojamme. On hienoa saada Ruohonjuuri osaksi Ratinan kasvavaa ja monipuolistuvaa tarjontaa,“ kertoo kauppakeskusjohtaja Mervi Ahola.

“Uuden myymäläkonseptin tarkoitus on tehdä kestävämmät ja hyvinvoinnin kannalta paremmat valinnat mahdollisimman helpoiksi. Haluamme tuoda asiakkaille iloa ja elinvoimaa sekä merkityksellisiä kohtaamisia. Tämän tärkeys korostuu nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa. Ratinan valikoimissa on myös paljon paikallisten, Tampereen ja Pirkanmaan alueen toimittajien tuotteita kuten JUURI-hoitosarja, Frantsilan luonnonkosmetiikka, Puhdistamon ravintolisät sekä Good Guysin ja Poikain parhaat juomat,“ kertoo Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

Ruohonjuuri on hiljattain ilmoittanut myös Pohjoismaisesta hankintayhteistyöstä ruotsalaisen Hälsökraft holdingin ja norjalaisen Kinsarvikin kanssa. Yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia rakentaa vahvoja toimittajasuhteita ja synergioita koko hyvinvointialalle.

“Ruohonjuuren laajentuminen Tampereelle ja uuden konseptin lanseeraus ovat vahva osoitus terveyskauppojen elinvoimasta myös haastavassa markkinatilanteessa. Life-ketjun konkurssin jälkeen alalla on nähty nopeaa uudelleenjärjestäytymistä, ja myös nämä Ruohonjuuren panostukset kertovat uskosta kotimaisen terveyskaupan tulevaisuuteen,“ toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, jolla on 17 myymälää sekä verkkokauppa Suomessa. Ruohonjuuri on kotimainen luonnonkosmetiikkaan, hyvinvointituotteisiin ja luomuruokaan erikoistunut hyvinvoinnin kauppa, joka on toiminut jo vuodesta 1982 kestävän kehityksen edelläkävijänä. Suurimpana osakkeenomistajana ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry sekä Dodo ry