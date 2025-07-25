THL viikolla 35/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 21.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Blogit
- ma 25.8. Joko teidän sotessa joogataan viitearkkitehtuurin hengessä? Kirjoittaja: Marika Pentikäinen, kehittämispäällikkö THL
- to 28.8. Laadukas hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen vaatii selkeitä rakenteita ja yhteistyötä. Kirjoittajat: Tuija Ylitörmänen, Erityisasiantuntija Ehkäisevän työn vaikuttavuus THL, Tanja Tasala, Kehittämispäällikkö Ehkäisevän työn vaikuttavuus THL, Tapani Kauppinen Kehittämispäällikkö Ehkäisevän työn vaikuttavuus THL
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoja julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL ja Fimea varoittavat: Verkossa leviää nyt runsaasti huijausmainoksia25.7.2025 15:24:45 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittavat suomalaisia kuluttajia yleistyneistä katteettomia terveysväitteitä sisältävistä huijausmainoksista. Viimeisimpänä havaintona videoväärennökset THL:n asiantuntijoiden kasvoilla.
Tukala helle jatkuu – pitkittynyt helle on terveysriski erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille16.7.2025 13:22:07 EEST | Tiedote
Tukalan helteen on ennustettu jatkuvan osassa maata. Varoitus tukalasta helteestä annetaan, kun vuorokauden ylin lämpötila ylittää 27 astetta ja keskilämpötila on yli 20 astetta. Pitkittynyt helle lisää sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta erityisesti ikääntyneillä.
Lähipäiville ennustettu tukalaa hellettä – suojaa itseäsi ja läheisiäsi kuumuuden haitoilta11.7.2025 15:13:50 EEST | Tiedote
Ilmatieteen laitos on antanut suurinta osaa maata varoituksen lähipäivinä uhkaavasta tukalasta helteestä. Hellevaroitus annetaan, kun vuorokauden ylin lämpötila ylittää 27 astetta ja keskilämpötila 20 astetta. Kuumasta säästä voi aiheutua terveyshaittoja erityisesti riskiryhmille jo lyhyidenkin hellejaksojen aikana, jos vaikutuksilta ei suojaudu riittävästi. Varsinkin ikääntyneet, pitkäaikaissairauksista tai toimintarajoituksista kärsivät sekä vauvat ja pienet lapset ovat alttiita kuumuuden haitoille. Myös raskaana olevien sekä kuumissa olosuhteissa työskentelevien ja urheilevien kannattaa suojautua hyvin. Kuumuus sekä hikoilusta aiheutuva nestevajaus voivat johtaa lämpösairauksiin, kuten lämpöuupumukseen tai pahimmillaan hengenvaaralliseen lämpöhalvaukseen. Lämpöuupumuksen oireita voivat olla esimerkiksi voimakas jano, voimakas hikoilu tai viileä ja nihkeä iho, heikotus, päänsärky, huimaus, ärtyisyys, pahoinvointi ja elimistön lämpötilan nousu. Lievän lämpöuupumuksen oireet yleensä he
THL viikolla 26/202526.6.2025 15:11:31 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 26.6. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset pe 27.6. Vanhuspalvelujen tila: Tiedot ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden henkilöstömitoituksesta. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Huomioi lintuinfluenssariski, jos kohtaat luonnossa sairaan tai kuolleen eläimen26.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Lintuinfluenssatartunnan saaneita, sairaita tai kuolleita lintuja on havaittu tänä vuonna viimevuotista enemmän. Virus ei tartu ihmiseen helposti, mutta voi tarttuessaan aiheuttaa vakavan taudin. Vältä siis koskemasta luonnosta löytämiisi kuolleisiin tai sairaisiin eläimiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme