Veikkaus Oy

Kenosta 250 000 euron potti Ylivieskaan

21.8.2025 15:22:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Ylivieskan Asemakadun R-kioskin asiakas voitti keskiviikkona Veikkauksen Kenosta 250 000 euroa.

Onnekkaan asiakkaan suurvoitto tuli Kenon keskiviikon ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja 0,50 euron panoksella, kunkkunumeron kera. 

Myyntipaikka oli R-kioski Ylivieska Asemakatu. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on kunkkukertoimen kanssa 500 000. Viidenkymmenen sentin panoksella voitoksi tuli siis 250 000 euroa.

Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.

Vuoden suurimmat voitot Kenosta

Vesanto 24.7. 1 400 000 €
Seinäjoki 11.1. 1 000 000 €
Tampere 12.7. 700 000 €
Helsinki 30.7. 500 000 €
Kotka 11.1. 500 000 €

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Etelä-Pohjanmaan suurin Loton päävoitto on pelattu Lapualla – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 11:48:49 EEST | Tiedote

Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Etelä-Pohjanmaalla pelattu Loton päävoitto on 10 miljoonaa euroa. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös Etelä-Pohjanmaan kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.

Pohjois-Pohjanmaan suurin Loton päävoitto on osunut Kempeleeseen – lauantaina Loton potissa ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa20.8.2025 11:35:17 EEST | Tiedote

Veikkauksen Lottoa on pelattu vuodesta 1970 saakka. Tämän viikon lauantaina pelissä on kaikkien aikojen suurin potti 15,9 miljoonaa euroa. Suurin Pohjois-Pohjanmaalle osunut Loton päävoitto on 10 miljoonaa euroa. Veikkauksen tilastoista paljastuvat myös ne Pohjois-Pohjanmaan kunnat, joihin Loton täysosumaa ei ole vielä koskaan osunut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye