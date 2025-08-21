Kenosta 250 000 euron potti Ylivieskaan
Ylivieskan Asemakadun R-kioskin asiakas voitti keskiviikkona Veikkauksen Kenosta 250 000 euroa.
Onnekkaan asiakkaan suurvoitto tuli Kenon keskiviikon ilta-arvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja 0,50 euron panoksella, kunkkunumeron kera.
Myyntipaikka oli R-kioski Ylivieska Asemakatu. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on kunkkukertoimen kanssa 500 000. Viidenkymmenen sentin panoksella voitoksi tuli siis 250 000 euroa.
Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.
Vuoden suurimmat voitot Kenosta
|Vesanto 24.7.
|1 400 000 €
|Seinäjoki 11.1.
|1 000 000 €
|Tampere 12.7.
|700 000 €
|Helsinki 30.7.
|500 000 €
|Kotka 11.1.
|500 000 €
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
