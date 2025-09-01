Herkkyyttä, kansainvälisyyttä ja taiteellista tutkimusta kriisien keskellä Kuvataideakatemian syksyssä

Taideyliopiston Kuvataideakatemian näyttelysyksy koostuu jokavuotisesta Kandinäyttelystä, vaihtonäyttelystä Berliinin Universität der Künsten kanssa, sekä taiteellista tutkimusta esittelevästä Idiorrhythmic Imaginaries -näyttelystä, jotka täyttävät vuorollaan Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevan Kuva/Tila-gallerian. Lisäksi Tasku-galleriassa nähdään opiskelijoiden intiimejä yksityisnäyttelyitä, ja uusi näyttelytila Myllytori toimii ikkunana Kuvataideakatemian päivittäiseen arkeen.

Kandinäyttelyssä käsitellään herkkiä aiheita omintakeisesti

Kandinäyttely koostuu 26:n kuvataiteen kandidaatiksi valmistuvan opiskelijan teoksista kaikilta Kuvataideakatemian opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Vuoden 2025 Kandinäyttelyssä uskalletaan koskettaa herkkiä aiheita omintakeisesti. Teosten kautta maailma näyttäytyy itsetutkiskeluna, lähiympäristön tarkasteluna ja herkkänä havainnointina. Monimuotoisuus ja toimiva installointi ovat näyttelyn voimavaroja ja teokset keskustelevat toistensa kanssa sujuvasti.



Mukana on teoksia, jotka heijastelevat vahvoja henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia kokemuksia – kuten Mahmood Salimin teokset, joissa kaikuvat muistot hänen kotikaupunkinsa tuhoutumisesta Irakissa, sekä Sandra Lola Dadan teokset, joissa yhdistyvät DIY-kulttuuri, feminismi ja huumori.

Kandinäyttely, 12.9.-15.10.2025, Kuva/Tila.

Vaihtonäyttely palaa tauolta yhdistäen Helsingin ja Berliinin

Kuvataideakatemia palauttaa ohjelmaansa kansainvälisen vaihtonäyttelyn viiden vuoden tauon jälkeen, yhteistyössä Berliinin Universität der Künsten (UdK) kanssa. Näyttely on syntynyt pienryhmien keskusteluista ja yhteisteoksista. Näyttelyn nimi Einladung, eli kutsu pohjautuu ajatukseen kutsumisesta – kutsusta tulla, olla ja kohdata. Se on avoin ele, yhteinen hetki ja tilaisuus vieraanvaraisuuteen.

Einladung, 31.10.-23.11.2025, Kuva/Tila.

Tulevaisuus ja taiteellinen tutkimus kriisien keskellä

Miten voimme kuvitella tulevaisuuden maailmassa, joka näyttää määräytyvän kriisien kautta? Entä mikä on taiteellisen tutkimuksen rooli kriisien aikana? Henk Slagerin konseptoima tutkimusnäyttely tutkii yksilöllisiä rytmejä, yhteisöllisyyttä ja kuviteltuja maailmoja. Teokset haastavat normeja ja luovat tilaa radikaalille mielikuvitukselle.

Idiorrhythmic Imaginaries, 5.-21.12.2025, Kuva/Tila.

Tasku-galleriassa mehiläiset yhdistyvät elämän kiertokulkuun ja kädet muistamiseen ja aikaan

Heidi Forsmanin näyttelyssä Tell the Bees maalaukset rakentavat yhteyksiä mehiläisiin liittyvän symboliikan, kuolemanrituaalien ja elämän kiertokulun välille. Mehiläiset nähdään viestinviejinä elämän ja tuonpuoleisen rajalla.

Sofi Häkkisen näyttely Performing Fisting Forest tuo galleriaan veistosinstallaation, johon sisältyy myös performanssielementti. Ihmiskehojen läsnäolo installaatiossa ja sen muokkaus performanssin aikana nostaa esiin tärkeän tekijän Häkkisen taiteellisessa ajattelussa: kädet. Ne liittyvät konkreettisen tekemisen lisäksi muistamiseen ja aikaan. Asioita on vaikea muistaa, jos niitä ei saa koskea – ja asioista se, joka satuttaa kaikkein eniten, on aika.

Tell the Bees ja Performing Fisting Forest, 31.10.2025, Tasku.

Myllytorin uudistunut näyttelytila esittelee mitä Kuvataideakatemiassa tapahtuu juuri nyt

Myllytori tarjoaa ikkunan Kuvataideakatemian taiteelliseen työskentelyyn ja opetukseen, joka muuten jäisi yleisöltä piiloon. Vaihtuvat, lyhytaikaiset näyttelyt esittelevät opiskelijoiden ja tutkijoiden teoksia eri vaiheista opintoja ja taiteellista uraa, kurssitöitä sekä työryhmäprojekteja.

11.8.2025 – 7.12.2025, Mylly.

Tutustu kaikkiin näyttelyihin Taideyliopiston tapahtumakalenterissa. Kuvat pyydettäessä.