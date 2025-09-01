Herkkyyttä, kansainvälisyyttä ja taiteellista tutkimusta kriisien keskellä Kuvataideakatemian syksyssä
Kuvataideakatemian syksy 2025 esittelee kandiksi valmistuvien taiteilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia, palauttaa kansainväliset vaihtonäyttelyt viiden vuoden tauolta ja kysyy, mikä on taiteellisen tutkimuksen rooli kriisien aikana.
Taideyliopiston Kuvataideakatemian näyttelysyksy koostuu jokavuotisesta Kandinäyttelystä, vaihtonäyttelystä Berliinin Universität der Künsten kanssa, sekä taiteellista tutkimusta esittelevästä Idiorrhythmic Imaginaries -näyttelystä, jotka täyttävät vuorollaan Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevan Kuva/Tila-gallerian. Lisäksi Tasku-galleriassa nähdään opiskelijoiden intiimejä yksityisnäyttelyitä, ja uusi näyttelytila Myllytori toimii ikkunana Kuvataideakatemian päivittäiseen arkeen.
Kandinäyttelyssä käsitellään herkkiä aiheita omintakeisesti
Kandinäyttely koostuu 26:n kuvataiteen kandidaatiksi valmistuvan opiskelijan teoksista kaikilta Kuvataideakatemian opetusalueilta: maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Vuoden 2025 Kandinäyttelyssä uskalletaan koskettaa herkkiä aiheita omintakeisesti. Teosten kautta maailma näyttäytyy itsetutkiskeluna, lähiympäristön tarkasteluna ja herkkänä havainnointina. Monimuotoisuus ja toimiva installointi ovat näyttelyn voimavaroja ja teokset keskustelevat toistensa kanssa sujuvasti.
Mukana on teoksia, jotka heijastelevat vahvoja henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia kokemuksia – kuten Mahmood Salimin teokset, joissa kaikuvat muistot hänen kotikaupunkinsa tuhoutumisesta Irakissa, sekä Sandra Lola Dadan teokset, joissa yhdistyvät DIY-kulttuuri, feminismi ja huumori.
Kandinäyttely, 12.9.-15.10.2025, Kuva/Tila.
Vaihtonäyttely palaa tauolta yhdistäen Helsingin ja Berliinin
Kuvataideakatemia palauttaa ohjelmaansa kansainvälisen vaihtonäyttelyn viiden vuoden tauon jälkeen, yhteistyössä Berliinin Universität der Künsten (UdK) kanssa. Näyttely on syntynyt pienryhmien keskusteluista ja yhteisteoksista. Näyttelyn nimi Einladung, eli kutsu pohjautuu ajatukseen kutsumisesta – kutsusta tulla, olla ja kohdata. Se on avoin ele, yhteinen hetki ja tilaisuus vieraanvaraisuuteen.
Einladung, 31.10.-23.11.2025, Kuva/Tila.
Tulevaisuus ja taiteellinen tutkimus kriisien keskellä
Miten voimme kuvitella tulevaisuuden maailmassa, joka näyttää määräytyvän kriisien kautta? Entä mikä on taiteellisen tutkimuksen rooli kriisien aikana? Henk Slagerin konseptoima tutkimusnäyttely tutkii yksilöllisiä rytmejä, yhteisöllisyyttä ja kuviteltuja maailmoja. Teokset haastavat normeja ja luovat tilaa radikaalille mielikuvitukselle.
Idiorrhythmic Imaginaries, 5.-21.12.2025, Kuva/Tila.
Tasku-galleriassa mehiläiset yhdistyvät elämän kiertokulkuun ja kädet muistamiseen ja aikaan
Heidi Forsmanin näyttelyssä Tell the Bees maalaukset rakentavat yhteyksiä mehiläisiin liittyvän symboliikan, kuolemanrituaalien ja elämän kiertokulun välille. Mehiläiset nähdään viestinviejinä elämän ja tuonpuoleisen rajalla.
Sofi Häkkisen näyttely Performing Fisting Forest tuo galleriaan veistosinstallaation, johon sisältyy myös performanssielementti. Ihmiskehojen läsnäolo installaatiossa ja sen muokkaus performanssin aikana nostaa esiin tärkeän tekijän Häkkisen taiteellisessa ajattelussa: kädet. Ne liittyvät konkreettisen tekemisen lisäksi muistamiseen ja aikaan. Asioita on vaikea muistaa, jos niitä ei saa koskea – ja asioista se, joka satuttaa kaikkein eniten, on aika.
Tell the Bees ja Performing Fisting Forest, 31.10.2025, Tasku.
Myllytorin uudistunut näyttelytila esittelee mitä Kuvataideakatemiassa tapahtuu juuri nyt
Myllytori tarjoaa ikkunan Kuvataideakatemian taiteelliseen työskentelyyn ja opetukseen, joka muuten jäisi yleisöltä piiloon. Vaihtuvat, lyhytaikaiset näyttelyt esittelevät opiskelijoiden ja tutkijoiden teoksia eri vaiheista opintoja ja taiteellista uraa, kurssitöitä sekä työryhmäprojekteja.
11.8.2025 – 7.12.2025, Mylly.
Tutustu kaikkiin näyttelyihin Taideyliopiston tapahtumakalenterissa.
Vilma Ripatti
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
