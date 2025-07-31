Aurora Linen käyttöönotto ja varmuusmarginaalin muutokset muuttavat siirtokapasiteetteja Suomen ja Ruotsin välillä

Siirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin pohjoisilla vaihtosähköyhteyksillä tulee kasvamaan Aurora Line -siirtoyhteyden valmistumisen myötä vuodenvaihteessa 2025-26. Päivitetty siirtokapasiteetti Suomen ja Pohjois-Ruotsin siirtoyhteyksillä perustuu laskelmiin teknisestä siirtokapasiteetista ja siinä on huomioitu 200 MW kiinteä varmuusmarginaali. Päivitetyt kaupalliset siirtokapasiteetit Aurora Linen käyttöönoton jälkeen pohjoisilla siirtoyhteyksillä ovat sekä vienti- että tuontisuunnassa 1900 MW.

Varmuusmarginaalia tarvitaan, jotta normaali sähkömarkkinoiden kaupankäyntijakson sisällä tapahtuva sähkön tuotannon ja kulutuksen sekä sähköjärjestelmän taajuudesta automaattisesti aktivoituvien reservien aiheuttama siirtotehon vaihtelu ei johda siirtoyhteyden suurimman sallitun siirtotehon ylityksiin. Aiemmin käytössä ollut 100 MW varmuusmarginaali on osoittautunut energiamurroksen edetessä riittämättömäksi, minkä takia Fingrid kasvattaa varmuusmarginaalia Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla molempiin siirtosuuntiin. Varmuusmarginaaliksi asetetaan kiinteä 200 MW nykyisen 100 MW:n sijaan.

”Sähkömarkkinat hyödyntävät käytettävissä olevan siirtokapasiteetin tehokkaasti ja energiamurroksen edetessä vaihtelevan tuotannon määrä on kasvanut valtavasti. Muutos haastaa sähköjärjestelmän hallintaa ja hyvän käyttövarmuustason turvaamiseksi varmuusmarginaalia on kasvatettava”, kertoo yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi.

Fingrid kannustaa sähkömarkkinaosapuolia tasapainottamaan sähkötaseensa mahdollisimman hyvin, jotta varmuusmarginaali voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Fingrid arvioi tarvittavan varmuusmarginaalin suuruutta säännöllisesti ja päivittää sitä tarvittaessa.

Fingrid on julkaissut rajakapasiteetin päivitykseen liittyvän markkinatiedotteen Pohjoismaisessa NUCS-järjestelmässä.

Katso myös aiempi tiedote Aurora Line -käyttöönoton vaikutuksista siirtokapasiteetteihin.



