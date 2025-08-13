Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol valtioneuvoston kanslian neuvottelevaksi virkamieheksi

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu otti uutisen vastaan tuoreeltaan.

Haluan kiittää Niina Pautola-Molia hyvästä työstä ja panostuksesta Päijät-Hämeen kehittämisessä ja nostamisessa seuraavalle tasolle. Saimme neljässä vuodessa valtavan paljon aikaan. Samalla kun kiitämme Niinaa, toivotamme hänelle menestystä uudessa ja tärkeässä tehtävässä, jatkaa Komu.

Pautola-Mol siirtyy uuteen tehtävään valtioneuvoston kansliaan jo syyskuussa. Maakuntajohtajan sijaisena toimii kehittämisjohtaja Juha Hertsi, kunnes uusi maakuntajohtaja on valittu.