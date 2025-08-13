Päijät-Hämeen liitto

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol valtioneuvoston kanslian neuvottelevaksi virkamieheksi

21.8.2025 16:59:01 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan viiden vuoden määräajaksi 15.9.2025 alkaen. 

Kuvassa tummapukuinen, vaaleahiuksinen nainen seisoo sisätilassa.
Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol Aku Mattila Päijät-Hämeen liitto

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu otti uutisen vastaan tuoreeltaan.

Haluan kiittää Niina Pautola-Molia hyvästä työstä ja panostuksesta Päijät-Hämeen kehittämisessä ja nostamisessa seuraavalle tasolle. Saimme neljässä vuodessa valtavan paljon aikaan. Samalla kun kiitämme Niinaa, toivotamme hänelle menestystä uudessa ja tärkeässä tehtävässä, jatkaa Komu.

Pautola-Mol siirtyy uuteen tehtävään valtioneuvoston kansliaan jo syyskuussa. Maakuntajohtajan sijaisena toimii kehittämisjohtaja Juha Hertsi, kunnes uusi maakuntajohtaja on valittu.

päijät-hämeen liittomaakuntajohtaja

