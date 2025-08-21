Keski-Suomen hyvinvointialue on hakemassa oikaisua vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöksiin

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu merkittäviltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvekertoimiin, jotka indikoivat kunkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarvekertoimien laskennan pohjana käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotapahtumiin liitettyjä diagnoositietoja. Hyvinvointialueen tekemässä selvityksessä on havaittu, että palvelutarvekerrointen laskennassa käytetystä aineistosta on puuttunut Keski-Suomen osalta merkittävä määrä pitkäaikaisdiagnooseja.

Epätäsmällinen kansallinen ohjeisto on johtanut pitkäaikaisdiagnoosien ilmoittamisen puutteisiin. Asiakas- ja potilastietojärjestelmätoimittajat ovat tulkinneet epätäsmällistä kansallista ohjeistoa eri tavoin, minkä vuoksi tietoja on eri hyvinvointialueilta toimitettu vaihtelevalla tavalla. Tämä on johtanut Keski-Suomen hyvinvointialueen kannalta epätarkoituksenmukaiseen rahoituksen kehittymiseen.

Koko rahoitusjärjestelmää tulee kehittää havaittujen epäkohtien poistamiseksi

Hyvinvointialueen oikaisuvaatimuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että hyvinvointialueella ei ole ollut käytettävissä sellaista materiaalia, jonka avulla olisi voitu varmentaa sitä, että tarvelaskennan perusteet ovat olleet muihin alueisiin verrattuna oikeita ja yhteismitallisia.

— Haluamme oikaisuvaatimuksella osaltamme kehittää rahoitusjärjestelmää, jotta se on jatkossa tasapuolinen ja nykyistä läpinäkyvämpi. Nyt valmistelussa olevien rahoituslain muutosten suhteen on hyvä aika tarkastella hyvinvointialueiden rahoitusmekaniikkaa ja nykyisessä rahoitusjärjestelmässä olevia lastentauteja, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

— Haluan myös kiittää henkilöstöämme siitä, että olemme saaneet hyvinvointialueella nostettua rahoituksenkin vuoksi tärkeän diagnoosien kirjaamisen jo yli 90 prosenttiin. Ennen hyvinvointialuetta kirjaamisprosentit ovat vaihdelleet Keski-Suomessa eri toimijoilla 40:stä 80:an prosenttiin. Toki tulemme edelleen parantamaan oman kirjaamisen tarkkuutta. Viimeiseksi olemme rekrytoineet organisaatioomme hyvin kokeneen henkilön vastaamaan tästä kokonaisuudesta. Ylilääkäri Petri Kivisellä on erinomaiset näytöt diagnoositietojen kirjaamiskattavuuden parantamisesta aiemmassa organisaatiossaan, Tollet lisää.

Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt oikaisuvaatimuksen myös vuoden 2025 rahoituksesta valtiovarainministeriölle. Keski-Suomen hyvinvointialueen laskelman mukaan vuoden 2025 rahoituksesta puuttuu 45,6 miljoona euroa. Valtiovarainministeriö antoi oikaisuvaatimukseen kielteisen päätöksen, joten Keski-Suomen hyvinvointialue on laittanut asian vireille hallinto-oikeuteen.

Talousarvioon ehdotetaan muutoksia

Aluehallitukselle esitetään ensi tiistain kokouksessa myös muutostalousarviota. Muutostalousarvio mukailee puolivuotiskatsauksen tilinpäätösennustetta. Hyvinvointialueen tulosennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on muodostumassa noin 70 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Päätösesityksenä on, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle syksyn 2025 talousarviomuutoksien hyväksymistä.

— Muutostalousarvio mukailee puolivuotiskatsauksen ennustetta. Haemme tietysti kaikin keinoin sopeutustoimenpiteitä vielä loppuvuoteen ja hyödynnämme mahdollisimman laajasti jo päätettyä koko henkilöstön lomautusta. Tavoitteena on, että alittaisimme muutostalousarvioehdotuksen alijäämän, mutta haluamme olla myös realistisia tässä kohden. Tiukka kulukuri jatkuu ja esimerkiksi lastensuojelun ja vammaispalvelujen ohjausryhmät jatkavat työtään näiden palvelujen kulujen taittamiseksi, Tollet kertoo.

— Emme ole osanneet ennakoida riittävästi palvelutarpeita ja niihin vastaamista emmekä myöskään ole sopeuttaneet toimintaamme riittävän nopeasti, jotta se vastaisi rahoitusta. Emme ole onnistuneet myöskään kuromaan kiinni tilinpäätöksen heijastevaikutuksia, jotka koskivat muun muassa lastensuojelun ja vammaispalvelujen menoja. Ensi vuonna on tulojen ja menojen oltava tasapainossa. Talouden seurannan parantamiseksi sekä toiminnan ja talouden tasapainoon saattamiseksi teemme myös lisätoimenpiteitä ensi vuotta varten, Tollet lisää.

