MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 19

Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on täysimittainen 97 muusikon sinfoniaorkesteri, joka konsertoi Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana toimii Matthew Halls. Tampere Filharmonia soittaa orkesterikonserttien lisäksi vuosittain oopperaa ja balettia. Orkesterilla on oma kamarimusiikkisarja, ja se panostaa vahvasti lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen. Orkesterin historia alkaa vuodesta 1930 ja sen ylikapellimestareina ovat toimineet muiden muassa Santtu-Matias Rouvali, Hannu Lintu ja John Storgårds. Tänä vuonna Tampere Filharmonia viettää 95-merkkivuottaan. tamperefilharmonia.fi