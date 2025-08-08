MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 19
Kutsumme kirjoittavia toimittajia ja median edustajia kokemaan suomalaisen metallimusiikin ikoniyhtyeen Nightwishin uutuuslevyn Yesterwynde sinfonisen maailmanensi-illan torstaina 28. elokuuta klo 19 Tampere-talossa! Konsertissa Tuomas Holopaisen säveltämän Yesterwynde-teoksen tulkitsevat Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro sekä lapsikuoro kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla.
Teos yhdistää Nightwishin tuotannolle tutut eeppiset ja dramaattiset sävyt sinfoniaorkesterin syvyyteen ja herkkyyteen – luvassa on ainutlaatuinen musiikillinen elämys, joka avaa uusia maisemia sinfoniseen metallimusiikkiin. Yesterwynden orkesterisovitukset on tehnyt James Shearman.
Nightwish Yesterwynde Orchestral – Tampere Filharmonia
Aika: torstai 28.8.2025 klo 19
Paikka: Tampere-talo, Iso sali
Kesto: noin 1 tunti, ei väliaikaa
Esiintyjät: Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro ja lapsikuoro
Kapellimestari: Eero Lehtimäki
Median edustajille on varattu paikkoja konsertin seuraamiseen. Valokuvaaminen on sallittua konsertissa teoksen kolmen ensimmäisen kappaleen ajan (n. 18 minuuttia). Lisäksi median edustajille toimitetaan pyydettäessä kuvia konsertin jälkeen. Mikäli haluatte kuvia toimituskäyttöön, voitte olla yhteydessä Tampere Filharmonian viestintään osoitteessa leena.maki-suominen@tampere.fi.
Huomioitavaksi: kyseessä on Yesterwynde-albumin orkesteriversio, ja konsertin esiintyjinä ei nähdä Nightwish-yhtyeen jäseniä.
Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 26.8.2025 sähköpostitse Tampere Filharmonian viestintäasiantuntijalle Leena Mäki-Suominen leena.maki-suominen@tampere.fi.
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on täysimittainen 97 muusikon sinfoniaorkesteri, joka konsertoi Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana toimii Matthew Halls. Tampere Filharmonia soittaa orkesterikonserttien lisäksi vuosittain oopperaa ja balettia. Orkesterilla on oma kamarimusiikkisarja, ja se panostaa vahvasti lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen. Orkesterin historia alkaa vuodesta 1930 ja sen ylikapellimestareina ovat toimineet muiden muassa Santtu-Matias Rouvali, Hannu Lintu ja John Storgårds. Tänä vuonna Tampere Filharmonia viettää 95-merkkivuottaan. tamperefilharmonia.fi
