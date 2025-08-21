Ilta- ja viikonloppujen kiirevastaanottoa on jatkossa kolmella paikkakunnalla 21.8.2025 08:52:30 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella on 1.9. alkaen kolme ilta- ja viikonloppu kiirevastaanottoa tarjoavaa toimipistettä. Iltaisin ja viikonloppuisin kiirevastaanottoa on saatavilla Äänekosken ja Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksissa kello 16–20 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–20. Sairaala Novassa kiirevastaanotto on avoinna iltaisin kello 16–22 ja viikonloppuisin ja arkipyhiä kello 8–22. Asiakkaat voivat hakeutua näistä lähimpään ilta- ja viikonloppu kiirevastaanottoa tarjoavan toimipisteeseen. Ennen ilta- ja viikonlopun kiirevastaanotoille hakeutumista soita aina ensin Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat asiakkaat soittavat päiväaikaan kello 8–16 omalle terveysasemalleen, jossa hoitaja tekee hoidon tarpeen arvion ja tarvittaessa ohjaa sinut tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan.