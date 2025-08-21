Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.8.2025 16:08:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Joutsassa Kultaniementiellä syttyi heinäpaalain tuleen ja palo levisi sänkipeltoon. Tapahtumassa ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja palo saatiin hallintaan. Jälkisammutustyöt jatkuvat alueella. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.

Tiedote 21.8.2025

TIELIIKENNEVÄLINEPALO KESKISUURI JOUTSA

Klo 15.08 tulleessa tehtävässä Kultaniementiellä Joutsassa heinäpaalain syttynyt palamaan ja tuhoutunut täysin. Palo levisi sänkipeltoon noin 10x30m kokoiselle alueelle. Jälkisammutustyöt kohteessa käynnissä. Ei leviämisvaaraa. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä. Ei henkilövahinkoja.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

