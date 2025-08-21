Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että Joutsassa Kultaniementiellä syttyi heinäpaalain tuleen ja palo levisi sänkipeltoon. Tapahtumassa ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja palo saatiin hallintaan. Jälkisammutustyöt jatkuvat alueella. Lisätietoja antaa päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.8.2025
TIELIIKENNEVÄLINEPALO KESKISUURI JOUTSA
Klo 15.08 tulleessa tehtävässä Kultaniementiellä Joutsassa heinäpaalain syttynyt palamaan ja tuhoutunut täysin. Palo levisi sänkipeltoon noin 10x30m kokoiselle alueelle. Jälkisammutustyöt kohteessa käynnissä. Ei leviämisvaaraa. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
