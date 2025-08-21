Avoin varhaiskasvatus viettää Naantalissa 30-vuotisjuhlavuotta

Naantalin avoin varhaiskasvatus viettää 30-vuotisjuhlavuotta. Pyöreitä vuosia juhlistetaan tiistaina 26.8. klo 9.30–12 pihatapahtumassa Väentuvan ja Karvetin Pikkutalon pihalla. Tapahtumassa mm. esiintyy lastentaikuri Hassu-Hessu, päästään tutustumaan paloautoon, nautitaan mehu- ja kahvitarjoilusta sekä erilaisista toiminnallisista pisteistä.

– Juhlavuotta vietetään yhdessä avoimen varhaiskasvatuksen lasten ja perheiden kanssa iloisen yhdessäolon merkeissä – se kuvastaa hyvin myös toimintaa Väentuvalla, aluepäiväkodinjohtaja Riitta Sainio toteaa.

Myöhemmin syksyllä kaikki naantalilaiset varhaiskasvatuksen vanhemmat kutsutan yhteiseen vanhempainiltaan, jossa puhumassa on Supernanny, erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala. Kalenteriin kannattaa laittaa jo varaus torstai-illalle 2.10. – lisätietoa tapahtumasta on tulossa lähempänä.

30 vuotta yhteisöllistä toimintaa

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta alkoi Naantalissa syyskuussa 1995. Toiminnan tarkoituksena oli tukea kotona hoidettavien lasten perheitä kasvatustyössä. Samalla haluttiin tarjota lapsille ja vanhemmille yhteistä toimintaa ja virkistystä.

Ensimmäisen vuoden ajan avoimen päiväkodin tilat olivat Puistotien varrella Huvikummuksi nimetyssä puutalossa, mutta tilat osoittautuivat pian liian pieneksi. Keväällä 1996 toiminta siirtyi Karvettiin Väentuvan avoimeen päiväkotiin.

Avoimessa päiväkodissa järjestettiin alkuaikoina kaikille perheille suunnattua yhteistä avointa toimintaa sekä kerhotoimintaa vaihtoehtona päivähoidolle. Vuonna 1997 alkoi myös ensimmäinen vauvaryhmä vanhempien toiveesta. Vuosien saatossa avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on monipuolistunut ja vakiintunut. Kerhotoiminta on jatkunut viereisessä Karvetin Pikkutalossa ja laajentunut osana avoimen varhaiskasvatuksen palveluja.

– Väentuvan avoimen päiväkodin toiminnan päätavoitteena on alusta alkaen ollut varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen, vertaistuen mahdollistaminen ryhmämuotoisilla toiminnoilla sekä virikkeiden ja ilon tuottaminen. Kerhoissa toteutetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta kerhomuotoisena toimintana. Toiminnan sisältö on muotoutunut vuosien varrella nykyiseen malliinsa vanhempien toiveiden pohjalta, Sainio kertoo.

Yhdessä tekemisen iloa perheille

Väentuvan avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu naantalilaisille perheille, joissa on vauvoja ja pieniä lapsia kotihoidossa. Toiminta on alusta alkaen ollut hyvin suosittua ja nykyisellään perheiden kävijämäärä on ollut vuositasolla noin 250 eri perhettä. Toiminta on maksutonta.

Nykyisin Väentuvan avoimen päiväkodin toimintaan kuuluu kaikille perheille avointa toimintaa sekä eri ikäisille lapsille suunnattuja toiminnallisia ryhmiä, kuten taaperorytmiikkaryhmiä. Väentuvalla kokoontuvat myös monet vauvaryhmät sekä ryhmäneuvolatoiminta. Väentuvassa tarjotaan myös perheryhmätoimintaa vanhemmille, jotka haluavat henkilökohtaisempaa tukea vanhemmuuteensa ja varhaiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Yhteistyötä on tehty alusta alkaen vahvasti neuvolan kanssa. Väentuvan ja kerhon toiminta pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sainio kertoo, että asiakaspalautteiden perusteella perheet ovat olleet tyytyväisiä Väentuvan ja kerhon toiminnan monipuolisuuteen ja ammatillisuuteen, ystävälliseen ilmapiiriin ja lämminhenkiseen tunnelmaan sekä mahdollisuuteen saada uusia ystäviä ja vertaistukea.