Vuoden musiikkioivallus -palkinnon saajaksi ehdolla neljä av-teosta
Ammattilaistuomaristo on nimennyt neljä ehdokasta Vuoden musiikkioivallus -palkinnolle, joka nostaa esiin oivaltavaa musiikin käyttöä elokuvissa ja tv-tuotannoissa. Voittaja julkaistaan 5.9.2025 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa.
Vuoden musiikkioivallus -palkinnon myöntävät musiikin tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto sekä näiden yhteinen, av-musiikkiin keskittynyt palvelu AV Music. Palkinto kiinnittää huomion av-tuotantoihin, joissa on käytetty musiikkia kekseliäällä ja erityistä lisäarvoa tuovalla tavalla. Kilpailu oli avoin kotimaisille tuotantoyhtiöille.
Kilpailuun ilmoitetuista teoksista tuomaristo valitsi ehdokkaiksi neljä teosta. Ehdolle ylsivät Aurinko laskee Lemmenjoella (Danish Bear Productions Oy), Hengaillaan-ohjelmasarja (Mediawan Finland Oy), Parantaja (Fire Monkey Productions Oy) sekä Shadowland (Bufo Oy).
Yhteensä kilpailuun saatiin 15 ehdotusta, jotka edustivat monipuolisesti eri lajityyppejä. Voittajayhtiö palkitaan 1000 euron musiikkielämyslahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi tuotannon työryhmän keikka- tai konsertti-iltaan.
Valinnan palkinnosta tekee riippumaton tuomaristo, johon kuuluvat Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Jussi Ahlroth, BAD Agencyn luova johtaja Lauri Domnick, VTT, dosentti ja Sibelius-Akatemian yliopistonlehtori Kaarina Kilpiö sekä musiikkialan vaikuttaja, manageri ja toimitusjohtaja Katariina Sorsa. Raadin sihteerinä toimii AV Music -palvelun Licensing Manager Eveliina Pitkänen.
”Tuomaristolla oli arvokas mutta haastava tehtävä käydä läpi teoksia, joissa musiikki ei vain kuljettanut tarinaa eteenpäin, vaan syvensi sitä yllättävilläkin tavoilla. Ehdolle valituissa teoksissa musiikki on erottamaton osa teoksen herättämää tunnekokemusta. Valinnoissa korostuu luonnollisesti myös se, että teoksen musiikkivalinnoissa on tehty riittävän suuri oivallus: musiikki ei pelkästään tue tarinaa, vaan tuo siihen jotakin merkittävästi lisää”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Jussi Ahlroth.
Gramexin ja Teoston AV Music jakaa Vuoden musiikkioivallus -palkinnon 5.9.2025 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa. Tapahtuman järjestää kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry.
Yhteyshenkilöt
Eveliina PitkänenTuomariston sihteeriPuh:+358 50 381 1748eveliina.pitkanen@musiikkiluvat.fi
Jussi AhlrothTuomariston puheenjohtajajussi.ahlroth@hs.fi
Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
