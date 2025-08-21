Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.8.2025
Lautakunnan 26.8.2025 kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa käsitellään toimialan talousarvioehdotusta vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2026–2028. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja useisiin talousarvioaloitteisiin, muun muassa Käpylän Taivaskallion kuntoportaista ja Harrastamisen Suomen mallin laajentamisesta Helsingissä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Yhteyshenkilöt
Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369
