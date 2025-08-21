Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.8.2025

21.8.2025 17:35:59 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Jaa

Lautakunnan 26.8.2025 kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa käsitellään toimialan talousarvioehdotusta vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2026–2028. Lisäksi lautakunta antaa lausuntoja useisiin talousarvioaloitteisiin, muun muassa Käpylän Taivaskallion kuntoportaista ja Harrastamisen Suomen mallin laajentamisesta Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Avainsanat

lautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaPaavo Arhinmäki

Yhteyshenkilöt

Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 5681369

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Lauttasaaren monitoimitalon suunnittelu käynnistyy18.8.2025 12:11:05 EEST | Tiedote

Lauttasaareen suunnitellaan uutta monitoimitaloa. Alustavan aikataulun mukaan talo valmistuisi vuonna 2032. Rakennukseen sijoittuisivat myös Lauttasaaren kirjasto sekä nuorisotalo. Lisäksi rakennukseen suunnitellaan päiväkotia. Elo-syyskuussa kaupunkilaiset voivat osallistua Lauttasaaren tulevaisuuden kirjasto- ja nuorisopalveluiden suunnitteluun vastaamalla asukaskyselyyn 18.8.–10.9., osallistumalla työskentelyyn Lauttasaari-päivässä 30.8. tai kirjastossa 1.–10.9.2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye