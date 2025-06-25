HEL Treats tuo Helsinkiin kansainvälisiä tanssin, sirkuksen ja teatterin vaikuttajia yli kymmenestä maasta
Kansainvälisiä taiteellisia johtajia ja journalisteja kokoontuu Helsinkiin tutustumaan suomalaisen tanssin, sirkuksen ja teatterin ajankohtaisiin tekijöihin. HEL Treats -vierailuohjelma tarjoaa parin päivän aikana tiiviin katsauksen yli 20 taiteilijan ja ryhmän työhön sekä suomalaisen esittävän taiteen kenttään.
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on yhdessä muutamien muiden esittävien taiteiden toimijoiden kanssa kutsunut Helsinkiin kansainvälisiä, keskeisten taideinstituutioiden johtajia sekä journalisteja saamaan pikakatsauksen siihen, mitä suomalaisessa tanssissa, sirkuksessa ja teatterissa nyt tapahtuu.
Yli kymmenestä maasta saapuvat taiteelliset johtajat tutustuvat suomalaisiin tekijöihin
HEL Treats -vierailuohjelma tarjoaa makupaloja suomalaisesta esittävästä taiteesta tiiviissä paketissa parin päivän aikana yli kymmenestä maasta tulevalle asiantuntijalle. Meneillään olevaan vierailuun osallistuu edustajia Alankomaista, Belgiasta, Iso-Britanniasta, Kanadasta, Latviasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta, Tanskasta ja Unkarista.
Mukana on isojen talojen taiteellisia johtajia ja ohjelmistovastaavia mm. Pariisin La Villettesta, Lontoon Southbank Centresta, Montrealin TOHUsta ja Tukholman Riksteaternista.
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on toteuttanut vierailuohjelman yhteistyössä TINFO - Teatterin tiedotuskeskuksen, Helsingin juhlaviikkojen, & Espoon teatterin, Zodiak - Uuden tanssin keskuksen, Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen ja Viirus Teatterin kanssa.
HEL Treats tarjoaa makupaloja suomalaisesta tanssista, sirkuksesta ja teatterista
Vieraat tutustuvat mm. Cirkon ja Zodiakin taiteilijoihin, Espoon teatteriin ja Helsingin juhlaviikoilla ensi-iltansa saavaan Kalle Nion ja Fernando Melon Tempo-esitykseen. Parin päivän aikana vieraat saavat tuntumaa yli 20 taiteilijan tai ryhmän työhön ja tutustuvat seitsemään esitystaloon tai studioon.
Vierailuohjelman tarkoituksena on edesauttaa suomalaisen tanssin, sirkuksen ja teatterin kansainvälisiä suhteita, vaihtoa ja vientiä.
Vierailun päärahoittaja on ulkoministeriö.
Muut tukijat, joita ilman vierailua ei olisi voitu toteuttaa, ovat Suomen kulttuuri-instituutit eri maissa: FinnAgora - Suomen Unkarin instituutti, Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti, Suomen Benelux-instituutti, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti, Suomen Ranskan instituutti ja Suomen Saksan-instituutti.
Lisätietoa: Tove Ekman, Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja, puh. 040 738 1544
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tove EkmanToiminnanjohtajaPuh:040 738 1544tove.ekman@circusdance.fi
Sanna KangasluomaViestintäpäällikköPuh:050 543 1224sanna.kangasluoma@circusdance.fi
Kuvat
Linkit
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry
Olemme sirkuksen ja tanssin alan ammattilaisten ja yhteisöjen toimintaa tukeva asiantuntijaorganisaatio. Edistämme sirkuksen ja tanssin elinvoimaisuutta ja asemaa yhteiskunnassa. Teemme suomalaista sirkusta ja tanssia ja niiden tekijöitä tunnetuksi kansainvälisesti monin tavoin.
Tuotamme ja levitämme tietoa sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista ja tuloksista ja kehitämme toiminnan edellytyksiä maassamme. Edistämme myös näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä. Toiminnallamme tuemme myös tanssi- ja sirkuskulttuurin asemaa Suomessa.
Toimintaamme tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
