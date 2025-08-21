Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liikuntajaoston kokouksen päätöstiedote 21.8.2025

21.8.2025 18:38:41 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokouksen 21.8.2025 päätöstiedote on julkaistu.

Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.

