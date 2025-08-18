Uudenmaan ELY-keskus

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00

22.8.2025 10:18:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan Liipolan tunnelin pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.

Kartta näyttää Patomäen ja Liipolan tunnelin varareitit.
Patomäen ja Liipolan tunnelin varareitti.

Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.  

Tunnelit avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä. 

vt12, Liipolan tunneli, Patomäen tunneli, pelastusharjoitus, tunnelin sulku

Yhteyshenkilöt

ELY-keskus, tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu, puh 0295 021 134, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

