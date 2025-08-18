Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan Liipolan tunnelin pelastusharjoituksen vuoksi 4.9. klo 8.00–13.00. Harjoituksen tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä vaativaan tunneliympäristöön lavastetun suuronnettomuuden avulla.
Sulun aikana Lahden eteläinen kehätie on suljettu Okeroisen ja Kujalan välillä. Kiertotie kulkee maantien 296, maantien 167 ja valtatien 4 kautta.
Tunnelit avataan liikenteelle heti harjoituksen päätyttyä.
ELY-keskus, tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu, puh 0295 021 134, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
