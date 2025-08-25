Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Känner du igen tecknen på narkotikaförgiftning? Ring efter hjälp i tid

25.8.2025 08:01:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

I Finland ökar antalet narkotikarelaterade dödsfall till följd av olyckshändelse. Missbruk påverkar familjer, närstående och gemenskaper, det vill säga oss alla, på ett eller annat sätt. Den 31 augusti 2025 är den internationella dagen för att öka medvetenheten om överdoser (IOAD). Enligt temat för dagen vill vi lyfta fram att gemenskapen sträcker sig längre än vår närmaste krets. Det är vår medborgerliga plikt att alltid tillkalla hjälp till en människa som behöver det, oberoende av personens berusningstillstånd.

Lider personen av drogförgiftning? Tröttare än vanligt, Blek, Avvikande andning Öppnar hen ögonen? Vaknar personen när du lyfter hen upp och sitta? Rädda personen, om hen inte reagerar! 1. Ring 112, vänta på linjen!Berätta att det är fråga om en eventuell drogförgiftning. 2. Andas personen? Lyft upp hakan. Om hen kräks, vänd huvudet åt sidan. 3.Andas inte: Återuppliva, Tryck 30, gör 2 inblåsningar. Andas:lägg personen i framstupa sidoläge Undvik drogförgiftning: Använd inte droger inte ensam, undvik blandmissbruk. Använd alltid rena verktyg. Kom ihåg att toleransen minskar redan på en dag!
En person som ser ut att sova kan lida av drogförgiftning. Rädda personen från att dö av droger.

Helsingfors stad, Västra Nyland välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde och Finlands Röda Kors genomför från den 25 augusti till den 21 september 2025 en klistermärkeskampanj på centrala busslinjer i Helsingfors, Esbo och Vanda, där man informerar om symtomen på drogförgiftning och första hjälpen. Klistermärkena har limmats på bussätenas ryggstöd. 

”Syftet med vår gemensamma kampanj är att öka kännedomen om tecknen på drogförgiftning och att sänka tröskeln för att tillkalla hjälp. Vi vill öka gemenskapskänslan och göra det enklare att erbjuda hjälp även till en främmande person som kan ha en akut drogförgiftning,” säger Tuija Tuormaa, expert inom förebyggande arbete vid Västra Nylands välfärdsområde. 

De narkotikarelaterade dödsfallen ökar 

Statistikcentralens dödsorsaksstatistik visar att 310 personer avled på grund av narkotika i Finland under 2023. Ökningen i antalet narkotikarelaterade dödsfall är alarmerande och antalet är nu det högsta i mätningens historia. Bland de som dött av narkotikarelaterade orsaker var 91 personer under 25 år. Förhållandevis ökade antalet dödsfall mest i just i den här åldersgruppen. Enligt Statistikcentralen har antalet narkotikarelaterade dödsfall bland unga nästan fördubblats på ett år.  

I Finland är den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall inte en överdos, utan ett olycksfallsmässigt förgiftningstillstånd som beror på samtidig användning av olika berusningsmedel. Enligt Olycksutredningscentralens omfattande utredning förklarades dödsfallen bland unga av otillräckliga kunskaper om de livsfarliga kombinationseffekterna av blandmissbruk av substanser, särskilt buprenorfin och bensodiazepiner.  

Enligt utredningen identifieras symtom på förgiftningstillstånd inte tillräckligt tidigt och nödnumret rings för sent. Många av de personer som avlidit på grund av droger var i sällskap av en vän, närstående eller någon annan då de dog. I en förgiftningssituation kan den som är på plats uppleva osäkerhet när de ska identifiera symtomen och om hur man ska göra och när det är dags att tillkalla hjälp. 

Genom att reagera på tecken på drogförgiftning och tillkalla hjälp i rätt tid är det möjligt att rädda en människa. 

Västra Nylandvälfärdsområdedrogerdrogförgiftningnarkotika

Yhteyshenkilöt

Hanna Ahokasuppgiftsområdeschef, Mentalvård och missbrukarvårdVanda och Kervo välfärdsområde

I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukartjänster,

hanna.ahokas@vakehyva.fi

Kati Tervoexpert inom förebyggande arbeteVanda och Kervo välfärdsområde

Kampanjens kontaktperson

kati.tervo@vakehyva.fi

Pia Pulkkinenchef för missbrukstjänster, Hälso- och missbrukartjänsterHelsingfors stad

I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukartjänster

pia.pulkkinen@hel.fi

Satu EkserviceenhetschefLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue

I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukstjänster

satu.ek@luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Samarbetskampanj för att förebygga dödsfall på grund av droger

