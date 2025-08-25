Känner du igen tecknen på narkotikaförgiftning? Ring efter hjälp i tid
I Finland ökar antalet narkotikarelaterade dödsfall till följd av olyckshändelse. Missbruk påverkar familjer, närstående och gemenskaper, det vill säga oss alla, på ett eller annat sätt. Den 31 augusti 2025 är den internationella dagen för att öka medvetenheten om överdoser (IOAD). Enligt temat för dagen vill vi lyfta fram att gemenskapen sträcker sig längre än vår närmaste krets. Det är vår medborgerliga plikt att alltid tillkalla hjälp till en människa som behöver det, oberoende av personens berusningstillstånd.
Helsingfors stad, Västra Nyland välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde och Finlands Röda Kors genomför från den 25 augusti till den 21 september 2025 en klistermärkeskampanj på centrala busslinjer i Helsingfors, Esbo och Vanda, där man informerar om symtomen på drogförgiftning och första hjälpen. Klistermärkena har limmats på bussätenas ryggstöd.
”Syftet med vår gemensamma kampanj är att öka kännedomen om tecknen på drogförgiftning och att sänka tröskeln för att tillkalla hjälp. Vi vill öka gemenskapskänslan och göra det enklare att erbjuda hjälp även till en främmande person som kan ha en akut drogförgiftning,” säger Tuija Tuormaa, expert inom förebyggande arbete vid Västra Nylands välfärdsområde.
De narkotikarelaterade dödsfallen ökar
Statistikcentralens dödsorsaksstatistik visar att 310 personer avled på grund av narkotika i Finland under 2023. Ökningen i antalet narkotikarelaterade dödsfall är alarmerande och antalet är nu det högsta i mätningens historia. Bland de som dött av narkotikarelaterade orsaker var 91 personer under 25 år. Förhållandevis ökade antalet dödsfall mest i just i den här åldersgruppen. Enligt Statistikcentralen har antalet narkotikarelaterade dödsfall bland unga nästan fördubblats på ett år.
I Finland är den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall inte en överdos, utan ett olycksfallsmässigt förgiftningstillstånd som beror på samtidig användning av olika berusningsmedel. Enligt Olycksutredningscentralens omfattande utredning förklarades dödsfallen bland unga av otillräckliga kunskaper om de livsfarliga kombinationseffekterna av blandmissbruk av substanser, särskilt buprenorfin och bensodiazepiner.
Enligt utredningen identifieras symtom på förgiftningstillstånd inte tillräckligt tidigt och nödnumret rings för sent. Många av de personer som avlidit på grund av droger var i sällskap av en vän, närstående eller någon annan då de dog. I en förgiftningssituation kan den som är på plats uppleva osäkerhet när de ska identifiera symtomen och om hur man ska göra och när det är dags att tillkalla hjälp.
Genom att reagera på tecken på drogförgiftning och tillkalla hjälp i rätt tid är det möjligt att rädda en människa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Ahokasuppgiftsområdeschef, Mentalvård och missbrukarvårdVanda och Kervo välfärdsområde
I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukartjänster,
Kati Laitilaexpert inom främjande av hälsanFinlands Röda Korskati.laitila@punainenristi.fi
Kati Tervoexpert inom förebyggande arbeteVanda och Kervo välfärdsområde
Kampanjens kontaktperson
Pia Pulkkinenchef för missbrukstjänster, Hälso- och missbrukartjänsterHelsingfors stad
I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukartjänster
Satu EkserviceenhetschefLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue
I andra frågor som gäller narkotikarelaterade dödsfall och missbrukstjänster
Tuija Tuormaaexpert inom förebyggande arbeteLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Kampanjens kontaktperson
Vili VarjonenspecialplanerareHelsingfors stad
Kampanjens kontaktperson
Kuvat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Samarbetskampanj för att förebygga dödsfall på grund av droger
Helsingfors stad, Västra Nyland välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde och Finlands Röda Kors genomför från den 25 augusti till den 21 september 2025 en klistermärkeskampanj på centrala busslinjer i Helsingfors, Esbo och Vanda, där man informerar om symtomen på drogförgiftning och första hjälpen. Klistermärkena har limmats på bussätenas ryggstöd.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Tunnistatko huumemyrkytyksen merkit? Soita apua ajoissa25.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa tapaturmaiset huumemyrkytyskuolemat ovat kasvussa. Huumausaineiden käyttö koskettaa perheitä, läheisiä ja yhteisöjä eli meitä kaikkia tavalla tai toisella. Kansainvälinen yliannostuskuolemien ehkäisyn teemapäivä on 31.8.2025. Yliannostuskuolemien ehkäisypäivän teeman mukaisesti haluamme tuoda esille, että yhteisöt yltävät lähipiiriämme kauemmaksi. Kansalaisvelvollisuutemme on aina hälyttää apua sitä tarvitsevalle ihmiselle, riippumatta henkilön päihtymystilasta.
Strategiförslaget går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté18.8.2025 17:29:31 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen har överlämnat välfärdsområdesdirektörens förslag till strategi för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029 till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.
Strategiaesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan18.8.2025 17:25:57 EEST | Tiedote
Aluehallitus antoi hyvinvointialuejohtajan esityksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosien 2026–2029 strategiaksi aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.
Strategin – välfärdsområdet vill förbättra och förnya invånarnas tjänster13.8.2025 15:18:35 EEST | Tiedote
De centrala målen i välfärdsområdesdirektörens strategiförslag för fullmäktigeperioden 2025–2029 är att stärka invånarnas förtroende för välfärdsområdets tjänster samt att modigt förnya tjänsterna.
Strategia - hyvinvointialue haluaa parantaa ja uudistaa asukkaiden palveluja13.8.2025 15:13:16 EEST | Tiedote
Hyvinvointialuejohtajan strategiaesityksen keskeisinä tavoitteina valtuustokaudella 2025–2029 ovat asukkaiden luottamuksen vahvistaminen hyvinvointialueen palveluihin sekä palvelujen rohkea uudistaminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme