Velkoja voi järjestellä myös sosiaalisella luotolla – asiantuntijamme tavattavissa syksyllä viidellä paikkakunnalla
Pienituloisten ja vähävaraisten mutta maksukykyisten asiakkaiden velkoja voidaan järjestellä sosiaalisen luoton avulla. Hyvinvointialue järjestää syksyllä viidellä paikkakunnalla sosiaalisen luoton asiantuntijoiden vastaanoton, jonne voi tulla ilman ajanvarausta.
Jotta velkoja voidaan järjestellä sosiaalisen luoton avulla, asiakkaalla tulee olla säännöllinen tulonlähde luoton lyhentämistä varten. Luottoa voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.
Lisätietoja sosiaalisen luoton ehdoista on kerrottu lisää verkkosivuillamme pirha.fi/sosiaalinenluotto.
-Haluamme olla helposti lähestyttävä palvelu. Usein pelkkä keskustelu sosiaalisen luoton asiantuntijan kanssa voi jo selkeyttää omaa taloustilannetta, kertoo palveluneuvoja Emma Vainionpää.
Sosiaalisen luoton asiantuntijamme ovat syksyllä tavattavissa talousneuvolan yhteydessä eri paikkakunnilla ilman ajanvarausta.
-Tapaamisessa kartoitamme asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen. Kohtaaminen on aina luottamuksellinen.
Sosiaalisen luoton asiantuntijoiden tapaamiset järjestetään ilman ajanvarausta syksyllä seuraavissa paikoissa:
• Lempäälä, Manttaalitie 15, maanantaina 1.9.2025 klo 13-16
• Tampere, Hatanpäänkatu 3, perjantaina 5.9.2025 klo 9-14
• Kangasala, Finnentie 11, maanantaina 8.9.2025 klo 13-16
• Valkeakoski, Särpimäenkatu 27, maanantaina 15.9.2025 klo 13-16
• Ylöjärvi, Kirkkotanhuantie 1, maanantaina 22.9.2025 klo 13-16
Tarkemmat osoitteet löytyvät verkosta pirha.fi/talousneuvola.
Yhteyshenkilöt
Vainionpää EmmaPalveluneuvoja, sosiaalinen luottoPuh:044 431 4040sosiaalinenluotto@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
