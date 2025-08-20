ENNAKKOTIEDOTE Vaikuttava, tärkeä ja rohkean rehellinen muistelma: Et ole enää isäni – Gisèle Pelicot´n tyttären tarina (Gummerus) ilmestyy 25.8.

”En anna hänelle milloinkaan anteeksi kaikkea sitä, mitä hän on vuosien ajan tehnyt. Silti muistan myös isän, jonka luulin tuntevani”, Caroline Darian kirjoittaa kirjassaan Et ole enää isäni – Gisèle Pelicot´n tyttären tarina (Gummerus). 25.8. suomeksi julkaistava, taitavasti ja voimakkaan tarkasti kirjoitettu muistelmateos on käännetty 18 kielelle ja noussut puheenaiheeksi ympäri maailmaa.

Teoksessa Darian kuvaa viileän intensiivisesti selviytymistään perheen rikkoneesta traumasta sekä äitinsä päätöstä jatkaa elämää pystypäin. Gisèle Pelicot avasi oikeudenkäynnin yleisölle osoittaakseen, että häpeä kuuluu raiskaajille, ei heidän uhreilleen. Poikkeuksellista oikeudenkäyntiä seurattiin kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Samalla teos valaisee, kuinka laaja, mutta vähälle huomiolle jäänyt ongelma on

huumaamisen avulla toteutettu seksuaalinen väkivalta. Teos on herättänyt keskustelua sukupuolittuneesta väkivallasta ja siitä, miten "aivan tavalliset miehet" syyllistyvät huumaamis- ja seksuaalirikollisiin.

”Perheen sisäisestä väkivallasta on tyypillisesti vaikea puhua ja siihen on korkea kynnys hakea apua, mutta lisäksi huumattu ei aina muista tekoa tai tekijää kovin tarkasti. Huumaaminen ei välttämättä jätä jälkiä ja sitä on vaikea havaita. Se luo tekijöille koskemattomuuden tunteen, ja teot voivat jatkua kuukausia tai vuosia ilman että kukaan huomaa mitään.”

Kirjailija Caroline Darian on perustunut #MendorsPas-yhdistyksen, joka ajaa huumaamisen uhreiksi joutuneiden asiaa. Hän halusi kirjoittaa perheensä tarinan lisätäkseen tietoisuutta usein näkymättömiin jäävistä huumaamisrikoksista. Hänen oikea nimensä on Caroline Peyronnet, mutta hän on valinnut kirjailijanimekseen yhdistelmän veljiensä Davidin ja Florianin nimistä.

”Naulitseva lukukokemus. Järkyttävä tarina. Sankarillinen nainen.” – Oprah Winfrey

”Jokaisen pitäisi lukea tämä kirja.” – The Sydney Morning Herald

Caroline Darian: Et ole enää isäni – Gisèle Pelicot´n tyttären tarina (Gummerus)

alkuteos Et j’ai cessé de t’appeler Papa. Quand la soumission chimique frappe une famille

suomentanut Saana Rusi

192 sivua

Ilmestyy 25.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Johanna Kokko

