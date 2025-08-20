Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Inberg: Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on hallituksen hyökkäys ammattiliittoja vastaan

22.8.2025 08:54:08 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Jaa

SuPer vastustaa jyrkästi hallituksen esitystä, jolla poistettaisiin työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus työntekijöiltä. – Riskinä on, että verovähennysoikeuden poisto johtaisi varsinkin matalapalkka-aloilla järjestäytymisasteen laskuun. Ammattiliittoihin kuulumisen väheneminen tarkoittaisi, että yhä useampi työntekijä olisi liittojen neuvottelemien työehtojen ja niiden valvonnan sekä jäsenyyden tarjoaman neuvonnan ja oikeudellisen avun ulkopuolella. Pitkällä aikavälillä kehitys voisi johtaa kasvaviin tuloeroihin, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo. SuPer on jättänyt lausunnon hallituksen esityksestä.

Suomessa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat jäsentensä tuloihin ja työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, joten yhteys jäsenten tulonmuodostukseen on selvä.

– Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistolla olisi laajoja ja pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia palkansaajiin, työmarkkinajärjestelmään, työelämän kehittämiseen ja kansantalouteen, Inberg sanoo.

– Verovähennysoikeuden poistaminen rikkoisi verojärjestelmän perusperiaatteita ja asettaisi työntekijät epäedulliseen asemaan, huomauttaa Inberg. – Pelkät valtiontaloudelliset syyt eivät riitä perustelemaan näin poikkeuksellista muutosta.

– Tutkimusten mukaan korkea järjestäytymisaste tukee myös yritysten tuottavuutta ja palkkakehitystä, joten hallituksen oma esitys palkansaajaosapuolen rankaisemisesta verovähennysoikeuden poistolla on ristiriidassa hallisohjelmaan nimettyjen taloudellisten tavoitteiden kanssa, Inberg sanoo viitaten hallituksen esityksessä mainitun norjalaiseen tutkimukseen.

– Tästä huolimatta hallitus puskee uudistusta eteenpäin. On päivänselvää, että myös tämän uudistuksen tarkoitus on osana muita hallituksen työelämän heikennystoimia yksinkertaisesti heikentää työntekijöiden neuvotteluvoimaa. Kyse on yrityksestä nujertaa ammattiliitot.

Esityksen mukaan työmarkkinajärjestöiltä poistettaisiin verovähennysoikeus sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Työnantajille ja yrityksille kuitenkin jätetään mahdollisuus vähentää osa työmarkkinatoimintaan liittyvistä kuluistaan verotuksessa asettaen osapuolet perustavanlaatuisesti epätasa-arvoiseen asemaan.

– SuPer katsoo, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on säilytettävä ennallaan, Inberg painottaa. – Mikäli hallituksen esitys kuitenkin etenee, on sen koskettava yhdenvertaisesti myös työnantajajärjestöjä. Nykyisellään hallituksen esitys uhkaa suomalaisen sopimusjärjestelmän vakautta.

Avainsanat

ammattiliitotverovähennysoikeusjäsenmaksutjärjestäytyminen

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Inberg: Koulutuskorvauksen poisto on vastoin hallituksen omia tavoitteita20.8.2025 10:50:37 EEST | Tiedote

SuPer vastustaa hallituksen esitystä poistaa koulutuskorvaus, jota on hyödynnetty laajasti erityisesti hyvinvointialueilla ja kunnissa. – Korvauksen poisto vaikuttaisi juuri yhteiskunnan kannalta kriittisillä, naisvaltaisilla toimialoilla. Hallitusohjelmaan on kirjattu sotealan pito- ja vetovoimaa tukevia toimia. Korvauksen lakkauttaminen on räikeässä ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, huomauttaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Avoin kirje hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjille ja johtajille17.6.2025 12:26:27 EEST | Tiedote

Arvoisat hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjät ja johtajat Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on vakava. Useat alueet ovat kertoneet, etteivät ne kykene kattamaan alijäämiään lain edellyttämässä aikataulussa vaarantamatta lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 23.4.2025 kanteluasiassa antama ratkaisu ja Talouspolitiikan arviointineuvoston tuore analyysi nostavat esiin keskeisen viestin: perustuslain turvaamia palveluja ei saa vaarantaa talouden tasapainottamisen nimissä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye