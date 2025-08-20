SuPerin Inberg: Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on hallituksen hyökkäys ammattiliittoja vastaan

Avoin kirje hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjille ja johtajille 17.6.2025 12:26:27 EEST | Tiedote

Arvoisat hyvinvointialueiden ja Helsingin päättäjät ja johtajat Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on vakava. Useat alueet ovat kertoneet, etteivät ne kykene kattamaan alijäämiään lain edellyttämässä aikataulussa vaarantamatta lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 23.4.2025 kanteluasiassa antama ratkaisu ja Talouspolitiikan arviointineuvoston tuore analyysi nostavat esiin keskeisen viestin: perustuslain turvaamia palveluja ei saa vaarantaa talouden tasapainottamisen nimissä.