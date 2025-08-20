SuPerin Inberg: Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on hallituksen hyökkäys ammattiliittoja vastaan
SuPer vastustaa jyrkästi hallituksen esitystä, jolla poistettaisiin työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus työntekijöiltä. – Riskinä on, että verovähennysoikeuden poisto johtaisi varsinkin matalapalkka-aloilla järjestäytymisasteen laskuun. Ammattiliittoihin kuulumisen väheneminen tarkoittaisi, että yhä useampi työntekijä olisi liittojen neuvottelemien työehtojen ja niiden valvonnan sekä jäsenyyden tarjoaman neuvonnan ja oikeudellisen avun ulkopuolella. Pitkällä aikavälillä kehitys voisi johtaa kasvaviin tuloeroihin, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo. SuPer on jättänyt lausunnon hallituksen esityksestä.
Suomessa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat jäsentensä tuloihin ja työehtoihin liittyvistä kysymyksistä, joten yhteys jäsenten tulonmuodostukseen on selvä.
– Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistolla olisi laajoja ja pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia palkansaajiin, työmarkkinajärjestelmään, työelämän kehittämiseen ja kansantalouteen, Inberg sanoo.
– Verovähennysoikeuden poistaminen rikkoisi verojärjestelmän perusperiaatteita ja asettaisi työntekijät epäedulliseen asemaan, huomauttaa Inberg. – Pelkät valtiontaloudelliset syyt eivät riitä perustelemaan näin poikkeuksellista muutosta.
– Tutkimusten mukaan korkea järjestäytymisaste tukee myös yritysten tuottavuutta ja palkkakehitystä, joten hallituksen oma esitys palkansaajaosapuolen rankaisemisesta verovähennysoikeuden poistolla on ristiriidassa hallisohjelmaan nimettyjen taloudellisten tavoitteiden kanssa, Inberg sanoo viitaten hallituksen esityksessä mainitun norjalaiseen tutkimukseen.
– Tästä huolimatta hallitus puskee uudistusta eteenpäin. On päivänselvää, että myös tämän uudistuksen tarkoitus on osana muita hallituksen työelämän heikennystoimia yksinkertaisesti heikentää työntekijöiden neuvotteluvoimaa. Kyse on yrityksestä nujertaa ammattiliitot.
Esityksen mukaan työmarkkinajärjestöiltä poistettaisiin verovähennysoikeus sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Työnantajille ja yrityksille kuitenkin jätetään mahdollisuus vähentää osa työmarkkinatoimintaan liittyvistä kuluistaan verotuksessa asettaen osapuolet perustavanlaatuisesti epätasa-arvoiseen asemaan.
– SuPer katsoo, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on säilytettävä ennallaan, Inberg painottaa. – Mikäli hallituksen esitys kuitenkin etenee, on sen koskettava yhdenvertaisesti myös työnantajajärjestöjä. Nykyisellään hallituksen esitys uhkaa suomalaisen sopimusjärjestelmän vakautta.
Päivi Inberg, Puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
