Avoimet ovet luomutiloilla Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan luomutuotantoon paikan päällä Pohjois-Savossa!

Lähes joka kymmenes viljelijä on luomuviljelijä



Viimeisen tilastoinnin mukaan vuonna 2024 Pohjois-Savossa oli luomupeltoa 18 000 hehtaaria, mikä on 12 prosenttia maakunnan peltoalasta. Se on vain hieman vähemmän kuin koko Suomen keskiarvo, joka on tällä hetkellä 14 prosenttia.

Kasvinviljelytilojen yleisimmät myyntituotteet ovat kaura, vehnä ja ruis sekä rypsi.

Luomupuutarhakasvien viljelyala on merkittävän suuri, 125 hehtaaria viime vuonna. Maakunnasta löytyi 15 prosenttia koko maan luomumustaherukka-alasta ja 10 prosenttia luomuomena-alasta. Myös avomaanvihanneksia viljellään – jopa 45 prosenttia koko maan luomukaalien viljelyalasta löytyi Pohjois-Savosta vuonna 2024.

Luomukotieläintuotantoa oli Pohjois-Savon luomutiloista viime vuonna 30 prosentilla, pääasiassa lihanautoja, lypsylehmiä sekä lampaita. Yksi Suomen viidestä luomusikatiloista sijaitsee maakunnassamme. Lisäksi alueella on luomuvalvonnan piirissä keruutuotantoalueita ja mehiläistarhausta. Luomusiemenpakkaamoja on seitsemän, mikä on enemmän kuin missään muussa maakunnassa.

Alkutuotteiden jatkojalostusta tehdään tällä hetkellä yli kymmenellä maatilalla. Luomuelintarvikejalosteita valmistetaan 35 yrityksessä. Kun viljelijöiden määrään lisätään muut toimijat, on luomuvalvonnan piirissä Pohjois-Savossa kaikkiaan yli 250 yritystä.

Mitä Suomen luonnon päivän tiloilla tapahtuu lauantaina 30.8.

Seppälän Luomulammastila, tervetuloa klo 12 – 15, Tervo

Tilalla tuotetaan luomulampaiden villoista kehruutettuja lankoja ja taljoja. Tilan pelloilla tuotetaan lampaille luomurehua. Tilan lampaat ovat alkuperäislammasrotuisia suomenlampaita ja kainuunharmaksia sekä lisäksi rygja-ja texelristeytyksiä.



Yleisö pääsee näkemään perinteisen maatilan pihapiirin sekä laiduntavia lampaita kauniissa maisemissa muun muassa perinnebiotoopilla. Tilamyymälästä löytyy tilan luomulampaiden villoista kehruutettuja lankoja, luonnonvärisiniä ja kasvivärjättyinä sekä luonnonväriset lampaantaljat. Lisäksi muiden tuottajien paikallisia tuotteita, kuten Mörkölän hunajaa ja käsitöitä. Luonnon päivänä tilalla pääsee kahvittelemaan ja nauttimaan herkullisista leivonnaisista.



Osoite: Salmolantie 40, 72210 Tervo



Minna puh. 040 568 6254



Lue lisää ja tutustu: www.seppalanluomulammastila.fi





Topin maatilamyymälä, tervetuloa kIo 10- 14, Muuruvesi



Topin Maatilamyymälä on luomuun erikoistunut tilamyymälä ja perheyritys. Tilalla on viljelty jo yli 30 vuotta luomupensasmustikoita. Topin Maatilamyymälää ja pensasmustikkatilaa pyörittävät Topi Laitinen yhdessä tyttäriensä Minnan ja Niinan kanssa. Luomupensasmustikoita on saatavana valmiiksi poimittuna ja itsepoimintana sekä pakastettuina.



Suomen luonnon päivänä pääsee itse mustikkapensaisiin, silloin on itsepoimintapäivä. Päivän aikana Topi kertoo pensasmustikan luomuviljelystä ja tilalta saa ostaa pensasmustikan taimia.



Myymälästä voi ostaa oman tilan Topin luomu pensasmustikoiden lisäksi yli 2000 erilaista luomutuotetta ja muuta tuotetta. Kahvila avoinna.



Osoite: Topin Maatilamyymälä, Kaartotie 8, 73460 Muuruvesi



Nina puh. 050 536 6278



Lue lisää ja tutustu: www.topinmaatilamyymala.fi



Tummannurmen Luomutila, tervetuloa klo 12 – 16, Leppävirta Puponmäki



Tummannurmen Luomutilalla viljellään luomumansikkaa ja -pensasmustikkaa. Tilan vanhan päärakennuksen pihapiirissä asustelee koira ja kanoja sekä pelloilla laiduntaa kaksi hevosta.



Luonnon päivän tapahtumassa on tarjolla Tummannurmen Luomutilan 10-vuotisjuhlan kunniaksi kakkukahvit. Myynnissä on luomumansikoista valmistettuja mehuja ja hilloa, hunajaa sekä muiden lähialueen tuottajien tuotteita. Ohjelmassa tilan viljelyksiin ja eläimiin tutustumisen lisäksi mm. kasvintunnistusta ja muita pieniä kilpailuja.



Osoite: Jakosenpurontie 107 D, 79265 Puponmäki



Tiina puh. 040 760 3275



Lue lisää ja tutustu: www.tummannurmi.com





Kankaanrinteen luomutila, tervetuloa klo 10-15, Leppävirta Moninmäki



Kankaanrinteen luomutilalla Suomen suurimmassa saaressa Soisalossa viljellään valkosipulia, yrttejä, maa-artisokkaa sekä puutarhan kausiherkkuja. Tilalla on islanninhevosia ja lampaita.



Luonnon päivässä on mahdollisuus tutustua monimuotoisen luomutilan elämään puutarhakasvien viljelyyn ja luonnon monimuotoisuusalueiden kunnostukseen laiduntamalla.



Kahvilassa voi käydä nauttimassa leppoisan kesäpäivän herkut ja tehdä satokauden mukaisia luomuostoksia, valkosipulit, Nicola-perunat ja yrtit ovat nyt parhaimmillaan.



Osoite: Kortejoentie 22, 79230 Moninmäki



Sanna puh. 040 8344 153



Lue lisää ja tutustu: www.kankaanrinne.com

Kukkaromäen tila, tervetuloa klo 10-15, Leppävirta

Tilalla on emolehmäkarja, päätuote on naudanliha. Pelloilla viljellään luomurehut ja pääset tutustumaan tilan koneisiin. Päivän aikana vierailijat pääsevät näkemään lehmiä sekä kanoja, hevosia sekä kissoja ja koiria. Suomen luonnon päivänä myynnissä on luomunaudan pihvilihaa tuoreena ja pakasteena.



Osoite: Kukkarosalmentie 85, 79100 Leppävirta

Riku puh. 044 577 5890

Lue lisää ja tutustu: https://www.facebook.com/kukkaromaenmaatila/?ref=embed_page#

Lisätietoja



Brita Suokas, Uutta Virtaa Järvi-Suomen luomuun -hanke

p. 044 5288722

brita.suokas@luomuliitto.fi



Pirkko Tuominen, Uutta Virtaa Järvi-Suomen luomuun -hanke p. 0400-124976

pirkko.tuominen@proagria.fi



Hankesivu: https://www.proagria.fi/hankkeet/uutta-virtaa-jarvi-suomen-luomuun

Valtakunnallisesti Suomen luonnon päivästä luomutiloilla täältä:

https://luomu.fi/luonnonpaiva/



Liputa luonnolle:

https://suomenluonnonpaiva.fi/liputa-suomen-luonnolle/