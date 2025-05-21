Suomen kansallismuseo

Suomen kansallismuseo isännöi Olavinlinnassa kansainvälistä museoiden ja linnojen konferenssia

27.8.2025 09:34:51 EEST | Suomen kansallismuseo | Tiedote

Jaa

Olavinlinnan 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kansainvälinen museoiden ja linnojen yhdistys, The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea, kokoontuu konferenssiin Olavinlinnaan 2.–3.9.2025. Tilaisuutta isännöivät Suomen kansallismuseo ja Olavinlinna yhteistyössä Riihisaari – Savonlinnan museon kanssa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Museoliiton Museoalan yleisötyöpäivien kanssa.

Olavinlinnassa järjestettävään konferessiin osallistuu yli 100 museoalan asiantuntijaa Itämeren maista ja Suomesta. Kuva: Jussi Kirmanen, Savonlinnan kaupunki
Olavinlinnassa järjestettävään konferessiin osallistuu yli 100 museoalan asiantuntijaa Itämeren maista ja Suomesta. Kuva: Jussi Kirmanen, Savonlinnan kaupunki

Konferenssiin osallistuu yli 100 museoalan asiantuntijaa Itämeren maista ja Suomesta. Teemana on linnoissa ja museoissa tehtävä yleisötyö.

Viime vuosina museot ovat pyrkineet kehittymään entistä vuorovaikutuksellisemmiksi tapahtumien, museopedagogiikan ja digitaalisten ratkaisujen keinoin. Lisäksi on kehitetty tuottomalleja, joista saaduilla tuloilla voidaan tukea yleisötyötä sekä kokoelmien sähköistä avaamista. Tilaisuudessa kuullaan esimerkkejä yleisötyöstä kuten museopedagogiikasta ja tapahtumista.

Vieraat tutustuvat kahden päivän aikana Olavinlinnan lisäksi Riihisaareen, Kerimäen kirkkoon, Lappeenrannan linnoitukseen, Merikeskus Vellamoon Kotkassa, Suur-Sarvilahden kartanoon Loviisassa ja Porvooseen. Savonlinnassa ohjelmaan kuuluu myös höyrylaivaristeily S/S Saimaan kyydissä.

Yli 50 kulttuuriperintö- ja maailmanperintökohdetta

Konferenssin järjestäjä, The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea, on yksi vanhimmista Itämeren alueen linnoja ja museoita yhdistävistä kulttuuriperintöyhdistyksistä. Jäseniä on yli 50 seitsemästä Itämerta ympäröivästä maasta. Yhdistys on perustettu vuonna 1990. 

Suomesta mukana ovat Olavinlinna, Hämeen linna, Turun linna, Raaseporin linna, Louhisaaren kartanolinna, Haminan linnoitus, Lappeenrannan linnoitus, Riihisaari – Savonlinnan museo sekä Suomenlinnan merilinnoitus Ehrensvärd-seuran edustamana. Joukossa on myös useita Unescon maailmanperintökohteita, kuten Kronborgin linna Tanskassa, Suomenlinnan merilinnoitus sekä maailman suurin tiililinna, Puolan Malborkin linna.

Avainsanat

olavinlinnasavonlinnaolavinlinna 550museoala

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Olavinlinnassa järjestettävään konferessiin osallistuu yli 100 museoalan asiantuntijaa Itämeren maista ja Suomesta. Kuva: Jussi Kirmanen, Savonlinnan kaupunki
Olavinlinnassa järjestettävään konferessiin osallistuu yli 100 museoalan asiantuntijaa Itämeren maista ja Suomesta. Kuva: Jussi Kirmanen, Savonlinnan kaupunki
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen kansallismuseo

Kansallismuseon peruskorjauksen ja uudisosan rakentamisen puoliväli häämöttää15.5.2025 10:37:36 EEST | Tiedote

Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurimpaan rakentamishankkeeseen kuuluvat historiallisen päärakennuksen peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen kehittävät museon tiloja tulevaisuuden tarpeisiin. Vuoden 2023 lopulla alkaneet rakennushankkeet ovat nyt puolivälissä, ja päärakennuksen, laajennuksen ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu yleisölle keväällä 2027. Rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye