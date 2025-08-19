Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten strategia uudistuu – Kerro mielipiteesi 7.9. mennessä

22.8.2025 09:41:34 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia strategian päivittämistyön tueksi. Asukaskyselyllä Keusote kerää arvokasta tietoa siitä, mitä asukkaat pitää tärkeänä hyvinvointialueen toiminnassa ja kehittämisessä.

Strategia määrittää hyvinvointialueen keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Keusoten tavoite on, että päivitetty strategia vastaa entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja asukkaiden monipuolisiin tarpeisiin.

Asukaskyselyyn voi vastata Keusoten verkkosivustolla 7.9. asti. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Strategia etenee aluevaltuuston käsittelyyn joulukuussa 2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

