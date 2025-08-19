Keusoten strategia uudistuu – Kerro mielipiteesi 7.9. mennessä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia strategian päivittämistyön tueksi. Asukaskyselyllä Keusote kerää arvokasta tietoa siitä, mitä asukkaat pitää tärkeänä hyvinvointialueen toiminnassa ja kehittämisessä.
Strategia määrittää hyvinvointialueen keskeiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Keusoten tavoite on, että päivitetty strategia vastaa entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja asukkaiden monipuolisiin tarpeisiin.
Asukaskyselyyn voi vastata Keusoten verkkosivustolla 7.9. asti. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Strategia etenee aluevaltuuston käsittelyyn joulukuussa 2025.
Yhteyshenkilöt
Pirjo Laitinen-ParkkonenJohtajaylilääkäri, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401825797pirjo.laitinen-parkonen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
