Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. elokuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa talouden ja toiminnan toista vuosiennustetta, mikä näyttää suunnitellusti ylijäämäiseltä.

Talouden ja toiminnan ennuste - ylijäämällä varaudutaan rahoituksen tiukkenemiseen

Lautakunnalle esitellään toinen toiminnan ja talouden ennuste vuodelle 2025. Tammi-kesäkuun tietojen pohjalta arvioituna tulos tulisi tänä vuonna olemaan noin 90 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tuloja ennustetaan kertyvän yli 20 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen hoitamien asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä on osaltaan kasvattanut maksutuottoja, samoin kuin asiakasmaksujen korotukset lakisääteiselle tasolle.

Merkittävimmät ja isoimmat menosäästöt tälle vuoden ennustetaan toimialan yhteisiin menoihin, kuten vuokriin, tietojärjestelmäkustannuksiin ja erilaisiin palvelujen ostoihin.

Toimialan menokehitystä on onnistuttu tasapainottamaan vuonna 2023 käynnistetyllä muutosohjelmalla. Tilojen käyttöä on tiivistetty, vuokratyövoiman käyttöä vähennetty ja asiakasmaksuja korotettu maltillisesti.

”Osana muutosohjelmaa olemme myös kehittäneet yhdessä henkilöstömme kanssa kustannustehokkaimpia toimintatapoja. Arviomme mukaan pelkästään muutosohjelman yhteenlasketut kustannusvaikutukset tälle vuodelle ovat noin 25 miljoonaa euroa. Kiitos tästä kuuluu henkilöstöllemme ja johdolle”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa.

”Rahoituksemme tulee tiukkenemaan huomattavasti lähivuosina. Meidän kokoisellamme toimijalla merkittävät menosäästöt eivät toteudu hetkessä. Siksi meidän tulee varautua rahoituksen tiukkenemiseen ennakolta, jotta voimme turvata tulevinakin vuosina helsinkiläisille heidän tarvitsemansa palvelut. Alkuvuosien ylijäämämme turvaavat tulevien vuosien palvelut”, Jolkkonen kuvaa tilannetta.

Valtion kokonaisrahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen on 2 951,2 miljoonaa euroa vuodelle 2025.

  1. Kokouksen esityslista  sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla (linkki esityslistaan)
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan lautakunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen

