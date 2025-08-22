Päivitetty tiedote: Sointu Möller Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajaksi
Itä-Suomen yhteistyöalueen eli Keski-Suomen hyvinvointialueen, Etelä-Savon hyvinvointialueen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tiedote.
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sointu Möller on valittu Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajan virkaan.
Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta alkoi 1.7.2025. Osaamiskeskuksen toiminta-alue kattaa neljä Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialuetta: Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.
Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi kuudesta lakisääteisestä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sen tehtävänä on turvata sosiaalialan asiantuntemuksen välittyminen sekä perus-, erityis- ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen. Lisäksi osaamiskeskus edistää koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön välistä yhteistyötä.
Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tukee ja kehittää alueen sosiaalipalveluita
Möller vastaa osaamiskeskuksen toiminnan ja talouden johtamisesta. Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sisältöjä valmisteltiin kevään 2025 ajan Itä-Suomen yhteistyöalueen neljän hyvinvointialueen sekä silloisten sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä. Keskeisimmiksi sisällöiksi tunnistettiin muun muassa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteiden vahvistaminen, palveluiden kehittäminen alueen erityispiirteet tunnistaen sekä monialainen yhteistyö ja tiedolla johtaminen.
-Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on muodostettu poikkeuksellisella tavalla – yhteistyöhön on lähtenyt mukaan yli 50 yhteisöä, joihin kuuluu alueen korkeakouluja, oppilaitoksia, järjestöjä ja elinkeinoelämän toimijoita. Tavoitteemme on tunnistaa erityisesti ne asiat, joissa voimme yhdistää voimavaramme ja osaamisemme, jotta sosiaalipalveluita voidaan kehittää sekä tutkimustiedon että kokemustiedon pohjalta alueemme asukkaiden tarpeisiin vastaten, kertoo Sointu Möller.
Möllerillä on yli 15 vuoden kokemus sosiaalipalveluiden johtotehtävistä. Hän on toiminut muun muassa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajana, sosiaalipalveluiden johtajana järjestö- ja yrityssektorilla, kehittäjänä ja kouluttajana sekä sosiaalityöntekijänä asiakastyössä.
Järvi-Suomen osaamiskeskus toimii verkostomaisesti ja sijoittuu hallinnollisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle, strategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualueelle.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
