Finavian liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2025

Tammi-kesäkuussa 2025 Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 9,9 miljoonaa (9,4 miljoonaa). Matkustajamäärä kasvoi 5,5 prosenttia. Finavian liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa kansainvälisen matkustuksen kasvun vetämänä. Yhtiön liiketulos katsauskaudella oli voitollinen, mutta tilikauden tulos säilyi edelleen tappiollisena. Katsauskaudella yhtiö ilmoitti myös kunnianhimoisten ilmastotavoitteidensa edistymisestä, kun Helsinki-Vantaan lentoasema saavutti nettonollatason oman toimintansa päästöjen osalta.

Tammi-kesäkuu 2025 lyhyesti

Finavian liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 13,7 prosenttia ja oli 218,7 miljoonaan euroa (192,4). Liikevaihdon kasvuun vaikutti kansainvälisen lentomatkustuksen kasvu sekä katsauskaudella hankittu kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Avia Real Estate. Ilman Avia Real Estaten vaikutusta liikevaihdon kasvu oli 8,4 prosenttia.

Avia Real Estaten liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa. Avia Real Estate on yhdistetty Finavia-konsernin lukuihin tytäryhtiöinä helmikuusta alkaen.

Liiketulos kasvoi ja oli 4,9 miljoonaa euroa (-5,1). Tilikauden tulos parani mutta säilyi tappiollisena -8,5 milj. euroa (-15,0). Tappioon vaikuttivat erityisesti pienemmät alueelliset lentoasemat, joiden matkustajamäärien kehitys jatkui heikkona. Avia Real Estate heikensi konsernin tulosta lähinnä yksittäisiin kiinteistöihin tehtyjen arvonalennusten takia.

Katsauskaudella Verohallinto on oikaissut Avia Real Estate Oy:n vuoden 2024 verotusta. Vuonna 2025 Avia Real Estaten tulee päätöksen mukaisesti maksaa 17,4 milj. euroa tuloveroa ja veronkorotusta. Verotuspäätöksellä arvioidaan olevan vähäinen merkitys Finavian vuoden 2025 tilikauden tulokseen. Katsauskauden jälkeen Avia Real Estate on valittanut Verohallinnon päätöksestä.

Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 9,9 miljoonaa (9,4), joista 8,0 miljoonaa (7,4) matkusti kansainvälisillä lennoilla. Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski hieman ollen 1,92 miljoonaa (1,94).

Kotimaan ja kansainvälisen rahdin määrä laski yhteensä 1,0 prosenttia ja oli 90 988 tonnia (91 944).

Raportointikaudella Helsinki-Vantaan lentoasema palkittiin asiakaskokemukseltaan Euroopan parhaaksi 15–25 miljoonan matkustajan kokoluokassa sekä Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoasemaksi.

Suluissa olevat luvut viittaavat samaan ajankohtaan edellisenä vuonna.

Finavia-konsernin avainluvut

1-6/2025 1-6/2024 Muutos-% 1-12/2024 Liikevaihto, milj. euroa Helsinki-Vantaan lentoasema Verkostolentoasemat Airpro Avia Real Estate Muut/eliminoinnit 218,7 139,8 40,2 46,1 13,1 -20,5 192,4 128,9 36,5 42,1 - -15,1 13,7 8,5 10,2 9,5 - - 396,5 Liiketulos, milj. euroa Helsinki-Vantaan lentoasema Verkostolentoasemat Airpro Avia Real Estate

Muut/eliminoinnit 4,9 18,6 -11,7 1,7 -1,0 -2,7 -5,1 7,6 -12,3 1,0 - -1,3 196,8 144,8 5,4 70,0 - - 4,0 Tilikauden tulos, milj. euroa -8,5 -15,0 43,3 -4,4 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,2 43,8 Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa 30,0 18,5 62,1 49,3 Taseen loppusumma, milj. euroa 1 662,4 1 468,8 13,2 1 496,2 Henkilöstö keskimäärin 2170 2 005 8,2 2 041

Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut

1-6/2025 1-6/2024 Kokonaismatkustajamäärä,

milj. matkustajaa Kotimaan lennoilla Kansainvälisillä lennoilla 9,9 1,9 8,0 9,4 1,9 7,4 Lentojen täyttöaste, % 72,9 72,1 Rahti, tonnia 90 988 91 944 Kaupallisten lentojen määrä 98 067 94 649 Lentoasematoimintojen täsmällisyys, % Helsinki-Vantaan lentoasema Verkostolentoasemat 98,8 98,0 98,1 98,0

*Lentoasematoimintojen täsmällisyys kuvaa Finavian toimintojen täsmällisyyttä, kuten esimerkiksi kaluston, laitteiden ja järjestelmien käytettävyyttä. Lentoliikenteen kokonaistäsmällisyyteen vaikuttavat tämän lisäksi myös muun muassa lento- tai maahuolintayhtiöiden toiminta sekä sääolosuhteet.

Finavia julkaisee verkkosivuillaan kuukausittain ajankohtaisia tilastoja matkustajien, laskeutumisten sekä rahdin ja postin määristä.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

“Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihtomme ja -tuloksemme kasvoi odotustemme mukaisesti matkustajamäärän kasvun, lentoasemilla harjoitettavan kaupallisen liiketoiminnan hyvän kehityksen ja hyvän kulujenhallinnan ansiosta. Tammikuun lopussa saimme päätökseen yrityskaupan, jonka myötä omistusosuutemme AVIA Real Estatessa nousi 49 prosentista 100 prosenttiin. Järjestely vahvistaa Finavian strategista asemaa Helsinki-Vantaan lentoaseman lähiympäristön kiinteistöhallinnassa ja tukee lentoasema-alueen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Finavian lentoasemien kautta kulki yhteensä 9,9 miljoonaa matkustajaa, mikä on 5,5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki tästä määrästä 8,1 miljoonaa matkustajaa ja verkostolentoasemien kautta 1,9 miljoonaa matkustajaa.

Vuoden alkupuoliskolla lentomatkustuksen kasvu painottui kansainväliseen lentomatkustukseen, kun taas matkustus kotimaan reiteillä hieman vähentyi.

Lapin lentoasemien ennätyksellisestä talvikaudesta huolimatta verkostolentoasemien toiminta säilyi edelleen tappiollisena erityisesti pienten lentoasemien vähäisten lento- ja matkustajamäärien vuoksi.

Katsauskaudella Suomen hallitus päätti jatkaa maakuntalentoja alkuvuoteen 2028 saakka Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemi-Tornioon, Kokkola-Pietarsaareen, Savonlinnaan sekä Poriin. Puoliväliriihessä päätetty valtion tuki ostoliikenteelle ohjautuu täysimääräisesti lentoja operoivalle lentoyhtiölle, eikä lentoasemien toiminta ole tukien piirissä. Finavialle ostoliikennekenttien operoinnista aiheutuu vuosittain noin 20 miljoonan euron negatiivinen kassavirta johtuen maakuntalentojen vähäisestä määrästä ja lentokoneiden matalista täyttöasteista. Yhtiö näkee tärkeänä, että lentoliikenteen tukemisessa huomioitaisiin myös päätöksen vaikutus Finavian talouteen.

Olemme jatkaneet määrätietoisesti työtämme kestävän kehityksen, matkustajien asiakaskokemuksen ja kaupallisten palvelujen kehittämiseksi – ja tämä työ on tuottanut tulosta monella mittarilla.

Kestävän kehityksen eteen tekemämme pitkäjänteinen työ saavutti merkittävän virstanpylvään, kun Helsinki-Vantaan lentoasema saavutti nettonollatason. Nettonollataso tarkoittaa, että vähennämme toiminnastamme aiheutuvat hiilipäästöt niin alas kuin teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Maailmassa on vain parikymmentä lentoasemaa, jotka ovat saavuttaneet ACA-ohjelman mukaisen nettonollapäästöjen tason, ja näistä viisi ovat Finavian lentoasemia. Finavian Rovaniemen, Ivalon, Kittilän ja Kuusamon lentoasemamme saavuttivat ensimmäisinä nettonollatason. Oman toiminnan päästöt Helsinki-Vantaalla syntyvät pääosin infrastruktuurin energiankulutuksesta, mitä yhtiö on pystynyt tehostamaan merkittävästi pitkäjänteisillä energiansäästötavoitteilla. Tavoitteemme on vähentää hiilipäästöjen määrä kaikilla lentoasemillamme nettonollatasolle vuoden 2025 aikana. Pitkällä tähtäimellä tavoittelemme hiilinegatiivisuutta.

Yhtiö on systemaattisesti jatkanut matkustajille suunnattujen palveluiden kehittämistä. Huhtikuussa 2025 ilmoitimme kolmen miljoonan euron investoinnista Rovaniemen lentoaseman terminaalin laajentamiseen. Tällä investoinnilla vastaamme Lapin matkailun voimakkaaseen kasvuun ja kehitämme matkustajakokemusta edelleen. Laajennus valmistuu jo talvikaudelle 2025–2026, ja se tukee Rovaniemen kehittymistä merkittäväksi kansainväliseksi matkailukohteeksi: Finavia on aiemmin investoinut 25 miljoonaa euroa Rovaniemen lentoasemaan osana Lapin lentoasemien laajempaa kehitysohjelmaa vuosina 2018–2020, ja uusi investointi jatkaa tätä strategista panostusta alueen matkailun kasvuedellytysten turvaamiseksi.

Yhteistyössä lentoasemien kaupallisia palveluja tuottavien vuokralaisten kanssa olemme kehittäneet lentoaseman palveluja matkustajille entistä houkuttelevammiksi. Tunnustuksena tästä Helsinki-Vantaa valittiin keväällä NCSC (Nordic Commercial Spaces and Communities) Awards Finland -kilpailussa vuoden 2025 kauppapaikaksi alle 25 000m² -kategoriassa (kaupallisten tilojen pinta-ala).

Maaliskuussa Helsinki-Vantaa valittiin kuudetta kertaa Euroopan parhaaksi lentoasemaksi kokoluokassaan (15–25 miljoonaa matkustajaa). Palkinnon myöntää vuosittain lentoasemien kattojärjestö Airports Council International (ACI). Tämä tunnustus on osoitus henkilöstömme sitoutumisesta korkeaan laatuun ja sujuvaan asiakaskokemukseen. Samalla lentoasema nousi Skytraxin vertailussa Pohjois-Euroopan parhaaksi – merkki siitä, että työmme saa arvostusta kansainvälisten matkustajien silmissä.

Olemme kuluneen kevään aikana valmistelleet uutta strategiaa, joka kattaa myös tammikuussa ostetun Avia Real Estaten. Strategian tavoitteena on parantaa liiketoimintamme kannattavuutta sekä varmistaa kyvykkyytemme tuottaa palveluita ja luoda kasvua turvallisesti, vastuullisesti ja laadukkaasti myös tulevina vuosina. Työskentelemme tiiviisti henkilöstön ja sidosryhmien kanssa arvioidessamme suuntaamme muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistettu strategia julkaistaan syksyllä 2025.”

Lue kaikki taloustiedot Finavian Taloustiedot-verkkosivulta.

