Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin saa yhteyden nyt myös chatin kautta

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden chatista saat ohjeita ja neuvontaa omaan tai läheisesi tilanteeseen. Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ja heidän läheisilleen.

Chatissa kysymyksiin vastaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilainen.

Chatissa voi asioida nimettömänä, mutta yhteys on mahdollista vaihtaa myös videovastaanotoksi ja tarvittaessa vahva tunnistautuminen on mahdollista. Vahvaa tunnistautumista käytetään, mikäli lapsi tai nuori haluaa asioida omalla nimellään. Tällöin voidaan tarvittaessa lapsen tai nuoren kanssa yhdessä miettiä hänelle sopivaa palvelua.

Chatin kautta voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen helposti.