Sofia Virta: Puutteellinen suojelu johtaa vanhat metsät sellukattilaan – suunnan on muututtava
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallitusta epäonnistumisesta vanhojen metsien suojelussa. Virran mukaan vanhat metsät päätyvät sellukattilaan, jos se mahdollistetaan politiikalla.
YLE uutisoi tänään perjantaina UPM:n jääneen kiinni puun ostamisesta kiistanalaisesta Kaupinvaaran luonnonmetsästä Kainuussa. Virran mukaan tapaus on osoitus siitä, mihin surkea luontopolitiikka ja petetyt lupaukset johtavat.
– Pääministeri Orpo lupasi suojella valtion vanhat metsät, mutta aikoo suojella niistä vain minimaalisen osan. Se, että arvokasta luonnonmetsää on päätynyt sellukattilaan on hyvä osoitus siitä, että suojelutasoa on pystyttävä nostamaan
– Hallituksen päätös vanhojen metsien kriteereistä on historiallinen luontopetos. Se ei kuunnellut tutkijoita vaan päätti tieteeseen pohjaavien kriteerien sijaan kirjoittaa omat satumetsäkriiterinsä ja vesittää näin itse omat tavoitteensa vanhojen metsien suojelusta, Virta toteaa.
UPM on luvannut, että ei käytä luonnonmetsiä. Greenpeacen ja Metsäliikkeen tekemä tuore paljastus osoittaa, että yrityksen lupaus ei pidä paikkansa. Virta peräänkuuluttaa politiikan lisäksi myös yritysten vastuuta.
– Se että järkyttävän raakkutapauksenkin jälkeen tällaiset metsäyhtiöiden luonnon väärinkäytökset vain jatkuvat osoittaa, että vapaaehtoiset toimet eivät riitä, vaan luontoa suojeleviin toimiin on velvoitettava myös laeilla ja yritysten pitää joutua kantamaan vastuunsa. Yritykset eivät voi aina päästä kuin koira veräjästä, vaikka tuhoavat sitä kaikkein kalleinta eli suomalaista luontoa - se on epäreilua myös kaikki niitä yrityksiä kohtaan, jotka puolestaan toimivat vastuullisesti, Virta linjaa.
Väärinkäytös paljastui aktivistien selvitysten tuloksena, ei virallisen valvonnan kautta. Metsän hakkasi kesäkuussa valtion omistama Metsähallitus joka myi puun eteenpäin.
– Kiitän aktivisteja ja järjestöjä heidän tärkeästä työstä. Se kuitenkin kertoo myös siitä, että viranomaisten valvontatyö ei tällä hetkellä onnistu tehtävässään. Pääministeri Orpon ja ympäristö- ja ilmastoministeri Multalan on nyt kannettava vastuu ja osoitettava miten luonnonmetsien tuhoamiselle laitetaan loppu. Oli uskomatonta miten raakkutuhojen jälkeen ministerit vain paiskasivat kättä metsäyhtiöiden kanssa, onko tällä kertaa luvassa uudet kakkukahvit ja yläfemmat vai voitaisiinko asialla vihdoin oikeasti tehdä jotain? Valvontaan tarvitaan lisää resursseja, ministerin täytyy tarjota tähän ratkaisu. EU velvoittaa Suomea suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät, nyt viimeistään hallituksen on toimittava, jotta tämä toteutuisi, Virta vaatii.
Yhteyshenkilöt
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Inka Hopsun mielestä Suomen tulisi ottaa mallia Tanskasta: “Lukutaitoa voitaisiin parantaa laskemalla kirjan arvonlisävero nollaan”.20.8.2025 18:07:38 EEST | Tiedote
Tanskan hallitus ilmoitti tänään aikovansa poistaa kirjojen myyntiveron kannustaakseen ihmisiä ostamaan lisää kirjoja. Vihreiden Inka Hopsun mielestä myös Suomessa kirjojen arvonlisävero tulisi poistaa luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisen pysäyttämiseksi ja kirjallisuusalan elinvoiman turvaamiseksi.
Sofia Virta kesäkokouksessa: Suomi tarvitsee kansallisen tahtotilan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi20.8.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueen puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että hallitus käynnistää parlamentaarisen keskustelun koulutuksen määrärahatasosta. Virta odottaa pääministeri Orpon toimillaan osoittavan, että perussuomalaisten havittelema suunta ei ole hallituksen suunta.
Vihreiden Hopsu: Kuntien koulutus-, kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden edellytyksiä ei saa enää heikentää lisäleikkauksin20.8.2025 09:22:08 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu paaluttaa, että kunnille ei voi enää kohdistaa lisäleikkauksia. Sen sijaan Hopsu ehdottaa valtionosuuksien vieraskielisyyden perushinnan tason nostoa.
Vihreiden Hopsu toistaa vaatimuksen: Gazan haavoittuneita ja sairaalahoitoa tarvitsevia evakuoitava Suomeen hoitoon14.8.2025 14:48:07 EEST | Tiedote
Maahanmuuttoviraston tuoreen Gazaa koskevan ohjeistuksen mukaan kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa normaalien ehtojen täyttyessä. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta välittömiä toimia Gazassa haavoittuneiden auttamiseksi ja evakuoimiseksi Suomeen.
Vihreiden Hanna Holopainen: Sisäministeri Mari Rantanen ei joko tunne hallinnonalaansa tai antaa tahallaan väärää tietoa turvapaikkaprosessista14.8.2025 11:30:33 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan sisäministeri Rantanen lietsoo tahallaan pelkoa turvapaikanhakijoita kohtaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme