Sofia Virta: Puutteellinen suojelu johtaa vanhat metsät sellukattilaan – suunnan on muututtava

YLE uutisoi tänään perjantaina UPM:n jääneen kiinni puun ostamisesta kiistanalaisesta Kaupinvaaran luonnonmetsästä Kainuussa. Virran mukaan tapaus on osoitus siitä, mihin surkea luontopolitiikka ja petetyt lupaukset johtavat.

– Pääministeri Orpo lupasi suojella valtion vanhat metsät, mutta aikoo suojella niistä vain minimaalisen osan. Se, että arvokasta luonnonmetsää on päätynyt sellukattilaan on hyvä osoitus siitä, että suojelutasoa on pystyttävä nostamaan

– Hallituksen päätös vanhojen metsien kriteereistä on historiallinen luontopetos. Se ei kuunnellut tutkijoita vaan päätti tieteeseen pohjaavien kriteerien sijaan kirjoittaa omat satumetsäkriiterinsä ja vesittää näin itse omat tavoitteensa vanhojen metsien suojelusta, Virta toteaa.

UPM on luvannut, että ei käytä luonnonmetsiä. Greenpeacen ja Metsäliikkeen tekemä tuore paljastus osoittaa, että yrityksen lupaus ei pidä paikkansa. Virta peräänkuuluttaa politiikan lisäksi myös yritysten vastuuta.

– Se että järkyttävän raakkutapauksenkin jälkeen tällaiset metsäyhtiöiden luonnon väärinkäytökset vain jatkuvat osoittaa, että vapaaehtoiset toimet eivät riitä, vaan luontoa suojeleviin toimiin on velvoitettava myös laeilla ja yritysten pitää joutua kantamaan vastuunsa. Yritykset eivät voi aina päästä kuin koira veräjästä, vaikka tuhoavat sitä kaikkein kalleinta eli suomalaista luontoa - se on epäreilua myös kaikki niitä yrityksiä kohtaan, jotka puolestaan toimivat vastuullisesti, Virta linjaa.

Väärinkäytös paljastui aktivistien selvitysten tuloksena, ei virallisen valvonnan kautta. Metsän hakkasi kesäkuussa valtion omistama Metsähallitus joka myi puun eteenpäin.

– Kiitän aktivisteja ja järjestöjä heidän tärkeästä työstä. Se kuitenkin kertoo myös siitä, että viranomaisten valvontatyö ei tällä hetkellä onnistu tehtävässään. Pääministeri Orpon ja ympäristö- ja ilmastoministeri Multalan on nyt kannettava vastuu ja osoitettava miten luonnonmetsien tuhoamiselle laitetaan loppu. Oli uskomatonta miten raakkutuhojen jälkeen ministerit vain paiskasivat kättä metsäyhtiöiden kanssa, onko tällä kertaa luvassa uudet kakkukahvit ja yläfemmat vai voitaisiinko asialla vihdoin oikeasti tehdä jotain? Valvontaan tarvitaan lisää resursseja, ministerin täytyy tarjota tähän ratkaisu. EU velvoittaa Suomea suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät, nyt viimeistään hallituksen on toimittava, jotta tämä toteutuisi, Virta vaatii.