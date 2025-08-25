Kriitikoiden kehuma latinalaisamerikkalainen esikoisromaani nyt suomennettuna.

Dolores Reyesin romaani Multasuu (Cometierra) on yksi New York Timesin vuoden 2019 parhaiksi nimeämistä latinalaisamerikkalaisista romaaneista. Teos saatavilla nyt Anna-Leea Häklin suomentamana. 

Kansi: Iiris Kallunki
Dolores Reyesin romaani Multasuu – on julkaistu Aviadorin kustantamana. Suomentajana Anna-Leea Häkli.

Multasuu on kiehtova sekoitus fantasiaa, nuoren tytön kasvutarinaa ja rikosromaania. Se on tarina tytöstä, jolla on ainutlaatuinen kyky: syömällä maata hän voi nähdä kuolleiden ja kadonneiden ihmisten kohtalot. Naapurustossa, jossa köyhyys, väkivalta ja kuolema ovat osa arkea, lahja tuo kuitenkin mukanaan musertavaa vastuuta. Multasuu kamppailee löytääkseen oman paikkansa maailmassa samalla kun yrittää auttaa ympärillään olevia ja selvittää kadonneiden kohtaloita.

Argentiinalaisen Dolores Reyesin esikoisromaani (Cometierra, 2019) on saanut paljon kiitosta kriitikoilta ja lukijoilta ympäri maailmaa. Muun muassa New York Times ja El País nimesivät sen vuonna 2019 yhdeksi vuoden parhaista latinalaisamerikkalaisista romaaneista.

Teos on käännetty yli 15 kielelle, ja Amazon Prime Video kuvaa parhaillaan romaaniin perustuvaa televisiosarjaa. Anna-Leea Häklin suomennos Multasuu tuo nyt teoksen suomalaisten lukijoiden ulottuville.

REYES, DOLORES : Multasuu
170 sivua
Kovakantinen
ISBN 9789523813878
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta.

