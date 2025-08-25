Kriitikoiden kehuma latinalaisamerikkalainen esikoisromaani nyt suomennettuna.

Dolores Reyesin romaani Multasuu – on julkaistu Aviadorin kustantamana. Suomentajana Anna-Leea Häkli.

Multasuu on kiehtova sekoitus fantasiaa, nuoren tytön kasvutarinaa ja rikosromaania. Se on tarina tytöstä, jolla on ainutlaatuinen kyky: syömällä maata hän voi nähdä kuolleiden ja kadonneiden ihmisten kohtalot. Naapurustossa, jossa köyhyys, väkivalta ja kuolema ovat osa arkea, lahja tuo kuitenkin mukanaan musertavaa vastuuta. Multasuu kamppailee löytääkseen oman paikkansa maailmassa samalla kun yrittää auttaa ympärillään olevia ja selvittää kadonneiden kohtaloita.

Argentiinalaisen Dolores Reyesin esikoisromaani (Cometierra, 2019) on saanut paljon kiitosta kriitikoilta ja lukijoilta ympäri maailmaa. Muun muassa New York Times ja El País nimesivät sen vuonna 2019 yhdeksi vuoden parhaista latinalaisamerikkalaisista romaaneista.

Teos on käännetty yli 15 kielelle, ja Amazon Prime Video kuvaa parhaillaan romaaniin perustuvaa televisiosarjaa. Anna-Leea Häklin suomennos Multasuu tuo nyt teoksen suomalaisten lukijoiden ulottuville.

REYES, DOLORES : Multasuu

170 sivua

Kovakantinen

ISBN 9789523813878

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

