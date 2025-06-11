Viinilehti valitsi Vuoden luomuviinit 2025
Vuoden punainen luomuviini on vivahteikkaan rodukas portugalilainen. Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi nousi raikas, viehkeän kukkainen ja hedelmäinen riesling Saksasta.
Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2025
Symington Altano Organic 2022
Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali, 437777
Tummasävytteinen, paahteinen ja makean mausteinen tuoksu, jossa on maanläheisiä piirteitä ja kypsän marjaisia aromeja, kuten tummaa kirsikkaa ja mustaherukkaa. Melko täyteläinen maku toistaa paahteisen ja tummasävytteisen tuoksun aromit. Suutuntuma on erittäin hedelmäinen ja mehukas. Pehmeät parkkihapot ja kypsän marjainen hapokkuus tuovat viiniin ryhtiä ja rakennetta. Pitkässä, rodukkaassa ja nielua lämmittävässä jälkivaikutelmassa on vienoa mokkaisuutta, mustaherukkaisuutta ja hieman metsäistä havuisuutta.
Ruokasuositus: Tummat liharuoat ja suurriista.
Hinta–laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.
Hinta: 14,98 €
Viinilehden Vuoden punainen luomuviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko
Symington Altano Organic 2022
Symington Family Estates, DOC Douro, Douro, Portugali, 437777
Baron de Ley Reserva Organic 2019
Barón de Ley, DOCa Rioja, Rioja, Espanja, tilausvalikoima 902018
Gérard Bertrand Domaine de l'Aigle Pinot Noir 2023
IGP Haute Vallee de l'Aude, Languedoc-Roussillon, Ranska, 920226
Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2025
Schloss Vollrads Riesling Trocken Organic 2024
Schloss Vollrads, Qualitätswein Rheingau, VDP Gutswein, Rheingau, Saksa, tilausvalikoima 904368
Vivahteikas, kypsän hedelmäinen ja keltasävytteinen tuoksu, jonka aromeissa on kypsää persikkaa, aprikoosia, keltaista omenaa, kukkaisuutta ja mehiläisvahan piirteitä. Keskitäyteläinen maku on lähes kuiva ja tuoksua myötäillen runsaan hedelmäinen. Tuoksun aromien lisäksi siitä löytyy persikankiveä, tuntuvaa sitruksisuutta ja mineraalisuutta. Pirteä hapokkuus tuo kokonaisuuteen eloa. Pitkä, mineraalinen ja tyylipuhtaan klassinen jälkivaikutelma supistaa hieman suuta ja nostaa veden kielelle.
Ruokasuositus: Selkeämakuiset paistetut tai grillatut kalat ja äyriäiset.
Hinta–laatu: Löytö, erinomainen hinta–laatu.
Hinta: 19,98 €
Viinilehden Vuoden valkoinen luomuviini 2025 -kilpailun voittajakolmikko
Schloss Vollrads Riesling Trocken Organic 2024
Schloss Vollrads, Qualitätswein Rheingau, VDP Gutswein, Rheingau, Saksa, tilausvalikoima 904368
Matua Marlborough Organic Sauvignon Blanc 2024
Matua, Marlborough, Uusi-Seelanti, 937057
Esporão Reserva Branco 2022
Esporão, DOC Alentejo, Alentejo, Portugali, tilausvalikoima 950114
Yksittäiset kuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).
Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: https://viinilehti.fi/2025/08/viinilehden-vuoden-luomuviinit-2025
Tuomariston kommentti kilpailusta:
Perinteiset eurooppalaiset viinimaat olivat vahvoilla tämän vuoden luomuviinikilpailuissa. Vuoden luomupunaviinin mitalikolmikosta kaikki tulevat klassikkomaista. Punaisten sarjan voittajaksi nousi Portugalin Douro-joen laaksossa tuotettu Symington Altano Organic 2022. Mehukkaan kypsä ja tummasävytteinen viini ihastutti harmonisella rakenteellaan, josta kuitenkin löytyy monipuolista vivahteikkuutta ja rodukkuutta. Hopean nappasi Baron de Leyn tuottama klassinen Riojan Reserva-viini. Pronssi päätyi luomuviinikilpailujen kestomenestyjän, Gérard Bertrand Domaine de l’Aigle Pinot Noir -viinin kaulaan.
Vuoden valkoiseksi luomuviiniksi tuomaristo valitsi Schloss Vollrads Riesling Trocken Organic -viinin tuoreen vuosikerran 2024 Saksan Rheingausta. Voittajaviini on vivahteikkaan hedelmäinen, raikkaan nuorekas, viehkeän kukkainen ja mineraalinen, ja sen herkullinen hapokkuus nostaa viehättävästi veden kielelle. Valkoviinisarjassa hopeaa otti mitalistien ainoa Euroopan ulkopuolinen viini, raikas Matua Marlborough Organic Sauvignon Blanc 2024. Pronssille nousi leveän hedelmäinen ja mausteinen Esporão Reserva Branco 2022 Portugalin Alentejosta.
Näin valinta tehtiin:
Viinilehden Vuoden luomuviinien valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 30 euroa. Tuomaristo maistoi viinit sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella se valitsi loppukilpailun sokkomaistoihin 9 punaviiniä ja 15 valkoviiniä. Voittajille ilmoitettiin valinnoista viikolla 33.
