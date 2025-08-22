Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 pääset tutustumaan kahteen luomukotieläintilaan Etelä-Savossa

Miksi luomua nostetaan esille Suomen luonnon päivänä?



Luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tuotantosääntöjä noudattava viljelytapa on erittäin tärkeä luonnon hyvinvointia edistävä teko. Luomutuotanto varmistaa vesistöjen pysymistä hyvässä tilassa. Sisävesien pinta-ala on Etelä-Savon koko pinta-alasta laskien 26 prosenttia pinta-alasta, se on enemmän kuin missään muussa Suomen maakunnassa.



Vähimmäisvaatimuksena oleva kasvinvuorotus, maata kuluttavien paljon muokkausta vaativien kasvien ja koko kesän muokkaamatta olevien viherlannoitusten ja nurmikasvustojen vuorottelu, vähentää rantapeltojen maaeroosiota ja siten vesistökuormitusta. Luomuviljelmiltä ei valu synteettisesti valmistettuja rikkakasvien, tautien ja tuholaisten torjunta-aineita vesiin, koska niitä ei käytetä. Hyvin pienetkin torjunta-ainepitoisuudet haittaavat vesiekosysteemin toimintaa.



Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta. Luomueläintiloilla eläimet laiduntavat pitkän laidunkauden. Tiloilla on hyvin usein peltolaitumien lisäksi luonnonlaitumia metsissä ja niityillä. Laitumille muodostuu rikas kasvi- ja hyönteislajisto, mikä parantaa erityisesti peltolintujen elinympäristöjen säilymistä ja uusien syntymistä.

Joka kymmenes eteläsavolainen viljelijä on luomuviljelijä



Etelä-Savo on tunnettu erityisesti luomuvihannesviljelystä ja luomumaidontuotannosta. Viimeisen tilastoinnin mukaan vuonna 2024 luomupeltoa oli 10 400 hehtaaria, se on 16,7 prosenttia maakunnan peltoalasta.



Juvalla ja naapurikunnassa Sulkavalla on jo ylitetty Suomen luomuohjelmassa asetettu 25 prosentin tavoite. Luomupeltoalan osuus kaikesta Suomen peltoalasta on tällä hetkellä 14 prosenttia.



Kasvinviljelytilojen myyntituotteet ovat ruis, vehnä ja kaura sekä rypsi.

Etelä-Savossa viljelyjen luomuporkkanoiden pinta-ala oli viime vuonna 21 prosenttia, sipulin ala 34 prosenttia ja kaalin ala 22 prosenttia näiden avomaanvihannesten luomupinta-aloista Suomessa.



Mansikkaa, vadelmaa, herukoita, pensasmustikkaa ja tyrniä tuotetaan pääasiassa paikalliseen myyntiin. Luomumansikan pinta-ala on merkittävä. Etelä-Savossa oli 10 prosenttia Suomen luomumansikan viljelyalasta vuonna 2024.



Luomukotieläintuotantoa oli viime vuonna hieman yli kolmasosalla tiloista, lypsy- ja lihanautoja sekä lampaita. Peltoviljelyn ja kotieläintuotannon lisäksi luomuvalvonnassa on keruutuotantoalueita ja mehiläistarhoja sekä elintarvikejalostusta ja luomusiementen myyntiä.

Alkutuotteiden jatkojalostusta tehdään tällä hetkellä yli kymmenellä maatilalla. Luomuelintarvikejalosteita valmistetaan yli kahdessakymmenessä yrityksessä. Kun viljelijöiden määrään lisätään muut toimijat, on luomuvalvonnan piirissä Etelä-Savossa kaikkiaan 200 yritystä.

Luomutuotteita myydään paikallisesti ammattikeittiöihin, REKO-piireissä ja tilapuodeissa sekä tukkuliikkeiden kautta vähittäiskauppoihin koko Suomeen.





Avointen ovien päivä luomutiloilla lauantaina 30.8.2025



Mikkolan luomutila, tervetuloa klo 11 – 15, Sulkava Leipämäen kylä

Tilalla tuotetaan luomunaudanlihaa ja luomunurmea sekä luomurehuviljaa oman karjan rehuksi. Päivän aikana pääset tapaamaan tilan isäntäparin Aku Mikkosen ja Jonna Rahkosen sekä heidän lapsensa.



Tilalla riittää ihmeteltävää kaikenikäisille. Pääset näkemään liharotukarjan lehmiä, sonneja ja hiehoja laitumilla sekä navetassa. Rapsutettavana ovat ihmisystävällinen alaskanmalamuutti - koira Seppo sekä kolme rohkeaa maatiaiskissaa Hilma, Miina ja Mirri.



Suomen luonnon päivän tapahtumassa saat kuulla luomulihakarjan toiminnasta ja luonnonmukaisesta kasvintuotannosta. Pääset tutustumaan myös tilan maatalouskoneisiin.



Jotta jaksat viettää mukavaa päivää, saat energiaa Leipämäen maa- ja kotitalousseuran pitämästä kahviosta, grillimakkaraakin löytyy suolaisen nälkään.



Iltapäivällä paikalla on luomutuotannon asiantuntija Brita Suokas Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun- hankkeesta, hänelle voi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä luomutuotannosta. Lapset pääsevät tekemään oman luontoon ja luomuun liittyvän pienen tehtävän.



Osoite: Pyhäjärventie 116, 58700 Sulkava

Lue lisää, tutustu: https://www.facebook.com/mikkolanluomuliha1

Jonna puh. 050 505 0343





Leskelä Highland, tervetuloa klo 10 -16, Mäntyharju Koirakivi



Leskelän tila on vanha sukutila, tämänhetkiset viljelijät ovat Johanna ja Jukka Konga. Suomen luonnonpäivänä näet tilalla lehmiä vasikoineen ja nuoria kasvavia sonneja.



Tilalla tuotetaan luomunurmea ja -kauraa. Eläimet toimivat myös luonnonhoitajina perinnebiotoopeilla, niityillä ja metsälaitumilla. Päätuote on Ylämaankarjan luomuliha, josta tehdään jatkojalosteita arkeen ja juhlaan. Pihassa on puoti, jossa myydään oman tilan ja lähialueen tuottajien valmistamia tuotteita mm. lihaa ja lihajalosteita, jäätelöä, marjatuotteita ja säilykkeitä. Grillistä saa ostaa herkullisia ruokaisia reuben-leipiä. Koululaisten kahviosta saa kahvia, muita juomia ja leivonnaisia.



Päivän aikana kuulet tilan toiminnasta ja saat tietoa luomuviljelystä ja luomueläintuotannosta esittelykierroksilla, jotka lähtevät liikkeelle tasatunnein.

4H-laiset järjestävät lapsille mukavaa puuhaa ja pihassa on seikkailupomppulinna, johon pääsee pomppimaan. Mäntyharjun MTK on mukana päivässä esittelemässä maatalousyrittäjien järjestötoimintaa.



Osoite: Leskeläntie 122, 52730 Koirakivi

Johanna puh. 040 734 6958 & Jukka puh. 040 531 0765

Lue lisää, tutustu: https://www.facebook.com/LeskelaHighland





Lisätietoja:



Luomutuotannon asiantuntija Brita Suokas, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun-hanke, Luomuliitto

p. 044 528 8722

brita.suokas@luomuliitto.fi

Luomukasvintuotannon asiantuntija Sami Tiihonen, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun-hanke, ProAgria Etelä-Savo

sami.tiihonen@proagria.fi

p. 050 479 3502



Hankesivu: https://www.proagria.fi/hankkeet/uutta-virtaa-jarvi-suomen-luomuun

Valtakunnallisesti Suomen luonnon päivästä luomutiloilla täältä: https://luomu.fi/luonnonpaiva/



Liputa luonnolle vinkit: https://suomenluonnonpaiva.fi/liputa-suomen-luonnolle/

Etelä-Savo on valittu EU:n parhaaksi luomualueeksi vuonna 2024: https://www.luomuliitto.fi/ajankohtaiset/etela-savolle_eun_paras_luomualue_palkinto