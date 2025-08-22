Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 pääset tutustumaan kahteen luomukotieläintilaan Etelä-Savossa
Avoimet ovet luomutiloilla Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 Etelä-Savossa
Koko perheen tapahtumat tiloilla Mikkolan luomutila Sulkavan Leipämäessä ja Leskelä Highland Mäntyharjun Koirakivessä.
Miksi luomua nostetaan esille Suomen luonnon päivänä?
Luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tuotantosääntöjä noudattava viljelytapa on erittäin tärkeä luonnon hyvinvointia edistävä teko. Luomutuotanto varmistaa vesistöjen pysymistä hyvässä tilassa. Sisävesien pinta-ala on Etelä-Savon koko pinta-alasta laskien 26 prosenttia pinta-alasta, se on enemmän kuin missään muussa Suomen maakunnassa.
Vähimmäisvaatimuksena oleva kasvinvuorotus, maata kuluttavien paljon muokkausta vaativien kasvien ja koko kesän muokkaamatta olevien viherlannoitusten ja nurmikasvustojen vuorottelu, vähentää rantapeltojen maaeroosiota ja siten vesistökuormitusta. Luomuviljelmiltä ei valu synteettisesti valmistettuja rikkakasvien, tautien ja tuholaisten torjunta-aineita vesiin, koska niitä ei käytetä. Hyvin pienetkin torjunta-ainepitoisuudet haittaavat vesiekosysteemin toimintaa.
Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta. Luomueläintiloilla eläimet laiduntavat pitkän laidunkauden. Tiloilla on hyvin usein peltolaitumien lisäksi luonnonlaitumia metsissä ja niityillä. Laitumille muodostuu rikas kasvi- ja hyönteislajisto, mikä parantaa erityisesti peltolintujen elinympäristöjen säilymistä ja uusien syntymistä.
Joka kymmenes eteläsavolainen viljelijä on luomuviljelijä
Etelä-Savo on tunnettu erityisesti luomuvihannesviljelystä ja luomumaidontuotannosta. Viimeisen tilastoinnin mukaan vuonna 2024 luomupeltoa oli 10 400 hehtaaria, se on 16,7 prosenttia maakunnan peltoalasta.
Juvalla ja naapurikunnassa Sulkavalla on jo ylitetty Suomen luomuohjelmassa asetettu 25 prosentin tavoite. Luomupeltoalan osuus kaikesta Suomen peltoalasta on tällä hetkellä 14 prosenttia.
Kasvinviljelytilojen myyntituotteet ovat ruis, vehnä ja kaura sekä rypsi.
Etelä-Savossa viljelyjen luomuporkkanoiden pinta-ala oli viime vuonna 21 prosenttia, sipulin ala 34 prosenttia ja kaalin ala 22 prosenttia näiden avomaanvihannesten luomupinta-aloista Suomessa.
Mansikkaa, vadelmaa, herukoita, pensasmustikkaa ja tyrniä tuotetaan pääasiassa paikalliseen myyntiin. Luomumansikan pinta-ala on merkittävä. Etelä-Savossa oli 10 prosenttia Suomen luomumansikan viljelyalasta vuonna 2024.
Luomukotieläintuotantoa oli viime vuonna hieman yli kolmasosalla tiloista, lypsy- ja lihanautoja sekä lampaita. Peltoviljelyn ja kotieläintuotannon lisäksi luomuvalvonnassa on keruutuotantoalueita ja mehiläistarhoja sekä elintarvikejalostusta ja luomusiementen myyntiä.
Alkutuotteiden jatkojalostusta tehdään tällä hetkellä yli kymmenellä maatilalla. Luomuelintarvikejalosteita valmistetaan yli kahdessakymmenessä yrityksessä. Kun viljelijöiden määrään lisätään muut toimijat, on luomuvalvonnan piirissä Etelä-Savossa kaikkiaan 200 yritystä.
Luomutuotteita myydään paikallisesti ammattikeittiöihin, REKO-piireissä ja tilapuodeissa sekä tukkuliikkeiden kautta vähittäiskauppoihin koko Suomeen.
Avointen ovien päivä luomutiloilla lauantaina 30.8.2025
Mikkolan luomutila, tervetuloa klo 11 – 15, Sulkava Leipämäen kylä
Tilalla tuotetaan luomunaudanlihaa ja luomunurmea sekä luomurehuviljaa oman karjan rehuksi. Päivän aikana pääset tapaamaan tilan isäntäparin Aku Mikkosen ja Jonna Rahkosen sekä heidän lapsensa.
Tilalla riittää ihmeteltävää kaikenikäisille. Pääset näkemään liharotukarjan lehmiä, sonneja ja hiehoja laitumilla sekä navetassa. Rapsutettavana ovat ihmisystävällinen alaskanmalamuutti - koira Seppo sekä kolme rohkeaa maatiaiskissaa Hilma, Miina ja Mirri.
Suomen luonnon päivän tapahtumassa saat kuulla luomulihakarjan toiminnasta ja luonnonmukaisesta kasvintuotannosta. Pääset tutustumaan myös tilan maatalouskoneisiin.
Jotta jaksat viettää mukavaa päivää, saat energiaa Leipämäen maa- ja kotitalousseuran pitämästä kahviosta, grillimakkaraakin löytyy suolaisen nälkään.
Iltapäivällä paikalla on luomutuotannon asiantuntija Brita Suokas Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun- hankkeesta, hänelle voi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä luomutuotannosta. Lapset pääsevät tekemään oman luontoon ja luomuun liittyvän pienen tehtävän.
Osoite: Pyhäjärventie 116, 58700 Sulkava
Lue lisää, tutustu: https://www.facebook.com/mikkolanluomuliha1
Jonna puh. 050 505 0343
Leskelä Highland, tervetuloa klo 10 -16, Mäntyharju Koirakivi
Leskelän tila on vanha sukutila, tämänhetkiset viljelijät ovat Johanna ja Jukka Konga. Suomen luonnonpäivänä näet tilalla lehmiä vasikoineen ja nuoria kasvavia sonneja.
Tilalla tuotetaan luomunurmea ja -kauraa. Eläimet toimivat myös luonnonhoitajina perinnebiotoopeilla, niityillä ja metsälaitumilla. Päätuote on Ylämaankarjan luomuliha, josta tehdään jatkojalosteita arkeen ja juhlaan. Pihassa on puoti, jossa myydään oman tilan ja lähialueen tuottajien valmistamia tuotteita mm. lihaa ja lihajalosteita, jäätelöä, marjatuotteita ja säilykkeitä. Grillistä saa ostaa herkullisia ruokaisia reuben-leipiä. Koululaisten kahviosta saa kahvia, muita juomia ja leivonnaisia.
Päivän aikana kuulet tilan toiminnasta ja saat tietoa luomuviljelystä ja luomueläintuotannosta esittelykierroksilla, jotka lähtevät liikkeelle tasatunnein.
4H-laiset järjestävät lapsille mukavaa puuhaa ja pihassa on seikkailupomppulinna, johon pääsee pomppimaan. Mäntyharjun MTK on mukana päivässä esittelemässä maatalousyrittäjien järjestötoimintaa.
Osoite: Leskeläntie 122, 52730 Koirakivi
Johanna puh. 040 734 6958 & Jukka puh. 040 531 0765
Lue lisää, tutustu: https://www.facebook.com/LeskelaHighland
Lisätietoja:
Luomutuotannon asiantuntija Brita Suokas, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun-hanke, Luomuliitto
p. 044 528 8722
brita.suokas@luomuliitto.fi
Luomukasvintuotannon asiantuntija Sami Tiihonen, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun-hanke, ProAgria Etelä-Savo
sami.tiihonen@proagria.fi
p. 050 479 3502
Hankesivu: https://www.proagria.fi/hankkeet/uutta-virtaa-jarvi-suomen-luomuun
Valtakunnallisesti Suomen luonnon päivästä luomutiloilla täältä: https://luomu.fi/luonnonpaiva/
Liputa luonnolle vinkit: https://suomenluonnonpaiva.fi/liputa-suomen-luonnolle/
Etelä-Savo on valittu EU:n parhaaksi luomualueeksi vuonna 2024: https://www.luomuliitto.fi/ajankohtaiset/etela-savolle_eun_paras_luomualue_palkinto
Avainsanat
Kuvat
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Avoimet ovet luomutiloilla Suomen luonnon päivänä 30.8.2025 on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan luomutuotantoon paikan päällä Pohjois-Savossa!22.8.2025 10:17:27 EEST | Tiedote
Miksi luomua nostetaan esille Suomen luonnon päivänä? Luonnonmukaisen tuotannon menetelmiä ja tuotantosääntöjä noudattava viljelytapa on erittäin tärkeä luonnon hyvinvointia edistävä teko. Luomutuotanto varmistaa vesistöjen pysymistä hyvässä tilassa. Sisävesien pinta-ala on Pohjois-Savossa maakunnan pinta-alasta laskien 18 prosenttia. Luomun vähimmäisvaatimuksena oleva kasvinvuorotus, missä paljon muokkausta vaativat kasvit ja koko kesän muokkaamatta olevat nurmikasvustot vuorottelevat, vähentää rantapeltojen maaeroosiota ja siten vesistökuormitusta. Luomuviljelmillä ei käytetä, eikä siten myöskään pääse vesistöihin, synteettisesti valmistettuja torjunta-aineita, jotka hyvinkin pieninä pitoisuuksina haittaavat vesiekosysteemin toimintaa. Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta. Luomueläintiloilla eläimet laiduntavat pitkän laidunkauden. Tiloilla on hyvin usein peltolaitumien lisäksi luonnonlaitumia metsissä ja niityillä. Laitumille muodostuu rikas kasvi- ja hyönteisla
Kurkistus peltoviljelyn tulevaisuuteen työnäytöksessä Seinäjoella21.8.2025 10:50:44 EEST | Tiedote
Miltä näyttävät peltotyöt 10 vuoden tai peräti 30 vuoden päästä? Peltorobottipäivässä Seinäjoella näemme tulevaisuuden maatalousteknologiaa käytännössä, kun robottitraktori muokkaa peltoa ilman kuljettajaa.
Kasvutilannekatsaus Keski-Pohjanmaalta21.8.2025 09:51:53 EEST | Tiedote
Pitkän hellejakson lämpöstressi on varmasti vaikuttanut alentavasti satotasoon. Suomalaiset viljelykasvit eivät C3-yhteyttäjinä käytännössä hyödy yli 25 asteen lämpötiloista, vaan ne alkavat tuhlaamaan vettä ja energiaa lehtien jäähdytykseen.
Sadonkorjuu etenee epävakaisessa säässä21.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Puinnit alkoivat heinäkuun lopulla siemenheinien, syysrypsin ja syysvehnän korjuulla. Elokuun alusta päästiin puimaan myös aikaisia ohria, ruista, hernettä ja kuminaa. Tällä hetkellä puitavasta alasta on korjattu 15 %, ja sadonkorjuussa ollaan keskimääräisessä aikataulussa. Sadot ovat tähän mennessä puiduissa kasvustoissa vaihdelleet paljon. Syysvehnän sadot ovat olleet hyviä, mutta etenkin ohra ja herne kärsivät pahoin kesäkuun runsaista sateista.
Pohjoissavolaista syömälystiä ja poikkimaakunnallisia makuja Satoa Kuopio -tapahtumassa20.8.2025 14:19:49 EEST | Tiedote
29.–30.8. Kuopion kauppatorilla järjestettävässä Satoa Kuopio tapahtumassa heittäydytään tänä vuonna pohjoissavolaisen syömälystin vietäväksi sekä teoriassa että käytännössä ja maistellaan ennakkoluulottomasti myös makuja muista maakunnista!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme