Arkeologinen romaani tutkii elämänkaarta ja asioita, jotka piilevät pinnan alla
Katariina Vuoren uusi teos on lempeän humoristinen kirja ikääntymisestä, tunteista, ihmissuhteista, tunteista – sekä muista näkymättömistä ja pinnanalaisista ilmiöistä.
Katariina Vuori: Pinnan alle
Ilmestyy 9.9.
Arkeologi Armi Komulainen alkaa tutkia paranormaalien ilmiöiden yhteyttä Varjakan saaren entisen sahayhteisön synkkään historiaan.
Leikkinä käynnistynyt projekti saa pian erikoisia piirteitä: Kuka jättää autioituneeseen konttorirakennukseen sinisiä kukkia? Entä mistä kantautuvat vieraat äänet, joita Armi kuulee sukeltaessaan kylmään jokeen? Onko aistien avautumisen ja uteliaisuuden syynä kenties erään hurmaavan metsurin sensuelli teeseremonia?
Katariina Vuori tarkastelee romaanissaan lempeästi ikääntymistä, tunteita sekä ihmistä ajan ja veden kiertokulussa. Arkeologin työnsä rinnalla Armi inventoi oman ja parisuhteensa kerrostumia: löytyykö pinnan alta koskematon vai myllätty maaperä? Jos kajoaa toisen ihmisen kulttuurikerroksiin, onko annettava samanlainen kajoamislupa myös toiselle?
Mitä ovat pelko, epävarmuus ja rakkaus muuta kuin näkymättömiä ja selittämättömiä ilmiöitä?
Romaani pohjaa Oulun rannikolla sijaitsevan Varjakan saaren ja siellä 1900-luvun alussa toimineen sahan historiallisiin tositapahtumiin. Saaren edustalla vuonna 1907 tapahtui purjeveneturma, jossa menehtyi 20 sahalla työskennellyttä tyttöä ja naista. Myös laudanleimaajana toimineen pienen pojan kuolemantapaus on siirtynyt osaksi tarinaa. Pinnan alle jatkaa Katariina Vuoren Parasta ennen -kirjasta tutun Armi Komulaisen ja museo Terwahovin tarinaa. Teokset voi lukea itsenäisinä romaaneina.
Katariina Vuori (s. 1971) on oululainen kirjailija. Hän on koulutukseltaan arkeologi, kirjallisuusterapiaohjaaja ja fysioterapeutti. Hän on opiskellut ja työskennellyt ympäri maailmaa. Nykyään Vuori asuu Oulussa. Vuori tekee parhaillaan arkeologista väitöskirjatutkimusta merellisen kulttuuriperinnön hyvinvointi- ja terapiaulottuvuuksista.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
