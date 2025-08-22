Ikäihmiset hyötyvät muistelusta – Metsästysmuseo tallentaa 1970-luvun erätarinat
Takaisin erätulille -tapahtuma käynnistää 1970-luvun metsästysmuistojen keräyksen perjantaina 29.8.2025.
Vanhat konkarit pääsevät tänä syksynä muistelemaan menneiden vuosikymmenten eräpolkuja ja jakamaan tarinoita. 1970-luvun metsästyskulttuuri nostetaan esiin, ja tarkoituksena on siirtää arvokas kulttuuriperintö eteenpäin. Suomen Metsästysmuseon ja Suomen Metsästäjäliiton yhteinen Muistoja eräkontista -keräys 1970-luvun metsästys- ja kalastusmuistoista käynnistyy Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin Takaisin erätulille -tapahtumassa.
Miksi muistelu on tärkeää ikäihmisille?
Muistelutapahtumat ovat tärkeitä ikäihmisille, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden tulla kuulluksi ja jakaa omia kokemuksia. Yksinäisyys koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä, mutta etenkin ikäihmisten kokema yksinäisyys on yleistynyt viime vuosina. Vaikka kunnissa järjestetään erilaista aktiivista toimintaa, kaikki eivät pysty osallistumaan niihin esimerkiksi terveydellisistä, liikunnallisista tai sosiaalisista syistä.
Kohtaamiset ja yhteisölliset muisteluhetket samanhenkisten ihmisten parissa toimivat merkittävänä tukena ikäihmisten hyvinvoinnille. Yhteinen muisteleminen vahvistaa identiteettiä ja tuo mahdollisuuden tiedon siirtämiseen uusille sukupolville.
Muistitiedon keräyksen arvo
Metsästysmuseon organisoimassa 1970-luvun muistitiedon keräyksessä etsitään kirjoitettuja muistoja, valokuvia, esineitä sekä haastatteluja, jotka valottavat 1970-luvun eränkäynnin arkea – ja juhlaa. Muistot voivat olla omakohtaisia, tai vanhemmilta eränkävijöiltä kuultuja. Osallistua voi kuka tahansa. Haastattelijoiksi haastetaan nuoremmat metsästäjät. Eräpolku jatkuu sukupolvelta toiselle, kun nuoret saavat mahdollisuuden kuulla ja tallentaa vanhempien ja isovanhempien kokemuksia.
Osallistu ja innosta muita!
Metsästäjäliitto toivoo, että jokaisen liiton piirin alueella järjestetään Takaisin erätulille -tapahtuma syksyn aikana. Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mari-Anna Hovilta voi kysyä ideoita tapahtuman järjestämiseen. Metsästäjäliitto tarjoaa piireille ja metsätysseuroille viestintämateriaaleja, joilla voi mainostaa omaa paikallista muistelutapahtumaa ja innostaa ikäihmisiä osallistumaan Metsästysmuseon muistitiedon keräykseen.
Lisätietoja keräyksestä ja ohjeet materiaalin toimittamiseen löydät Metsästysmuseon verkkosivuilta. Takaisin erätulille -tapahtumatiedot ja viestintämateriaalit löydät Metsästäjäliiton sivuilta metsastajaliitto.fi/takaisin-eratulille.
Lisätietoja:
Takaisin erätulille -tapahtumat
Mari-Anna Hovi mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi +358 40 551 6266
toiminnanjohtaja , Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri
Muistoja eräkontista -1970-luvun erämuistojen keräys
Pekka Allonen pekka.allonen@metsastysmuseo.fi +358 45 170 1585
amanuenssi, Metsästysmuseo
Mediayhteydet
Tero Ylioja tero.yli-oja@metsastajaliitto.fi +358 50 5752 331
viestinnän asiantuntija, Metsästäjäliitto
Ensimmäinen Takaisin erätulille -muistelutapahtuma järjestetään pe 29.8. klo 12 Ruskon Metsästysseuran kodalla. Kodalle on opastus osoitteesta Rauduntie 186, Rusko.
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
