Liikkuvat työkoneet: Merkittävä vientiala tavoittelee liikevaihtonsa triplaamista

Kasvun mahdollisuuksia tuovat alaa ravistelevat muutokset: digitalisaatio, automaatio ja vihreä siirtymä. Nämä megatrendit lisäävät älykkäiden, vähäpäästöisten ja palvelupohjaisten ratkaisujen kysyntää, ja näissä Suomella on vahvuuksia.



– Toimiala on jo nyt kasvanut Suomessa lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia, enemmän kuin globaalisti. Halusimme elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman yhteistyönä tehdä strategian, jotta kasvua saataisiin edelleen kiihdytettyä keskittymällä oikeisiin asioihin, sanoo johtaja Erkki Ahola Teknologiateollisuudesta.

Suomella erityisosaamista älykkäissä koneissa

Liikkuvat koneet ovat vientituotteita, jotka sisältävät modernia huipputeknologiaa. Niiden kehittäminen ja valmistaminen vaatii korkeaa osaamista ja tuntuvia panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan.



– Tavoittelemme globaalia johtoasemaa alueilla, joilla Suomella on selvityksemme mukaan erityistä potentiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi älykkäät ja tekoälyä hyödyntävät laitteet sekä kestävät ratkaisut kuten sähköiset voimansiirtojärjestelmät.



– Meillä on pitkät perinteet ratkaisujen kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa sekä vahvaa osaamista koneenrakennuksessa ja digitaalisissa ratkaisuissa, Ahola summaa.

Yhteistyötä lisättävä: ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä perustetaan uusi osaamiskeskus

Strategia ehdottaa kaikkiaan 30:tä toimenpidettä kasvun aikaansaamiseksi. Niistä keskeisimmät liittyvät yhteistyön tiivistämiseen, houkuttelevaan ja ennakoitavaan toimintaympäristöön, erikoistuneisiin ratkaisuihin tähtäävään huippututkimuksen sekä asiakasarvoa lisäävän osaamisen varmistamiseen.



Suurin osa toimenpiteistä on yritysten vastuulla, mutta toimenpiteitä ehdotetaan myös tutkimustoimijoille ja Suomen valtiolle.



Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä strategian taustalla olevat tahot – toimialan yritykset, yliopistot ja VTT – perustavat Liikkuvien koneiden osaamiskeskuksen. Osaamiskeskuksella halutaan nostaa koko liikkuvien koneiden arvoketjun kilpailukykyä keskittämällä huippututkimusta, kaupallistamista tukevaa toimintaa sekä työkoneiden tekniikkaan liittyvää opetusta yhteen.

Myös ilmastotavoitteilla on keskeinen rooli: vähäpäästöisten ratkaisujen kysyntä on merkittävä ajuri alan kasvulle Suomessa.

– Suomen on hyödynnettävä tämä mahdollisuus, toimimatta jättäminen tarkoittaisi merkittävän mahdollisuuden menettämistä, Ahola alleviivaa.

Mighty machines, powered by Finland – Finland’s national mobile machine growth strategy (Mahtikoneet Suomesta) on Teknologiateollisuus ry:n, liikkuvien työkoneiden toimialan yritysten ja SIX-klusterin yhdessä Boston Consulting Groupilla teettämä toimialan strategia vuodelle 2035. Sitä varten on tehty kymmeniä asiantuntijahaastatteluita sekä kyselytutkimus, jossa on noin 130 vastaajaa. Asiantuntijat edustavat yrityksiä, tutkimusmaailmaa, julkista sektoria ja rahoittajia. Strategia luo kokonaiskuvan Suomen liikkuvien koneiden toimialan nykytilasta ja sen vahvuuksista sekä analyysin toimintaympäristön muutoksista. Näistä rakentuu visio toimialan tulevaisuudesta, kasvumahdollisuuksista ja toimenpiteistä, joilla visio saavutetaan.