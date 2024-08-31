Suunnistaja, uimari, triathlonisti: Suomen luonnon päivänä kauhotaan kirkasta vettä ja painellaan poluilla

Lauantaina 30.8.2025 vietettävää Suomen luonnon päivää voi juhlia esimerkiksi leipomalla mustikkapiirakkaa, yöpymällä ulkona tai halaamalla puita.

Espoolainen Jari Routsi, 58, aikoo kuitenkin juhlia kahmimalla luontoa ihan urakalla. Hänellä on edessään 20,4 kilometrin lenkki uiden ja juosten Punkaharju Swimrun -tapahtumassa.

”Viime vuonna osallistuin lyhyempään sarjaan. Mieleen jäi hyvin järjestetty kisa, hyvin merkityt juoksuosuudet ja uinnista rantautumiset. Maasto oli todella hyvää juosta, uintiosuudet suojaiset ja sopivan mittaiset”, triathlonin kautta swimrun-harrastuksen löytänyt Routsi sanoo.

Elokuu on swimrun-aikaa

Swimrun-tarjonta on tänä kesänä keskittynyt elokuulle.

Routsille Punkaharjun tapahtuma on jo kolmas swimrun elokuun aikana. Tällä kertaa hän osallistuu parisarjaan kälynsä kanssa.

”Hän on taustaltaan suunnistaja ja uimari. Osallistumme pari kertaa kesässä yhdessä kisoihin. Odotuksissa on hyvä kisa ja hieno kesäpäivä Punkaharjulla”, Routsi sanoo.

Kaksi tapahtumaa yhdessä

Punkaharju Swimrunin ja Run Forest Runin reitit kulkevat Punkaharjun Harjutien sekä tutkimuspuiston tuntumassa.

Tapahtumakeskus on entinen Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasema. Aseman pihassa on sekä polkujuoksun että swimrunin lähtö ja maali.

”Yhdistämme kahden eri tapahtuman reittejä, opasteita ja huoltoa. Näin samalla talkoolaisporukalla voi tarjota vaihtoehtoja kahden eri lajin harrastajille samana päivänä. Tämä on yksi tapa yhdistää voimia ja tarjota tekemistä myös maaseudulla”, sanoo järjestäjän roolissa Matkailutila Naaranlahden Janne Hänninen.

Luontoa ja lähiruokaa

Kummankin tapahtuman juoksureitti kiertää muun muassa erikoisuuksia tarjoavassa Punkaharjun tutkimuspuistossa. Osallistujat kulkevat esimerkiksi jättimäisten lehtikuusien sekä Suomen pisimmän puun, 47-metrisen lehtikuusen ohi.

"Tapahtuman aikaan vietetään myös valtakunnallista puunhalausviikkoa. Jos aikoo saada kädet yltämään paksuimpien puiden ympäri, pitää muodostaa käsien ketju useamman osallistujan kesken", Hänninen sanoo.

Talkoolaiset tulevat suurelta osin paikallisista yhdistyksistä, Punkaharjun Urheilijoista ja Naaranlahden Pallosta.

"Meillä on ollut ilo saada paikallisvoimia järjestelyihin. Paikallisenergiaa on luvassa myös ruokailussa, jossa osallistujille ja henkilökunnalle keitetään iso padallinen rantakalaa sekä kasviskeittoa", Hänninen sanoo.



---

INFO: Punkaharju Swimrun ja Run Forest Run -polkujuoksu

Aika: Suomen luonnon päivä 30.8.2024. Startti kello 11.

Paikka: Finlandiantie 30, Punkaharju. Lähtö ja maali sijaitsevat entisellä Metsämuseo Luston ja Aseman Taidelaiturin naapurissa.

Missä voi seurata? Tapahtumien reittikartat löytyvät verkkosivulta puresisu.fi. Swimrun-reitillä eniten nähtävää on paikoissa, joista voi seurata sekä uintia että juoksua. Tällaisia paikkoja ovat mm. Karjalankallion laavun vieressä oleva Airokallio, Tuunaansalmen sillan ympäristö, Hotelli Punkaharjun ranta, vanha kivisilta sekä Mustaniemi ja Kuikonniemi.

Muuta:

Aseman Taidelaituri on avoinna tapahtumapäivänä ennen kuin sulkee ovensa 31.8. jälkeen. Taidelaiturin näyttelyn teemana on ”Tarujen Maailma”. Monipuoliseen kokonaisuuteen voi tutustua ilman pääsymaksua sekä vanhalla Punkaharjun asemalla että arvorakennuksen pihapiirissä klo 10–17. Pihalla myös Lotta-kioski, josta saatavilla kahvia/virvokkeita.

Uudistettu Suomen Metsämuseo Lusto tarjoaa oivalluksia ja erilaisia näkökulmia metsien ymmärtämiseen. Kilpailureitit kulkevat aivan museon vierestä. "Metsäsuhteiden maa" -näyttely on auki klo 10–17 ja Ravintola Kuhankeittäjä klo 11–17.