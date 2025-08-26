ELY-keskuksen elinkeinokatsaus: Rahoituksen kysynnässä selkeä positiivinen kasvukäänne Pohjois-Savossa
Kesäkuun loppuun mennessä Pohjois-Savon elinkeinojen kehittämistä on rahoitettu yhteensä yli 42 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinokatsauksesta ajalta 1.1.-30.6.2025.
Yritys- ja kehittämisrahoituksen katsauksessa tarkastellaan ELY-keskuksen myöntämiä kansallisia ja EU-rahoituksia maakunnan elinkeinojen kehittämiseen, yritystoimintaan ja maaseudun kehittämiseen.
Yritysten rahoituksen kysynnässä selkeä kasvuvaihde
Pohjois-Savossa ELY-keskuksen yritys- ja kehittämisrahoituksen kysyntä vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla oli vireää. Tammi–kesäkuussa myönnettiin yhteensä yli 42 miljoonaa euroa elinkeinojen ja maaseudun kehittämiseen. Alkuvuonna maakuntaan tehtiin merkittäviä myönteisiä rahoituspäätöksiä. Neljä hanketta sai yli miljoonan rahoituksen: Nilakkalohi Oy, Skeleton Technologies Oy, Huippupaikat Oy ja Sepa Oy.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtaja Jan Blomberg toteaa, että ELY-rahoituksen vahvuus on monipuolisuus.
– Pystymme rahoittamaan yhtä lailla korkean lisäarvon TKI- ja investointihankkeita kuin pk-yritysten hyvin erilaisia kehityspolkuja. Alkuvuoden perusteella yritystuissa on selvä kasvuvaihde ja esimerkiksi yritysten kehittämisavustusta myönnettiin 16 miljoonaa euroa, kun viime vuonna yhteensä myönnettiin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi kalatalouteen tehtiin kansallisesti merkittävä investointi Tervoon, Blomberg kertoo rahoituksen kysynnän kasvusta.
Yritysrahoitusta 11 kunnan alueelle, suurimmat yksittäiset rahoitukset Varkauteen, Tervoon, Kuopioon ja Keiteleelle
Suurin, liki seitsemän miljoonan euron rahoitus meni varkautelaiselle Skeleton Technologies Oy:lle kaupallisen mittakaavan akkutuotantoon. Investointi vahvistaa entisestään Keski-Savon energiaekosysteemiä. Kuopion Tahkon ja matkailun kehittämiseen myönnettiin Huippupaikat Oy:lle 3,8 miljoonan euron rahoitus, jolla päärinnealueita kehitetään esimerkiksi uuden nykyaikaisen kuuden hengen tuolihissin rakentamisella ja lumivarmuutta lisäämällä. Keiteleläinen kattoristikkovalmistaja Sepa Oy sai reilu 1,4 miljoonan euron rahoituksen uusien tuotteiden kehittämiseen ja investointeihin.
Tervolaiselle Nilakkalohi Oylle myönnettiin liki kahden miljoonan euron rahoitus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) osittaiskiertoon perustuvan kalanviljelylaitoksen rakentamiseen. Tervoon rakennettava kalanviljelylaitos on Suomen ensimmäinen Paras Aqua-teknologiaan perustuva investointi, jossa otetaan käyttöön, kehitetään ja tutkitaan uutta kevyempää, vettä kierrättävää ja energiaa säästävää kiertovesikasvatukseen perustuvaa kalanviljelytekniikkaa. Investointi luo pohjaa myös teknologian ja kalatuotteiden viennille. Lohikalojen viljelyssä uudentyyppinen lämpötilakontrolloitu järjestelmä parantaa kalankasvatuksen kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja edistää samalla kalojen terveyttä ja hyvinvointia.
Alkuvuoden rahoitus jakautui 11 kunnan alueelle, mikä on maakunnan elinvoiman kannalta olennaista. Kasvu ei keskity vain yhteen keskukseen, vaan vahvistaa paikallisia arvoketjuja, alihankintaverkostoja ja veropohjaa laajasti. Eniten rahoitusta suuntautui Varkauteen (7,51 M€) ja Kuopioon (5,79 M€). Investointien ja työpaikkojen vaikutus ulottuu koko maakuntaan
– On meille tärkeää, että rahoitus tavoitti alkuvuonna peräti 11 kuntaa. Kun kasvu jakautuu, myös hyödyt jakautuvat: Syntyy uusia investointeja, alihankintaa ja työpaikkoja eri puolille maakuntaa. Näin vahvistamme koko Pohjois-Savon elinvoimaa, Blomberg sanoo.
|
Kunta
|
Euroa
|
Varkaus
|
7 511 752
|
Kuopio
|
5 786 307
|
Tervo
|
2 041 862
|
Keitele
|
1 476 757
|
Iisalmi
|
1 218 078
|
Lapinlahti
|
214 970
|
Joroinen
|
190 489
|
Siilinjärvi
|
44 226
|
Leppävirta
|
38 431
|
Kiuruvesi
|
25 936
|
Suonenjoki
|
19 606
Liitteenä ELY-keskuksen myöntämä yrityskohtainen rahoitus Pohjois-Savoon kunnittain.
Maaseudun kehittämiseen rahoitusta tarjolla ennätysmäärä
Maaseudun ja maatalouden rahoitusta myönnettiin alkuvuonna yli 12 miljoonaa euroa. Hakemuksia on tullut erityisesti hanketukiin. Maatalouden investointitukia myönnettiin yhteensä reilut 4,5 miljoona euroa ja nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 16 hakijalle.
Maaseudun kehittämiseen on Pohjois-Savossa käytettävissä tänä vuonna ennätyksellinen määrä rahoitusta. Rahoitusta on tarjolla monipuolisesti muun muassa ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin, sekä laajakaistayhteyksien kehittämiseen.
Viime ja kuluvan vuoden aikana käytettävissä on ollut ohjelmakauden suurimmat varat. Joillakin osa-alueilla rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin hiipumassa – esimerkiksi maatilojen aurinkopaneeli-investointien osalta. Sen sijaan hanke- ja yritystuissa sekä maatilojen kilpailukykyä edistävissä investoinneissa on edelleen runsaasti varoja jäljellä.
– Kannustan olemaan aktiivinen ja hyödyntämään tukimahdollisuuksia vinkkaa maaseutuyksikön päällikkö Juha Kaipiainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
Pohjois-Savon kehittämiseen EU-hankerahoitusta 5,4 miljoonaa euroa
Ensimmäisen puolen vuoden aikana Pohjois-Savoon kohdistui kehittämisrahoitusta yhteensä noin 5,4 miljoonaan euroa, jolla vahvistettiin muuan muassa matkailua, työllisyyttä ja osallisuutta. Pohjois-Savossa käynnistyi merkittävä noin 1,6 miljoonan euron KYVYKÄS-hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on pohjoissavolaisten mikro- ja pk-yritysten elinvoiman kehittäminen. Kolmevuotisessa hankkeessa tuetaan yritysten osaamisen kehittymistä, muutoskyvykkyyttä ja innovointivalmiuksia niin, että kannattava ja kasvujohteinen liiketoiminta mahdollistuu.
Kuopio-Tahko markkinoinnin Hello-1 matkailualueen data-alustan perustaminen- hankkeelle myönnettiin 114 000 euron rahoitus. Lisäksi on rahoitettu muun muassa osallisuutta tukevaa Via Dian Osaava työikä-hanketta 281 000 eurolla ja maaseudulla asuvien nuorten osallisuutta edistävää Nuorten Palvelu ry:n Meidän kylän nuoret -hanketta 220 000 eurolla.
Pohjois-Savossa on parhaillaan avoinna useita kehittämishankerahoitushakuja. 30.9.2025 päättyvään kokonaisuuteen on varattu maakunnan elinvoiman edistämiseen yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa. ELY-keskus kannustaa hanketoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön, jotta maakunnan akuutteihin haasteisiin (työllisyys, osaaminen, osallisuus, mielenhyvinvointi sekä lasten ja nuorten tuki) löydetään uusia ratkaisuja.
Ukrainasta paenneiden kotoutuminen heijastuu edelleen kunnille maksettaviin korvauksiin
Valtio maksoi alkuvuonna 2025 Pohjois-Savon kunnille ja Pohjois-Savon hyvinvointialueelle korvauksia kiintiöpakolaisten sekä tilapäistä suojelua saavien ja myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämisestä yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät Pohjois-Savon kunnille ja Pohjois-Savon hyvinvointialueelle maksetut laskennalliset korvaukset, joiden määrä on pysynyt korkeana johtuen ukrainalaisten kuntiin siirtymisestä. Laskennallisten korvausten määrä pysyy korkeana myös loppuvuonna 2025.
Yhteyshenkilöt
johtaja Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, jan.blomberg@ely-keskus.fi
yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, puh. 0295 026 091 kalevi.polonen@ely-keskus.fi (yrityksen kehittämisavustus)
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
