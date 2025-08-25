Tietokirjauutuus kertoo, mitä voimme oppia paastoamisen ja syömättömyyden historiasta.

25.8.2025 09:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Maria Paldaniuksen tietokirja Paastomania – vapaaehtoisen nälkiintymisen kulttuurihistoria käsittelee äärimmäistä paastoamista historiallisena ja ylisukupolvisena ilmiönä erityisesti naisnäkökulmasta.

Maria Paldaniuksen tietokirja Paastomania – vapaaehtoisen nälkiintymisen kulttuurihistoria on julkaistu Aviadorin kustantamana. 

Teos käsittelee äärimmäistä paastoamista historiallisena ja ylisukupolvisena ilmiönä erityisesti naisnäkökulmasta. Kyseessä on kirjailijan omakohtaisten sairaalakokemusten siivittämä nälkämatka, jossa lukija pääsee maailmalle tapaamaan itsensä hengiltä nälkiinnyttäneitä henkilöitä aina keskiajalta nykypäivään asti.

Kirjassa lukija kohtaa Roomassa vaikuttaneen ”pyhän anorektikon” Katariina Sienalaisen, viktoriaanisen aikakauden ”paastotyttö” Ann Mooren Lontoossa, kirjailija Franz Kafkan Prahassa, syömälakkoon naisia kannustaneen suffragettiliikkeen perustaja Emmeline Pankhurstin Manchesterissa, anoreksiaan kuolleen norjalaisvalokuvaaja Lene Marie Fossenin Chioksella Kreikassa sekä bulimiasta kärsineen Amy Winehousen Lontoossa hänen kotitalollaan.

Maria Paldanius (s. 1989) on Riihimäeltä kotoisin oleva freelance-toimittaja, tietokirjailija ja runoilija. Koulutukseltaan hän on ravitsemus- ja terveystieteiden kandidaatti ja taiteen maisteri. Häneltä ovat aiemmin ilmestyneet tietokirjat Naiset, jotka valitsivat porot (Väyläkirjat 2021) ja Bisnesleidien Lappi (Väyläkirjat 2022) sekä runokirja Keinovaloilmiö (Momentum Kirjat 2023).

PALDANIUS, MARIA : Paastomania – vapaaehtoisen nälkiintymisen kulttuurihistoria

280 sivua
Kovakantinen
ISBN 9789523813755
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

