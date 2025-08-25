Tietokirjauutuus kertoo, mitä voimme oppia paastoamisen ja syömättömyyden historiasta.

Kaksikielinen uutuustietokirja tarttuu saimaannorpan suojelutoimiin 19.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Timo Korpin kaksikielinen tietokirja Saimaannorppa & suojelusenkelit — Save our Seals on julkaistu Aviadorin kustantamana. Tämä kirja kertoo eloonjäämiskamppailusta, joka on vain yksi monista maapallolla. Se alkoi eilen, jatkuu tänään ja tuskin päättyy huomennakaan. Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis, on aito jääkauden aikainen jäänne Saimaan vesistössä ja vastoin aiempia arvioita se ei ole sukua Suomenlahden norpille tai hylkeille. Puhutimme mahdollisimman laajaa joukkoa päättäjiä, yhteiskunnan näköalapaikoilla ja vaikutusvallan kammareissa, kysyen heidän suhdettaan Saimaan alueen luonnonsuojeluun ja erityisesti saimaannorpan eteen tehtäviin ponnisteluihin. Saimme myös vastauksia, mutta vasta vuodet edessämme näyttävät onko puheilla katetta. Siis onko saimaannorpan asia myös meidän asiamme. This is a true story about the survival game from the shores of Lake Saimaa, the most beautiful giant lake in Finland. The star of this neverending story is Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis