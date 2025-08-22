Vain lieviä poikkeamia alueellisessa turvallisuudessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta loi kuvaa alueen turvallisuustilanteesta torstaina 21.8.2025. Lieviä poikkeamia muuten vakaaseen tilaan ovat aiheuttaneet kesän pitkä hellejakso, kaupunkiympäristöjen yksittäiset tapahtumat sekä yleisenä suhdanteena työllisyyden lasku alueella.
Valtion aluehallinnon uudistus muuttaa alueellisen varautumisen rakennetta 1.1.2026 alkaen. Aluehallintovirastojen toiminta päättyy, ja aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen tehtävät siirtyvät uuteen, valtakunnallisen Lupa- ja valvontavirastoon. Varautumisen järjestämistä ja alueellisuuden huomioimista Lupa- ja Valvontavirastossa valmistellaan parhaillaan.
Uuden Lupa- ja valvontaviraston tehtäviin lukeutuvat muun muassa varautumista tukevan alueellisen ennakointityön järjestäminen, alueellisten riskiarvioiden kehittäminen sekä alueellisissa riskiarvioissa arvioitujen uhkamallien kehityksen ja alueellisen varautumisen ja valmiuden tilan seuraaminen.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vielä syksyn aikana toimialueellaan valmiusharjoituksen sekä maanpuolustuskurssien jatko- ja erikoiskursseja.
Kesän lieveilmiöt näkyivät terveydenhuollossa
Kuluneen kesän pitkät hellejaksot aiheuttivat työkuormaa alueen päivystyksissä, etenkin ikäihmisille jakso oli rankka. Helteet lisäsivät myös pelastustoimen tehtäviä ukkosmyrskyjen vuoksi, vaikka kesä oli hälytystehtävien osalta muuten hiljaisempi. Kesällä tapahtui myös julkisilla paikoilla yksittäisiä väkivallantekoja, joiden takia on tehty uusia panostuksia kaupunkiympäristöjen turvallisuuteen.
Alueen kaupunkikuvassa on korostunut kesän aikana myös Alfa-PVP-huumeen eli niin kutsutun peukun kasvanut käyttö, joka vaikuttaa edelleen terveyspalveluihin. Myös nuorten holtittoman liikennekäyttäytymisen kuvattiin lisääntyneen ja johtaneen jopa vakaviin henkilövahinkoihin. Alueen seurakuntien näkökulmasta diakonisen avun tarve on viime aikoina kasvanut.
Tietojen kalastelu on pystytty tunnistamaan
Kesän aikana alueella havaittiin myös ulkopuolista tietojen kalastelua, esimerkiksi yleismediaan sekä alueen toimijoihin on kohdistunut personoituja yhteydenottoja sekä lähestymisyrityksiä kriittistä infraa koskien. Näihin poikkeamiin pystyttiin kuitenkin vastaamaan asianmukaisesti.
Yleisenä suhdanteena usean maakunnan alueella vaikuttavat parhaillaan työllisyysnäkymien heikentyminen ja työttömyyden kasvu. Nämä yhdistettynä viimeaikaisiin sosiaaliturvan leikkauksiin voivat vaikuttaa jatkossa myös alueelliseen kokonaisturvallisuuteen.
Myönteisenä signaalina alueella on viimeaikainen maatalouden alkutuotannon investointien runsas määrä. Myös EU:n aluekehitysrahoituksen suuntaaminen puolustusteollisuuteen voi tuoda alueen elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Satokaudesta on tulossa kohtuullisen hyvä.
Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu kahden kuukauden välein. Valmiustoimikunnat ovat viranomaisyhteistyötä, jonka avulla tuotetaan säännöllisesti ennakoivaa, alueellista turvallisuustietoa.
