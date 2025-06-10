Maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomen
Asianajajien vapaaehtoistyönä useilla paikkakunnilla järjestämissä päivystyksissä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajajapäivystyksiä järjestetään tänä syksynä Espoossa, Helsingissä, Kajaanissa, Oulussa, Porissa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.
Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa tarvittaessa asiaan perehtyneen asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen.
Maksuttomassa asianajajapäivystyksessä käy vuosittain noin 600 henkilöä. Kaksi kolmesta neuvoa hakeneesta on naisia. Samoin kaksi kolmesta on työikäisiä.
Raumalainen asianajaja Juho Laine on antanut oikeudellista neuvontaa asianajajapäivystyksissä jo noin 20 vuoden ajan. Tyypillisesti ihmisten kysymykset liittyvät perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin.
– Usein arvioitavana ovat perintöoikeudelliset asiat ja yleisesti ottaen perheen asiat. Testamentit ja edunvalvontavaltakirjat ovatkin lähes joka kerta esillä. Kysymyksiä ja keskustelua tulee usein myös vuokrasuhteita ja asumista koskevista tilanteista.
Asianajajille neuvonta on vapaaehtoistyötä. Laine kokee sen merkitykselliseksi.
– Päivystysaika on lyhyt, mutta siinä ehtii tavata useita ihmisiä. Parasta on ehdottomasti tunne siitä, että on voinut olla aidosti avuksi. Mieleenpainuvimmat tapaukset ovatkin niitä, joista selvästi huomaa kysymyksen tai ongelman vaivanneen kysyjää jo pitkään. Luottamuksellinen keskustelu on sellaisessa tilanteessa selvästi tarpeen – oli sitten kyseessä pieni tai iso asia.
Katso kaikki päivystyspaikkakunnat ja -ajat Suomen Asianajajien verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Linkit
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Asianajajat
Suomen Asianajajien valvontalautakuntaan ennätysmäärä asioita 202410.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajien yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2024 vireille 643 asiaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin ja 90 asiaa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Keskimäärin vuosittain tulee vireille noin 550–600 uutta asiaa.
Oikeusteko-palkinto asianajaja Markku Fredmanille6.6.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Kokenut asianajaja Markku Fredman sai tänään Jyväskylässä Suomen Asianajajien Oikeusteko-palkinnon. Palkinto myönnettiin Fredmanin pitkäaikaisesta työstä oikeusjärjestyksen kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä sekä oikeudenmukaisuuden edistämisestä ja oikeusturvan toteuttamisesta.
Asianajajilta maksutonta oikeudellista neuvontaa sateenkaari-ihmisille 25.6.4.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajat järjestää keskiviikkona 25.6.2025 Helsingissä erityisesti lhbtiq+-ihmisille suunnatun asianajajapäivystyksen, jossa saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Tapahtuma on osa Helsinki Pride -viikkoa.
Suomen Asianajajat palkitsi vuoden 2024 parhaat oikeudelliset kirjoitukset28.5.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.
Tuomas Pöysti summaa kauttaan ja oikeusvaltion ongelmia Advokaatissa. Käsittelyssä myös keinot kuormituksen ehkäisyyn ja esittelyssä asianajajien työ Etelä-Savossa.27.5.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Advokaatin vuoden 2025 toisessa numerossa haastatellaan väistyvä oikeuskansleri Tuomas Pöysti, jonka mukaan viranomaisten on tartuttava tehokkaammin krooniseen lähisuhdeväkivaltaan. Lehdessä myös selvitetään, miten asianajajat voivat käsitellä työn hankalia tilanteita ja ehkäistä kuormitusta sekä esitellään asianajajien arkea Etelä-Savossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme