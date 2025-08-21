Filosofi Antti Hautamäen uusi teos opastaa avarampaan ajatteluun ja mielen tasapainoon
Näe asiat uudessa valossa on Antti Hautamäen yleistajuinen opas erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen ja oman näkökulmaherkkyyden harjoittamiseen.
Mitä näkökulmat ovat ja miten ne toimivat? Miten ne vaikuttavat ajattelussamme ja elämässämme?
Näkökulmien ansiosta pystymme hahmottamaan monimutkaisia asioita hukkumatta yksityiskohtiin. Yllättävien näkökulmien löytäminen on keskeistä luovassa ongelmanratkaisussa, innovaatiotoiminnassa ja uusien mahdollisuuksien etsimisessä. Miten ihminen voi kehittää alttiuttaan ja kykyään uusiin näkökulmiin? Mitä ratkaisuja filosofia tarjoaa?
Elämme moninäkökulmaisessa maailmassa, jossa jokainen katselee asioita omasta näkökulmastaan. Tämän tiedostaminen avaa tien dialogiin, toistemme ymmärtämiseen ja erimielisyyksien ratkaisemiseen.
Näkökulmia voi ajatella myös tienä mielenrauhaan. Kun tunnistamme oman näkökulmamme, tajuamme että se on vain yksi tapa nähdä asiat.
Kirja antaa lukijalle välineet muuttaa, haastaa ja syventää omaa ajatteluaan. Se opastaa filosofiseen ajatteluun konkreettisten esimerkkien ja aktivoivien harjoitteiden kautta.
Antti Hautamäki on filosofi, innovaatiotutkija ja Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori. Hän on toiminut myös tekoälytutkijana Nokialla sekä tutkimuspäällikkönä ja -johtajana Sitrassa.
Näe asiat uudessa valossa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Panu Vauhkosen lukamana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Seitsemäntoista tositarinaa lasten hyväksikäytöstä Suomessa21.8.2025 09:53:43 EEST | Tiedote
Linda Rantasen uutuuskirjassa Pedot seitsemäntoista seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunutta suomalaista kertoo anonyymisti oman tarinansa. Lisäksi teos sisältää asiantuntijakommentteja lastensuojelujärjestöiltä, seksuaalirikoksiin erikoistuneelta juristilta ja psykiatrilta.
Suosikkisarjakuva Fok_It jälleen yksiin kansiin koottuna: Muista uskoa unelmiisi tarjoaa nauruterapiaa ja vertaistukea ahdistukseen1.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Joonas Rinta-Kannon itkettävän hauska sarjakuva ilmestyy nykyisin Helsingin Sanomissa. Muista uskoa unelmiisi -kokoelmaan on valikoitu aiemmin albumimuodossa julkaisematonta parhaimmistoa strippimatkan varrelta.
Tommi Liimatan perusteellinen, kiitetty ja ylistetty muistelmasarja jatkuu – Manse, Södikan kausi sukeltaa syvälle 2000-luvun Suomen musiikkimaailmaan ja kirjallisiin piireihin16.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Armottoman rehellinen teos kertoo, kuinka Absoluuttisen Nollapisteen laulajana tunnetusta Tommi Liimatasta tulee julkaiseva kirjailija.
Marko Annalan neljäs romaani Ylva syntyi vuorovaikutuksessa kolmen taiteilijan välillä – "Tätä oli todella mukava tehdä!"23.6.2025 11:57:32 EEST | Tiedote
Marko Annalan elokuussa julkaistava romaani Ylva kuvaa kipeän kauniisti elämän ja kuoleman kysymyksiä, taiteen voimaa ja ihmisen suhdetta luontoon ja itseensä. Maagisen realismin sävyttämä, näyttävästi kuvitettu teos vie lukijansa 1980-luvun lopun Norjaan eikä pelkää katsoa pimeyttä silmiin.
Suosikkinäyttelijä Gillian Andersonin käänteentekevä teos paljastaa, mitä naiset ajattelevat kun heillä on vapaus kertoa fantasiansa täysin anonyymisti14.5.2025 08:22:00 EEST | Tiedote
Minulla on salaisuus, jota en ole koskaan kertonut kenellekään: jos minut näkee kävelemässä kadulla, istumassa metrossa tai kaupassa ruokaostoksilla, on hyvin todennäköistä, että rakentelen juuri päässäni yksityiskohtaista, kiimaista seksifantasiaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme