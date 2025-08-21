Filosofi Antti Hautamäen uusi teos opastaa avarampaan ajatteluun ja mielen tasapainoon

Like Kustannus

Näe asiat uudessa valossa on Antti Hautamäen yleistajuinen opas erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen ja oman näkökulmaherkkyyden harjoittamiseen.

Mitä näkökulmat ovat ja miten ne toimivat? Miten ne vaikuttavat ajattelussamme ja elämässämme?  

Näkökulmien ansiosta pystymme hahmottamaan monimutkaisia asioita hukkumatta yksityiskohtiin. Yllättävien näkökulmien löytäminen on keskeistä luovassa ongelmanratkaisussa, innovaatiotoiminnassa ja uusien mahdollisuuksien etsimisessä. Miten ihminen voi kehittää alttiuttaan ja kykyään uusiin näkökulmiin? Mitä ratkaisuja filosofia tarjoaa?  

Elämme moninäkökulmaisessa maailmassa, jossa jokainen katselee asioita omasta näkökulmastaan. Tämän tiedostaminen avaa tien dialogiin, toistemme ymmärtämiseen ja erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Näkökulmia voi ajatella myös tienä mielenrauhaan. Kun tunnistamme oman näkökulmamme, tajuamme että se on vain yksi tapa nähdä asiat.

Kirja antaa lukijalle välineet muuttaa, haastaa ja syventää omaa ajatteluaan. Se opastaa filosofiseen ajatteluun konkreettisten esimerkkien ja aktivoivien harjoitteiden kautta.  

Antti Hautamäki on filosofi, innovaatiotutkija ja Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori. Hän on toiminut myös tekoälytutkijana Nokialla sekä tutkimuspäällikkönä ja -johtajana Sitrassa.

Näe asiat uudessa valossa ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Panu Vauhkosen lukamana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8. 

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi 

