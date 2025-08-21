Kaksi lahjoitusta Jyväskylän yliopiston uudelle maisteriohjelmalle

Uusi diagnostisten terveystieteiden maisteriohjelma (kliininen radiografia ja kliininen laboratoriotiede) on alkamassa Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2026. Tutkinto toteutetaan yhteistyössä liikuntatieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan välillä. Maisteriohjelmasta valmistutaan filosofian maisteriksi. Opinnoissa pystytään räätälöimään opintoja oman peruskoulutuksen ja ammattiosaamisen sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaisesti. Ohjelma tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuden erityisesti bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille

"Ohjelmassa painottuvat biologisten näytteiden analysointi, kliininen radiografia, tekoälyratkaisut sekä laadunhallinta ja turvallisuus. Ohjelma valmentaa tulevia opiskelijoita työskentelemään diagnostiikan suunnittelu-, tutkimus-, kehittämis-, asiantuntija- ja opetustehtävissä", selventää apulaisprofessori Eija Laakkonen, joka toimii myös kyseisen maisteriohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana.

"Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa on meille tärkeää bioanalyytikoiden jatkokoulutuksen kehittämiseksi", puheenjohtaja Jenni Kalliomäki Suomen Bioanalyytikoista kertoo.

Suomen Bioanalyytikot ry toimii bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien valtakunnallisena edustajana ennakoiden ja edistäen alan ammatillista ja koulutuksellista kehitystä sekä arvostusta.

"Röntgenhoitajat ovat kliinisen radiografian ja säteilyn lääketieteellisen käytön erityisasiantuntijoita. Yhteistyö yliopiston kanssa vahvistaa röntgenhoitajien osaamista", Suomen Röntgenhoitajien toiminnanjohtaja Päivi Wood kuvailee.

Suomen Röntgenhoitajat on säteilyn lääketieteellisen käytön ammattilaisia yhdistävä valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen tehtävänä on tehdä röntgenhoitajien, lääketieteellisen säteilyn käyttäjien ja kuvantamisen ammattilaisten työtä näkyväksi.

"Lämmin kiitos lahjoituksesta molemmille järjestöille. Niiden tuki on ensiarvoisen tärkeä diagnostisten terveystieteiden maisteriohjelmalle", apulaisprofessori Eija Laakkonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo.

Lisätietoja:

apulaisprofessori Eija Laakkonen, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 8053588, eija.k.laakkonen@jyu.fi

Puheenjohtaja Jenni Kalliomäki, Suomen Bioanalyytikot ry, puh 044 2370028, jenni.kalliomaki@bioanalyytikot.fi

Toiminnanjohtaja Päivi Wood, Suomen röntgenhoitajat ry, puh, 040 5227 358, paivi.wood@sorf.fi

Maisteriohjelma: www.jyu.fi/diagnostinen-terveystiede