Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian, ELY-keskuksen ja Sappin edustajat kokoontuivat Kirkniemen tehtaalla keskustelemaan muutosneuvotteluiden seurauksista ja toimenpiteistä

Työ- ja elinkeinoministeriöstä tapaamisessa olivat läsnä työministeri Matias Marttinen, erityisavustaja Teresa Salminen ja neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari. Lohjan kaupungilta paikalla olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, kaupunginjohtaja Pasi Perämäki, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo, henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, työllisyysaluepäällikkö Erja Kononen sekä elinkeinoasiantuntija Marko Tiirinen. Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää tapaamisessa edusti Eero Hillman ja Uudenmaan ELY-keskusta ylijohtaja Petri Knaapinen sekä yksikön päällikkö Jarkko Tonttila. Sappin osalta tapaamisessa olivat tehtaanjohtaja Martti Savelaisen lisäksi henkilöstöpäällikkö Raija Liisa Ahola, henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Skarp, pääluottamusmies Harri Lindholm, luottamusmies Kari Moilanen sekä luottamusvaltuutettu Tero Nevalainen.

Tilaisuuden aluksi tehtaanjohtaja Savelainen avasi Kirkniemen tehtaan tilannetta. Muutosneuvottelut pohjautuvat graafisen paperin kysynnän merkittävään laskuun viimeisen 15 vuoden aikana.

”Tavoitteena on, että muutosneuvotteluiden jälkeiset toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman inhimillisesti. Haluamme käyttää mahdollisuuksien mukaan pehmeitä keinoja kuten eläköitymisiä ja uudelleenkoulutuksia.” – Martti Savelainen, tehtaanjohtaja Sappi Kirkniemi

Kirkniemen tehtaan työntekijöiden keski-ikä on suhteellisen korkea, 47 vuotta, ja 85 prosenttia työntekijöistä on miespuolisia. Työntekijät ovat suurilta osin koulutettuja, joten uudelleentyöllistymisen toivotaan olevan mahdollista monelle.

”Sappi haluaa olla vastuullinen työnantaja. Haluamme tukea mahdollisesti työttömäksi jäävien työntekijöiden työnhakua. Tämä on ollut monelle ainoa työpaikka.” – Raija Liisa Ahola, henkilöstöpäällikkö Sappi Kirkniemi

Lohjan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen muistutti, että Sappilla on suuri taloudellinen ja työllistävä vaikutus Lohjan alueella. Räsäsen kertoi, että kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstöä voidaan mahdollisesti tuoda paikan päälle tehtaalle, jotta kynnys hakeutua palveluiden pariin madaltuu. Luksian kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö on tärkeää, jotta tarvittavat opintopolut voidaan löytää.

Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut on yksi pienimpiä työllisyysalueita Suomessa. Lohjan kaupunginjohtaja Perämäki totesi, että TE-, yritys- ja elinvoima- sekä koulutustoiminta ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, ja tästä syystä Lohjan ja Karkkilan kaupunginjohtajat johtavat työllisyysalueen johtoryhmää.

”Näen työllisyyspalvelut kunnilla mahdollisuutena. Meidän on mahdollista olla ketteriä verrattuna suurempiin työllisyysalueisiin.” – Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki

Kaupunki on jo reagoinut tilanteeseen ja käynyt eri tahojen kanssa keskustelua mahdollisista ratkaisuista. Kaupunki on muodostanut ydintyöryhmän yhdessä Sappin ja Luksian kanssa, jonka vetovastuussa ovat kaupunginjohtaja ja tehtaanjohtaja. Työllisyyspalvelut on kohdentanut Sappin työntekijöiden palveluun riittävän määrän henkilöstöä, jotta jokaista on mahdollista palvella yksilöllisesti. Yrityspalvelut on ollut yhteydessä yrityksiin, joilla on tarvetta osaaville työntekijöille, ja muuntokoulutuksesta on keskusteltu Luksian kanssa. Lohjalla on myös ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön yritysten investointien tukemisen periaatteet, ja Lohja-lisä tarjoaa tukea pienille yrityksille palkata työntekijöitä ja pyrkiä kasvamaan. Joillakin työntekijöillä voi olla myös halua ja osaamista ryhtyä yrittäjiksi. Lohjalla perustetaan vuosittain yli 300 uutta yritystä, ja kaupunki tarjoaa laadukasta yritysneuvontaa.

Sappin työntekijäpuolen edustajat kertoivat työntekijöitä huolestuttavan etenkin uudelleentyöllistyminen ja -kouluttautuminen yli 50-vuotiaiden keskuudessa pitkän uran jälkeen. Myös yleinen työllisyystilanne huolestuttaa. Työntekijöitä tulee kannustaa ja tukea muutoksessa.

Työministeri Matias Marttinen piti Kirkniemen tehtaan muutosneuvotteluita harmillisena tilanteena, mutta hän oli asian osalta myös toiveikas.

”Lohjan kaupungin palveluissa on hyviä elementtejä ja löytyy paljon hyviä kehityshankkeita. Elinkeinorakenne Länsi-Uudellamaalla on monipuolinen, joka helpottaa vaikeaa tilannetta.” – Matias Marttinen, työministeri

Lohjalla on lähdetty liikkeelle rakennemuutostilanteessa hyvissä ajoin. Tärkeää on kuunnella, mitä ovat ne tarpeet, joihin tulee vastata. Tämä vaatii avoimuutta, aikaa ja vuoropuhelua. Seurantatapaaminen sovittiin pidettäväksi maalikuussa 2026.