Keskustan Siika-aho: Suomi maksaa kovan hinnan hallituksen johtajuuden puutteesta
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan pääministeri Petteri Orpon johtajuuden puute on suurimpia syitä hallituksen epäonnistumiseen talous- ja työllisyyspolitiikassa.
- Hallituksen saldo on surkea. Johtavana talouspuolueena tunnetun kokoomuksen johdolla Suomessa kasvavat vain velka, työttömyys ja konkurssit.
Siika-aho huomauttaa, että hallituksen jatkuvat kompastelut ovat syventäneet entisestään talouden ahdinkoa.
- Kokonaiskuva on täysin kateissa. Isojen linjojen sijasta hallitus käyttää aikaa omien päätösten peruuttelemiseen ja pienten asioiden kanssa näpertelemiseen. Ei ole ihme, että yrittäjät eivät uskalla investoida ja työllistää.
Puoluesihteeri Antti Siika-aho alleviivaa, että Keskusta on valmis yhteistyöhön Suomen talouden pelastamiseksi.
- Keskusta on valmis istumaan heti yhteiseen neuvottelupöytään hallituksen kanssa, jos kutsu käy. Meille on tärkeintä, että Suomen kurssi saadaan oikaistua mahdollisimman nopeasti.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho arvelee, että seuraavissa eduskuntavaaleissa johtajuus nousee keskeiseksi teemaksi.
- Pääministeri on maan tärkein vallankäyttäjä, joten pääministeriehdokkaiden kyvykkyys hoitaa tehtävää pitää läpivalaista huolella etukäteen.
Puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan Keskustan tilanne on tulevien eduskuntavaalien suhteen on hyvä.
- Suomalaiset arvioivat hiljattain Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen pätevimmäksi, asiallisimmaksi, yhteistyökykyisimmäksi ja luotettavimmaksi puolueiden puheenjohtajien joukosta. Kaikkosen näytöt Nato-prosessista ja hävittäjähankinnoista eivät myöskään ole jääneet kansalta huomaamatta.
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
”Itäistä Suomea ei ole varaa laiminlyödä” – Keskustalta tukku ratkaisuja itäisen Suomen ahdinkoon14.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Keskusta esittää useita ratkaisuja itäisen Suomen ahdingon helpottamiseksi.
Eurooppalaiset keski- ja liberaalipuolueet kokoontuvat Helsinkiin – yhteinen julkilausuma vaatii vahvempaa Eurooppaa27.6.2025 17:56:44 EEST | Tiedote
Euroopan keski- ja liberaalipuolueet kokoontuvat Helsingissä 27.-28.6. ALDE-puolueen neuvoston kokoukseen. Kokouksessa julkaistiin yhteinen Helsingin julkilausuma, jossa korostetaan Euroopan turvallisuuden, demokratian ja yhtenäisyyden vahvistamista. Julkilausumassa vaaditaan muun muassa eurooppalaisen puolustuksen tiivistämistä, Ukrainan tukemista ja digitalisaation tuomiin uhkiin vastaamista.
Keskustan Kuntaliiton valtuuskuntaryhmä: Kuntapiikki ei ole enää auki22.5.2025 16:22:03 EEST | Tiedote
Keskustan Kuntaliiton valtuustoryhmä edellyttää, että kuntien valtionosuusleikkaukset lopetetaan eikä kuntien tehtäviä ja velvoitteita enää lisätä ilman vastaavaa täysimääräistä rahoitusta.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen vappupuhe 1.5.20251.5.2025 13:05:00 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen piti vappupuheen Helsingissä Kyösti Kallion patsaalla.
Keskustan Vihreä vappu - Antti Kaikkosen vappupuhe Helsingissä 1.5. klo 13.0029.4.2025 09:52:09 EEST | Tiedote
Keskustan puoluejohto, kansanedustajat ja muut keskustavaikuttajat pitävät vappupuheitaan vappuaattona ja vapunpäivänä ympäri Suomea. Puheenjohtaja Kaikkosen vappupuheen voi kuunnella tänä vuonna Helsingissä vapunpäivänä klo 13, Kyösti Kallion patsaalla. Tervetuloa mukaan!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme