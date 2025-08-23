Yleisurheilun kotimaiset päätapahtumat jatkavat Ylen kanavilla vuoteen 2032 asti
Yle ja Suomen Urheiluliitto SUL ovat solmineet pitkän jatkosopimuksen yleisurheilun kotimaisten tapahtumien ja Suomi–Ruotsi-maaottelun esitysoikeuksista.
Vuosille 2027–2032 solmittu esitysoikeussopimus sisältää Suomi–Ruotsi-ottelun lisäksi Kalevan kisat, Paavo Nurmi Gamesin, GP-sarjan, SM-hallikisat sekä maastojuoksun ja viestijuoksun SM-kisat.
Esitysoikeuksien varmistuminen vastaa suomalaisten toiveisiin. Yleisurheilu on Suomen suosituimpia urheilulajeja ja yleisurheilulähetykset kuuluvat Ylen katsotuimpiin sisältöihin.
“Yleisurheilu kiinnostaa laajasti suomalaisia ja olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme jatkossakin näyttää kotimaisia tapahtumia laajalle yleisölle pitkälle ensi vuosikymmenen alkuun”, kuvaa Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja Panu Pokkinen.
“Olen erittäin iloinen, että yhteistyö Ylen kanssa jatkuu. Yle on suomalaiselle yleisurheilulle keskeinen ja tärkeä yhteistyökumppani. On erinomainen asia, että kotimainen huippuyleisurheilu mukaan lukien Suomi–Ruotsi-maaottelu ja Paavo Nurmi Games näkyvät jatkossakin vapailla kanavilla Ylen ammattitaidolla toteutettuna”, toteaa Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto.
Suomi–Ruotsi-maaottelu eli Finnkampen on yksi maailman vanhimmista ja arvostetuimmista yleisurheilumaaotteluista. Klassikoksi muodostunut naapurimaiden välinen yleisurheilukilpailu on käyty ensimmäisen kerran vuonna 1925. Tänä vuonna kilpailu täyttääkin 100 vuotta.
Yleisurheilun ystävät pääsevät seuraamaan perinteikästä naapurimaiden välistä mittelöintiä jälleen tänä viikonloppuna 23.–24.8. Yle TV2:lta ja Yle Areenasta. Radiossa kisailua voi seurata Yle Radio Suomen taajuudella. Yle hemmottelee urheilun ystäviä myös myöhemmin syksyllä, kun Tokiossa käytävät yleisurheilun MM-kisat näytetään Ylen kanavilla.
Lue tiedote Ylen verkkosivuilla
Yhteyshenkilöt
Joose Palonen, Urheilu ja tapahtumat -osaston päällikkö, Yle, joose.palonen@yle.fi
Harri Aalto, toimitusjohtaja, Suomen Urheiluliitto ry, harri.aalto@sul.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Friidrottens inhemska huvudevenemang fortsätter på Yles kanaler fram till 203223.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Yle och Finlands Friidrottsförbund SUL har tecknat ett långt förlängningsavtal om sändningsrättigheterna för inhemska friidrottsevenemang och landskampen Finland–Sverige.
Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan Yle Areenassa 15.9.19.8.2025 12:54:27 EEST | Tiedote
Lotta-Sofia Saahko ja Kalle Lindroth johdattavat muistisairaiden kuoroa kohti unohtumatonta konserttia
Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan Yle Areenassa 15.9.19.8.2025 12:52:03 EEST | Tiedote
Lotta-Sofia Saahko ja Kalle Lindroth johdattavat muistisairaiden kuoroa kohti unohtumatonta konserttia
Unohtumattomat – muistikuoron matka on ainutlaatuinen kurkistus muistisairaiden maailmaan Yle Areenassa 15.9.18.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Lotta-Sofia Saahko ja Kalle Lindroth johdattavat muistisairaiden kuoroa kohti unohtumatonta konserttia
Ny säsong av Tävlingen för ny musik (UMK) drar igång – låtansökan nu öppen!18.8.2025 08:00:10 EEST | Pressmeddelande
Finlands största musikshow, Tävlingen för ny musik (UMK), inleddes officiellt idag när låtansökan för den nya säsongen öppnades. I låttävlingen som är öppen för alla musikskapare söker man nya artister och låtar samt Finlands nästa Eurovision-representant. UMK26-ansökan pågår 18.8–24.8.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme