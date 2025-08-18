Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylään kesällä 2026

Raine Tiessalo Toivo-ajatuspajan toiminnanjohtajaksi 1.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäällikkö Raine Tiessalo on nimitetty ajatuspaja Toivon uudeksi toiminnanjohtajaksi. Toivon päätehtävänä on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja herättää ratkaisukeskeistä julkista keskustelua Suomen menestyksen kannalta tärkeistä teemoista. “Ajatuspajan tulee olla päivänpolitiikkaa edellä ja tuoda tutkitut faktat ja kriittisetkin näkökulmat mielipiteenmuodostuksen tueksi. Näin vahvistamme myös kokoomuksen tulevaisuuden ohjelmatyötä”, Toivoa hallinnoivan Kansallisen kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä sanoo. “Tiessalon monipuolinen kokemus journalismista, viestinnästä ja vaikuttamisesta ovat juuri sitä, mitä tarvitsemme.” Toimittajana Tiessalo on toiminut muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Pariisissa, kansainvälisten uutistoimistojen Bloomberg Newsin ja AFP:n kirjeenvaihtajana Helsingissä ja mediayrittäjänä MustReadissa. Tiessalo on kirjoittanut taloutta ja yhteiskuntaa käsittelevi