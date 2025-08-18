Kokoomuksen puoluekokous Jyväskylään kesällä 2026
Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt järjestää vuoden 2026 puoluekokouksen Jyväskylässä. Aiemmin päätetty Kotkan puoluekokous siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.
Kokoomuksen puoluehallitus on päättänyt järjestää vuoden 2026 puoluekokouksen Jyväskylässä. Aiemmin päätetty Kotkan puoluekokous siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.
”Haluamme kiittää Kotkaa hyvästä valmistelutyöstä. Joudumme kuitenkin odottamaan, että Kotkan majoituskapasiteetti vastaa tarpeitamme. Kotkan Satama Areena on puitteiltaan loistava ja odotamme innolla, että pääsemme kokoontumaan Kotkaan tulevina vuosina”, sanoo puoluesihteeri Timo Elo.
“Ymmärrän puoluehallituksen päätöksen kokouksen siirrosta, vaikka se harmillinen meille olikin. Kunhan saamme majoitustarjonnan kohtamaan kysynnän, toivotan kokoomusväen tervetulleeksi Kotkaan kokoustamaan.” , kommentoi Kaakkois-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Oskari Valtola.
Puoluekokous järjestetään Jyväskylän Paviljongissa, joka on toimivaksi todettu kokouspaikka jo aiemmilta vuosilta. Kokoomuksen puoluekokous on järjestetty Jyväskylässä viimeksi vuonna 2010.
”Olemme todella innoissamme ja toivotamme kokoomusjoukon lämpimästi tervetulleeksi Jyväskylään.”, sanoo Keski-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Niilo Nissinen.
Kokoomuksen sääntömääräinen puoluekokous järjestetään 5.-7.6.2026.
Kokouksen tiedot täydentyvät kevään 2026 aikana www.kokoomus.fi/puoluekokous
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Pääministeri Orpo: Puolueiden vastuullisuus punnitaan sitoutumisessa velkajarruun18.8.2025 10:49:39 EEST | Tiedote
Syksyn tärkein talouspoliittinen keskustelu koskee niin sanottua velkajarrua ja eduskuntapuolueiden sitoutumista siihen, pääministeri Petteri Orpo sanoo. Orpon mukaan Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki puolueet ovat valmiita uskottavaan sitovaan suunnitelmaan velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.
Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluesihteeriksi Maggie Keskisen9.8.2025 15:10:02 EEST | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Keskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2025.
Raine Tiessalo Toivo-ajatuspajan toiminnanjohtajaksi1.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen viestintä- ja yhteyspäällikkö Raine Tiessalo on nimitetty ajatuspaja Toivon uudeksi toiminnanjohtajaksi. Toivon päätehtävänä on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja herättää ratkaisukeskeistä julkista keskustelua Suomen menestyksen kannalta tärkeistä teemoista. “Ajatuspajan tulee olla päivänpolitiikkaa edellä ja tuoda tutkitut faktat ja kriittisetkin näkökulmat mielipiteenmuodostuksen tueksi. Näin vahvistamme myös kokoomuksen tulevaisuuden ohjelmatyötä”, Toivoa hallinnoivan Kansallisen kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä sanoo. “Tiessalon monipuolinen kokemus journalismista, viestinnästä ja vaikuttamisesta ovat juuri sitä, mitä tarvitsemme.” Toimittajana Tiessalo on toiminut muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Pariisissa, kansainvälisten uutistoimistojen Bloomberg Newsin ja AFP:n kirjeenvaihtajana Helsingissä ja mediayrittäjänä MustReadissa. Tiessalo on kirjoittanut taloutta ja yhteiskuntaa käsittelevi
Petteri Orpo: Suomalaisilla jo perusteltua aihetta uskoa tulevaisuuteen7.6.2025 17:16:06 EEST | Tiedote
Suomalaisilla on jo perusteltua aihetta optimismiin ja hallituksen tekemät uudistukset alkavat jo näkyä vahvasti esimerkiksi yritysten suunnitelmissa, kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo arvioi. Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä puhuneen Orpon mukaan optimismista on pidettävä kiinni erityisesti lasten ja nuorten tähden.
Petteri Orpo äänivyöryllä Euroopan kansanpuolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi30.4.2025 15:22:08 EEST | Tiedote
Euroopan kansanpuolueen (EPP) Espanjan Valenciassa kokoontunut puoluekokous on valinnut kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen. Orpo tuli valituksi varapuheenjohtajavaalin suurimmalla äänimäärällä. Orpo oli ehdolla Pohjoismaiden ja Baltian maiden puolueiden yhteisenä ehdokkaana. ”On mahtavaa jatkaa työtä Euroopan johtavan poliittisen liikkeen johdossa. EPP:llä on valtavasti vaikutusvaltaa niin komissiossa, neuvostossa kuin Euroopan parlamentissakin. Se tarjoaa merkittävän foorumin viedä Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin eurooppalaisessa päätöksenteossa. Saamani suuri henkilökohtainen äänimäärä kertoo, että kokoomukseen luotetaan Euroopassa ja suomalaisilla näkemyksillä on väliä”, Orpo sanoi valinnan jälkeen. EPP:n kaksipäiväinen sääntömääräinen puoluekokous päättyi keskiviikkona. Kokouksen pääasiallisena asiana oli uuden puheenjohtajan, puoluesihteerin, rahastonhoitajan sekä varapuheenjohtajien valinta. Kokouksessa päätettiin lisäk
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme